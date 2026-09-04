Jeden egzoszkielet na każdą sytuację. Ascentiz stawia na rewolucyjną, modułową konstrukcję

Zamiast kupować osobne, drogie i jednofunkcyjne urządzenia do biegania, wspinaczki górskiej czy przenoszenia ciężarów, Ascentiz proponuje jeden elastyczny system, który rośnie wraz z potrzebami użytkownika.

Trzy konfiguracje w zależności od scenariusza

Fizjologia ludzkiego ruchu stawia przed inżynierami odmienne wyzwania w zależności od pokonywanego terenu. Staw biodrowy i staw kolanowy pracują inaczej podczas szybkiego marszu, a inaczej w trakcie stromego zejścia ze szczytu. Zamiast tworzyć ciężki i nieporęczny kombinezon, Ascentiz opracował osobne moduły wspierające:

Moduł Ascentiz-H (biodrowy): skupia się na napędzie i dynamice, pomagając przy chodzeniu, wspinaczce, bieganiu oraz szybszym przemieszczaniu się w terenie.

Moduł Ascentiz-K (kolanowy): skonstruowany z myślą o odciążeniu kolan i zarządzaniu ciężarem podczas marszu po płaskim terenie, chodzenia po schodach czy schodzenia ze wzniesień.

Połączony system H+K: hybrydowa konfiguracja spinająca oba moduły za pomocą specjalnego huba, stworzona do najbardziej wymagających zadań fizycznych.

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Centrum systemu jest oczywiście pas główny Exo-Belt, który centralizuje zasilanie, jednostki obliczeniowe oraz sterowanie. Pancerne i precyzyjne łącze mechaniczne AZ-Lock pozwala na błyskawiczne wpinanie i wypinanie poszczególnych modułów, natomiast za szybką wymianę danych oraz zasilanie odpowiada magistrala CAN-FD. Największym wyzwaniem inżynieryjnym nie było jednak samo fizyczne dołączanie części, lecz sprawienie, by połączony zestaw H+K reagował jak jeden spójny, idealnie zsynchronizowany organizm, zamiast dwóch niezależnych urządzeń powieszonych na ciele człowieka.

Za bezbłędną synchronizację siły odpowiada autorski system operacyjny BodyOS

Gdy użytkownik korzysta z pojedynczego modułu H lub K, oprogramowanie precyzyjnie zarządza pracą danego stawu. W momencie wpięcia zestawu H+K, BodyOS automatycznie przechodzi w tryb integracji systemowej, koordynując pracę bioder i kolan w czasie rzeczywistym.

Ascentiz traktuje BodyOS jako uniwersalną bazę pod przyszły rozwój całego ekosystemu. Firma zdecydowała się na etapowe udostępnianie oprogramowania niezależnym twórcom i deweloperom. Podczas targów IFA zaprezentowano sprzęt i oprogramowanie układowe DevKit. W połowie listopada deweloperzy otrzymają pełen dostęp do pakietów SDK oraz interfejsów API w ramach programu BodyOS Program. Otwiera to drzwi do tworzenia w przyszłości całkowicie nowych modułów, dedykowanych akcesoriów, aplikacji medycznych czy zaawansowanych narzędzi badawczych.

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Modułowa architektura Ascentiz to nie tylko wygoda użytkowa, ale przede wszystkim gwarancja, że zakupiony egzoszkielet nie zestarzeje się po jednym sezonie. Urządzenie zyska nowe możliwości i funkcje długo po tym, jak opuści taśmę produkcyjną, wyłącznie poprzez aktualizację oprogramowania lub dokupienie nowego modułu.

Cena co prawda nie należy do najniższych, bo wynosi 1499 dolarów, jednak z drugiej strony to jak płacenie za przynajmniej dwa urządzenia, nie wspominając już o dalszych możliwościach, jakie ten sprzęt nam daje.

Źródło: Ascentiz