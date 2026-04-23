NVIDIA znów zasypała graczy nowościami. Jedna z nich od razu mnie zainteresowała

Coś dla fanów Marvela i wielki nowy hit od twórców Resident Evil za darmo

Najbardziej namacalna z perspektywy gracza jest najnowsza promocja firmy NVIDIA z grą PRAGMATA w roli głównej. Do 12 maja 2026 roku kupujący wybrane komputery stacjonarne, laptopy albo same karty graficzne GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti i 5070 dostają kod na PRAGMATA Standard Edition na Steamie. Kod trzeba zrealizować do 9 czerwca 2026 roku przez NVIDIA App i to na komputerze z objętym promocją układem. Jest to więc bardzo dobry bonus, jako że na platformie Steam gra kosztuje 259 złotych i spotkała się z ciepłym przyjęciem graczy.

PRAGMATA jest dla NVIDII nie tylko gratisem, ale też demonstratorem technologii, bo gra wspiera path tracing, DLSS Ray Reconstruction, Multi Frame Generation i Reflex, a w materiałach wskazuje na możliwość osiągnięcia ponad 290 kl./s na RTX 5090 i 190 kl./s na RTX 5080 w 4K przy maksymalnych ustawieniach z path tracingiem.

Jeśli z kolei nie jest Wam po drodze z zakupem nowego sprzętu, to od NVIDIA możecie zgarnąć darmową skórkę Midgard Umber z poziomu aplikacji NVIDIA App. Pula jest jednak ograniczona, więc warto się pośpieszyć.

RTX Remix coraz lepszy, ale to wciąż zabawka dla węższej grupy

Patrząc na to, jak NVIDIA rozwija platformę modderską RTX Remix, można wysnuć ciekawe wnioski na temat tego, dokąd zmierza pecetowe granie w klasyki. Jej cel jest bowiem prosty – odświeżyć graficznie starsze gry z użyciem nowoczesnych technik oświetlenia, które nadają tytułom zupełnie nowe oblicze.

Nowa aktualizacja Advanced Particle VFX rozwija system cząsteczek i pozwala twórcom budować dziesiątki tysięcy cząsteczek z obsługą path tracingu, które tym samym nie są “płaskie” czy obojętne dla gry, ale za to rzucają cienie i się w niej odbijają. Do tego dochodzą dynamiczne animacje cząsteczek, zmiany koloru, rozmiaru, przezroczystości i prędkości w czasie oraz kolejne efekty kolizji i losowości.

Pokazówką tych nowych możliwości stał się Quake III Arena RTX od moddera WoodBoy. NVIDIA przypomniała przy tej okazji mapę Area 15 NVIDIA Bunker, którą pokazała jeszcze w 2000 roku przy okazji GeForce2 GTS. Teraz, po 26 latach, ten sam motyw wraca w formie remasteru w 4K, z path tracingiem, PBR, Reflexem, DLSS Ray Reconstruction i Multi Frame Generation, a większa aktualizacja miała dorzucić łącznie 27 odświeżonych map.

Technologie NVIDIA w coraz większej liczbie gier

Z punktu widzenia twórców gier najciekawsze jest to, że NVIDIA udostępniła nowy pakiet DLSS 4.5 SDK z obsługą Dynamic Multi Frame Generation oraz trybu 6X. Całość nadal opiera się na frameworku Streamline, który ma ułatwiać integrację takich funkcji jak Super Resolution, Ray Reconstruction czy generowanie klatek bez budowania osobnych ścieżek wdrożenia dla każdej technologii z osobna. Innymi słowy, te technologie będą jeszcze łatwiejsze do implementacji w grach wideo, a tym samym najpewniej częściej będziemy słyszeć o nowych tytułach, które korzystają z całego pakietu.

Tym razem tymi nowościami jest Neverness to Everness, który otrzymał w Chinach aktualizację z DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction, DLSS Multi Frame Generation i efektami path tracingu, która trafi do reszty świata pod koniec kwietnia. Z kolei ’83, które wchodzi do Early Access 23 kwietnia, natywnie wspiera DLSS 4 Multi Frame Generation i DLSS 4 Super Resolution, a użytkownicy kart GeForce RTX 50 mogą dla jeszcze lepszych wrażeń wizualnych dodatkowo aktywować przez NVIDIA App DLSS 4.5 Super Resolution oraz Dynamic Multi Frame Generation.

Do tych nowości dochodzi Sudden Strike 5, które startuje dziś (23 kwietnia) z obsługą DLSS Super Resolution oraz DLAA, a NVIDIA przypomina, że ogrywając dodatek Blood on Crystal do Atomic Heart można podnieść zastosowane w nim technologie DLSS do nowszego wariantu DLSS 4.5 przez NVIDIA App. Innymi słowy, firma rozwija dziś nie tylko same karty i ich funkcje, ale też własny sposób dostarczania tych ulepszeń do coraz większej liczby gier – czasem przez natywne wdrożenie, a czasem przez własną aplikację.

NVIDIA nie sprzedaje więc dziś wyłącznie wydajności w formie kart graficznych. Sprzedaje obietnicę, że właśnie w jej ekosystemie najlepiej zagra się w nowe hity, najefektowniej odświeży stare klasyki, a na dodatek odbierze ciekawe bonusy przy zakupie i już drobniejsze po nim.

