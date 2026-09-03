Połowa okolicy została zniszczona. Ten dom stał dalej i podważył sposób liczenia ekologii

Dobrym przykładem tego problemu jest Sand Palace w Mexico Beach na Florydzie. Dom powstał w 2018 roku, a jego właściciele od początku postanowili potraktować wymagania budowlane bardziej jako minimum niż cel.

Sand Palace miał być przesadą. Potem nadszedł Michael

W przypadku Sand Palace inżynierowie oparli konstrukcję na żelbetowych ścianach i palach wpuszczonych na około 12 metrów w grunt, a całość zaprojektowali pod wiatr rzędu około 386-402 km/h. Dla porównania wymagania, do których odnosili się właściciele, zakładały około 193 km/h. Brzmi jak kosztowna paranoja? W pewnym sensie właśnie nią była. Wzmocnienia zwiększyły koszt konstrukcji o około 15-20%i wymagały użycia większej ilości betonu, stali oraz innych materiałów. Z punktu widzenia klasycznego śladu węglowego start nie wyglądał więc szczególnie “zielono”.

Kilka miesięcy później na Florydę uderzył huragan Michael. Po późniejszej analizie NOAA sklasyfikowała go jako huragan kategorii 5 z wiatrem utrzymującym się przy wejściu na ląd na poziomie około 257 km/h. Był pierwszym huraganem kategorii 5, który uderzył w USA od czasu Andrew w 1992 roku. W rejonie Sand Palace zniszczona została ponad połowa zabudowy, ale ten dokładnie dom przetrwał.

Czytaj też: Wyższa od samej Wieży Eiffla. Najwyższa zapora świata właśnie ożyła niczym energetyczny potwór

Nie znaczy to, że wyszedł z katastrofy nietknięty. Uszkodzone zostały m.in. instalacje, zewnętrzne schody i elementy najniższej kondygnacji, pojawiło się pęknięcie szyby oraz miało miejsce niewielkie przedostawanie się wody. Nie odnotowano jednak zniszczenia dachu ani zasadniczej konstrukcji. Innymi słowy, właściciele nie zbudowali niezniszczalnej fortecy, ale dom, który po jednym z najpotężniejszych huraganów w historii regionu nadal nadawał się do uratowania.

Beton może zwiększyć emisje i jednocześnie je ograniczyć

Klasyczna analiza cyklu życia budynku, czyli LCA, próbuje policzyć wpływ materiałów, budowy, użytkowania, napraw i końca życia konstrukcji na środowisko. Problem polega na tym, że w praktyce odporność na katastrofy jest w takich rachunkach nadal reprezentowana bardzo nierówno. Przegląd 40 badań LCA opublikowany w 2026 roku pokazał, że modele koncentrują się przede wszystkim na fizycznej wytrzymałości oraz kosztach napraw. Znacznie gorzej radzą sobie z czymś takim jak czas utraty funkcjonalności, systemy zapasowe czy koszty utrzymywania ludzi i usług podczas odbudowy.

Wyobraźcie sobie więc dwa domy. Pierwszy potrzebuje mniej betonu i na starcie emituje mniej dwutlenku węgla. Drugi jest przewymiarowany, cięższy i bardziej materiałochłonny. Jeśli jednak pierwszy po 20 latach trzeba w znacznej części odbudować, przewieźć nowe materiały, uruchomić ciężki sprzęt, zapewnić mieszkańcom tymczasowe lokum i potem jeszcze wzmocnić konstrukcję przed kolejną katastrofą, początkowa przewaga może szybko stopnieć.

Podobny mechanizm został policzony przy zabezpieczeniach przeciwpowodziowych w nadmorskiej Katalonii. Budowa barier oraz przebudowa kanałów sama wygenerowała dodatkowe emisje, ale każda uniknięta powódź miała oszczędzać około 58 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Środowiskowy “zwrot” z inwestycji był szacowany na mniej niż 25 lat przy około 50-letnim czasie eksploatacji infrastruktury. Finansowo nakłady miały zwrócić się po około dwóch latach.

Czytaj też: Chiny znalazły drugie życie dla plastiku. Teraz napędzi samoloty jako paliwo SAF

Najbardziej przewrotne jest chyba to, że do podobnego wniosku nie doprowadziła wyłącznie troska o klimat, lecz zwykły rachunek ekonomiczny. Ubezpieczyciel nie interesuje się przecież tylko tym, ile dwutlenku węgla wyemitowano podczas wylewania fundamentów. Interesuje go przede wszystkim prawdopodobieństwo, że za kilka lat będzie musiał zapłacić za nowy dach albo praktycznie cały dom. Stąd programy i zniżki za odporne dachy, okna zabezpieczone przed uderzeniami czy konstrukcje spełniające bardziej rygorystyczne normy wiatrowe. W USA korzyści na ubezpieczeniu od huraganów mogą w określonych przypadkach sięgać kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu procent.

Dom przyszłości nie może być zielony tylko w idealnych warunkach

Jeszcze niedawno futurystyczny dom kojarzył mi się głównie z rozległą automatyką, własnym magazynem energii, fotowoltaiką, inteligentnym ogrzewaniem i materiałami pochłaniającymi emisje. Wygląda jednak na to, że prawdziwy budynek przyszłości będzie musiał być przede wszystkim trudny do zniszczenia. Nie chodzi oczywiście o to, żeby od jutra każdy dom zalewać dodatkowym betonem. Więcej materiału nie staje się automatycznie rozwiązaniem ekologicznym, a projektowanie pod każdy wyobrażalny kataklizm szybko zamieniłoby budowę w absurd ekonomiczny. Trzeba uwzględniać lokalne ryzyko i liczyć prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy.

Czytaj też: Fotowoltaika bez szkła i ramy. SolarWindow zrobiło z panelu fotowoltaicznego wielką naklejkę

Sand Palace pokazuje jednak coś ważniejszego, bo to, że “ekologiczny” nie zawsze oznacza “zużywający najmniej materiału dzisiaj”. Czasami bardziej ekologiczny może okazać się budynek, który na początku wymagał większych emisji, ale po 30, 50 czy 70 latach nadal stoi. Jeśli zmiany klimatu sprawią, że projektanci będą musieli coraz częściej brać pod uwagę fale upałów, powodzie, pożary i skrajne zjawiska pogodowe, to przyszłość zielonego budownictwa może polegać nie tylko na ograniczaniu śladu węglowego. Równie ważne stanie się niedopuszczanie do sytuacji, w której trzeba stworzyć ten sam budynek drugi raz.

Źródła: The Conversation, Springer, Science Direct