25499 zł za rower? Trek tłumaczy, za co każe tyle płacić

Na polskiej stronie Treka oba warianty e-bike Trek Allant+ FS figurują już jako nowości. Allant+ FS 6 R10 kosztuje 21499 zł, podczas gdy za Allant+ FS 6 R11 Auto producent życzy sobie 25499 zł. Przy takiej cenie można już wymagać sporo i Trek rzeczywiście nie próbuje sprzedawać nam ot zwykły rower trekkingowy z doczepionym silnikiem.

Nawet 120 Nm brzmi imponująco, ale tutaj trzeba uważać

Aluminiowa rama Trek Allant+ FS dostała pełne zawieszenie, szerokie opony 27,5 cala, teleskopową sztycę, czterotłoczkowe hamulce Magura, błotniki, oświetlenie, podpórkę i tylny bagażnik zgodny z systemem MIK, który może przewozić do 27 kg bagażu. Mówimy więc o rowerze przygotowanym zarówno do codziennych dojazdów, jak i konkretniejszej turystyki.

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Z przodu mamy aż 140 mm skoku, a z tyłu 120 mm, a to są akurat wartości, których nie tak dawno szukałbym raczej w rowerze górskim niż maszynie do codziennego przemieszczania się po mieście. R10 wykorzystuje widelec SR Suntour XCR36-Boost, a droższy R11 Auto otrzymał Fox AWL HD. Z tyłu w obu przypadkach pracuje Fox Float EVOL.

Sercem obu wersji jest silnik Bosch Performance Line CX połączony z akumulatorem o pojemności 800 Wh. Niedawno udostępniony Performance Upgrade 2.0 pozwala zgodnym jednostkom Performance Line CX BDU384Y osiągnąć maksymalnie 120 Nm, 750 W mocy i 600% wspomagania. Bosch wyraźnie zaznacza jednak, że rzeczywiście dostępne maksimum zależy również od producenta konkretnego roweru. Pisałem już o tym przy samej aktualizacji i nadal uważam, że pogoń za samymi niutonometrami nie zawsze ma sens. Większy moment oznacza bowiem również większe obciążenie napędu i wyższe zużycie energii. Przy rowerze turystycznym bardziej doceniłbym zaś możliwość skorzystania z 120 Nm na stromym podjeździe z bagażem niż konieczność jeżdżenia z taką charakterystyką przez cały czas.

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Znacznie bardziej przemawia do mnie ogromny akumulator. Trek podaje zasięg dochodzący do 180 km na jednym ładowaniu. Oczywiście nie oznacza to, że włączymy najmocniejszy tryb wspomagania, pojedziemy po górach i po 179 kilometrach zaświeci się czerwona kontrolka. Taki maksymalny wynik zawsze zakłada odpowiednio korzystne warunki i wystarczy zresztą policzyć, że przy 800 Wh i 180 km średnie zużycie musiałoby wynieść około 4,4 Wh/km. Jest to poziom możliwy przy spokojnej jeździe i oszczędnym wspomaganiu, ale zdecydowanie nie wtedy, gdy cały czas wykorzystujemy potencjał mocnego CX-a.

Rower sam zmienia biegi. Dopłata za to wynosi 4000 zł

Tańszy Allant+ FS 6 R10 korzysta z klasycznego 10-rzędowego Shimano CUES z kasetą 11-48T, ale R11 Auto przechodzi już na elektroniczne Shimano CUES Di2 1×11 z kasetą 11-50T oraz obsługą automatycznej zmiany przełożeń Bosch eShift. Oznacza to, że elektronika może więc dobierać bieg bez ciągłego angażowania rowerzysty.

Czy zapłaciłbym 4000 zł więcej głównie za lepszy widelec i elektroniczny napęd z automatem? Kiedyś niekoniecznie, ale po przetestowaniu kilku rowerów z silnikiem mid-drive wiem, że osoby nieradzące sobie z przerzutkami na pewno mogłyby z tego skorzystać. Dlatego sama obecność takiego rozwiązania jest znamienna. Jeszcze niedawno bowiem rower elektryczny oznaczał przede wszystkim silnik pomagający pedałować. Teraz coraz więcej podzespołów zaczyna ze sobą rozmawiać, a kolejne czynności przejmuje oprogramowanie.

Źródła: Trek Polska