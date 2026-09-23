Takiego monitorowania zdrowia nie zapewni Ci żaden inny zegarek. Huawei Watch D3 już w Polsce

Smartwatch z miejsca rzuca wyzwanie konkurencji, której w tej konkretnej niszowej kategorii… właściwie wciąż brak. Producent nie osiadł jednak na laurach i odchudził obudowę, poprawił czujniki, powiększył ekran oraz zaoferował świetną promocję na start.

Pomiar tętna to wciąż największa zaleta tego zegarka. Ale nie jedyna

Zacznijmy od tego, co w serii D najważniejsze – wiarygodnego pomiaru ciśnienia. Podobnie jak w poprzednich odsłonach, zegarek wykorzystuje pompowany mechanicznie mankiet ukryty w pasku oraz precyzyjny czujnik różnicy ciśnień. Urządzenie posiada oficjalny certyfikat wyrobu medycznego CE MDR, dając gwarancję dokładnych odczytów ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz tętna.

W nowej generacji dodano jednak coś jeszcze lepszego – opcję pomiaru przed i po wysiłku fizycznym, a także zwiększono precyzję u osób ze słabiej wyczuwalnym pulsem, nadwagą czy miażdżycą. To bardzo ważna zmiana, której zdecydowanie brakowało we wcześniejszych generacjach.

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Na tym oczywiście monitorowanie zdrowia się nie kończy. Na pokładzie znalazł się potężny zestaw sensorów. Od optycznego pulsometru, przez sensor temperatury, barometr, aż po 9-osiowy czujnik IMU i moduł EKG. Pozwala to na kontrolowanie wszystkich najważniejszych parametrów naszego organizmu. Wystarczy przytrzymać boczną elektrodę przez 30 sekund, by w czasie rzeczywistym przeanalizować pracę serca pod kątem nieprawidłowości, takich jak migotanie przedsionków.

Nowością w tej edycji jest rozbudowany raport „Zdrowie na oku”, obejmujący aż 11 kluczowych wskaźników. Dołączył do nich pomiar zmienności rytmu serca (HRV) oraz wskaźnik oceny zdrowia emocjonalnego. Nie zabrakło też ponad 100 trybów sportowych (w tym golfa czy biegów terenowych), śledzenia jakości snu oraz funkcji „Społeczność Zdrowie”, która pozwala na bieżąco udostępniać odczyty ciśnienia bliskim osobom – co jest genialnym udogodnieniem, jeśli kupujemy zegarek z myślą o starszych rodzicach czy dziadkach.

Pozostała specyfikacja też robi wrażenie

Choć Huawei wypakował ten zegarek po brzegi wszystkimi tymi rozwiązaniami, to jakimś cudem i tak udało się sprawić, że zegarek stał się wyraźnie lżejszy i smuklejszy od swojego poprzednika. Aluminiowa koperta ma zaledwie 11,3 milimetra grubości, a korpus waży tylko 40 gramów. W połączeniu z odchudzonym o 7,5 grama paskiem noszenie Watch D3 na co dzień będzie przyjemne i nikomu nie sprawi problemów.

Do dyspozycji dostajemy prostokątny, 1,92-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 408 × 480 pikseli i imponującej jasności sięgającej aż 3000 nitów. Dzięki takim wymiarom nawet osoby ze słabszym wzrokiem nie powinny mieć trudności w odczytywaniu powiadomień czy pomiarów, a wysoka jasność zapewni czytelność również w pełnym słońcu.

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Oprócz tego mamy również mikrofon i głośnik do rozmów Bluetooth, obsługę płatności zbliżeniowych przez Curve Pay, pełną kompatybilność z systemami Android oraz iOS, a także baterię, która przy standardowym użytkowaniu zapewnia około 6 dni pracy na jednym ładowaniu. Czas pracy zasługuje tu na pewno na uwagę, bo jest naprawdę bardzo przyzwoity. Nie będziemy uzależnieni od codziennego biegania za ładowarką, nawet jeśli będziemy intensywnie korzystać z oferowanych funkcji zdrowotnych.

Wersje kolorystyczne, cena i mocna oferta na start

Huawei Watch D3 zadebiutował na polskim rynku w trzech wariantach – piaskowym z brązowym paskiem ze skóry kompozytowej, złotym z białym paskiem oraz klasycznym czarnym z trwałym paskiem z kauczuku HNBR. Sugerowana cena detaliczna została ustalona na poziomie 1799 złotych. Producent przygotował jednak atrakcyjną promocję premierową, która potrwa do 1 listopada. W jej ramach cenę zegarka obniżono o 200 złotych – do poziomu 1599 złotych.

Co więcej, w zestawie premierowym nabywcy otrzymują pakiet korzyści:

3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+,

miesięczny dostęp VIP do darmowych tarcz

oraz darmowy Pakiet Wsparcia Serwisowego na 24 miesiące. W jego ramach można jednorazowo skorzystać z bezpłatnej naprawy ekranu, wymiany baterii (przy spadku pojemności poniżej 85%), naprawy zalania czy darmowej wymiany poduszki powietrznej w pasku.

Drogo? Być może, ale biorąc pod uwagę brak bezpośredniej konkurencji oferującej certyfikowany ciśnieniomierz w tak zgrabnej formie, dla wielu osób dbających o układ krążenia może to być najlepszy zakup tego roku.

Źródło: Huawei