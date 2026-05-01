NVIDIA znów zaskakuje. Tyle gier do ogrania, że głowa mała

Oczywiście GeForce NOW to nadal nie jest jednak magiczna furtka do grania bez ograniczeń. Ta usługa firmy NVIDIA, jak na streaming przystało, działa najlepiej wtedy, gdy macie stabilne łącze, własne gry na obsługiwanych platformach, a przede wszystkim świadomość, że usługa nie jest klasycznym abonamentem z pełną biblioteką pokroju filmowego VOD. Jej siła leży w dostępie do wydajnej maszyny po stronie serwerów NVIDII, możliwości grania na wielu urządzeniach i coraz szerszej bibliotece tytułów dostępnych od razu po debiucie. Innymi słowy, to idealna usługa, jeśli nie chcecie wydawać grubych tysięcy na potężny komputer, bo ten już czeka na Was u NVIDII.

Potęga RTX 5080 w chmurze, czyli najważniejsza część tej układanki

Największą zmianą po stronie GeForce NOW pozostaje obecność wydajności serwerów klasy RTX 5080 w planie Ultimate. NVIDIA przeniosła tę moc na niemal całą bibliotekę Ready-to-Play, więc użytkownicy najwyższego wariantu usługi dostają priorytetowy dostęp do wirtualnych platform nowej generacji. W praktyce oznacza to wyższe liczby klatek, lepszą jakość oprawy i mniejsze opóźnienia, choć oczywiście wyłącznie przy odpowiednio dobrym połączeniu internetowym. Plan Ultimate obsługuje streaming do 5K przy 120 kl./s albo do 360 kl./s w 1080p. Do tego dochodzą techologie takie jak DLSS 4, NVIDIA Reflex i zaawansowane funkcje ray tracingu, czyli zestaw technologii znany z desktopowych kart GeForce RTX serii 50.

Jeśli interesują Was bardziej same gry obsługiwane w GeForce NOW, to ucieszy was zapewne fakt, że w ostatnim tygodniu kwietnia do usługi trafi sześć kolejnych tytułów. Nie jest to zestaw zbudowany wyłącznie na wielkich premierach AAA, ale pamiętajmy, że usługa ma nie tylko odpalać największe gry sezonu, lecz także wypełniać bibliotekę mniejszymi produkcjami, strategiami, symulatorami i po prostu tymi tytułami, które nie zawsze trafiają na pierwsze strony sklepów z grami. Zwłaszcza że takie mniejsze produkcje potrafią idealnie działać w modelu grania “odpalam gdziekolwiek”.

Wchodząc w szczegóły, w tym tygodniu katalog GeForce NOW poszerzają Global Rescue ze Steama, s&box ze Steama, Far Far West ze Steama, Industria 2 ze Steama, Heroes of Might and Magic: Olden Era ze Steama i Xboxa oraz Bus Bound ze Steama. Najwięcej uwagi najpewniej zgarnie Heroes of Might and Magic: Olden Era, bo marka nadal ma w Polsce bardzo silne skojarzenia z klasycznym graniem strategicznym, a dostępność przez Xboxa i Game Passa tylko zwiększa jej zasięg. Industria 2 celuje zaś w zupełnie innego odbiorcę, bo bardziej nastawionego na fabularne science fiction i cięższy klimat pierwszoosobowej przygody. Bus Bound jest z kolei przykładem produkcji, które w chmurze mają sens z przyziemnego powodu: nie każdy chce trzymać lokalnie kolejne symulatory, a możliwość odpalenia ich na słabszym laptopie lub telewizorze po prostu upraszcza całą zabawę.

Maj będzie ważniejszy, bo przyniesie większe premiery

Znacznie ciekawiej robi się przy planach na maj. NVIDIA zapowiada co najmniej 16 nowych gier w GeForce NOW, a na liście są zarówno mniejsze produkcje, jak i większe premiery dostępne od dnia debiutu. Mowa o Conan Exiles Enhanced, Dead as Disco, Huntdown: Overtime, Outbound, Starminer, Deep Rock Galactic: Rogue Core, Forza Horizon 6, Luna Abyss, Zero Parades, 007 First Light, Hotel Architect, Kiln, Sintopia, Nuclear Option, Sudden Strike 5 i Super Battle Golf. Najmocniej wybrzmiewają tutaj oczywiście Forza Horizon 6 oraz 007 First Light, bo to tytuły, przy których streaming może być szczególnie kuszący. Forza z definicji korzysta na wysokiej płynności i dobrej jakości obrazu, a nowy Bond będzie sprawdzianem tego, czy GeForce NOW faktycznie potrafi wygodnie obsłużyć duże premiery gier AAA bez zmuszania użytkownika do lokalnej instalacji.

Warto też zwrócić uwagę na Deep Rock Galactic: Rogue Core, bo marka Deep Rock Galactic ma lojalną społeczność i dobrze pasuje do szybkiego grania w kooperacji. Sudden Strike 5 oraz Nuclear Option reprezentują bardziej niszową, ale ciągle istotną część biblioteki – strategie i taktyczne produkcje, przy których granie w chmurze nie wymaga tak bezwzględnie niskich opóźnień jak rywalizacyjne strzelanki. GeForce NOW nie musi bowiem wygrywać każdego pojedynku z lokalnym pecetem. Wystarczy, że w wielu gatunkach staje się wygodnym sposobem na dostęp do już posiadanych gier.

Firaxis w Install-to-Play, czyli dobra wiadomość dla fanów strategii

Osobnym dodatkiem jest rozszerzenie katalogu Install-to-Play o klasyczne strategie Firaxis z okazji 30-lecia studia, co akurat dobrze pasuje do obecnej wyprzedaży wybranych gier Firaxis na Steamie, bo pozwala połączyć niższą cenę zakupu z wygodniejszym dostępem przez chmurę. Musimy jednak pamiętać, że model Install-to-Play nie jest tak natychmiastowy jak biblioteka Ready-to-Play, ale poszerza zakres tytułów dostępnych w GeForce NOW i sprawia, że usługa mniej zależy wyłącznie od ręcznie przygotowanej listy gotowych gier.

Źródła: NVIDIA