Magia różowego kwarcu. Timex i Jacquie Aiche prezentują prostokątne modele Éclat

Timex przedstawia nam właśnie takie zegarki, powstałe we współpracy z utytułowaną projektantką biżuterii z Los Angeles – Jacquie Aiche. Owocem tego najnowszego partnerstwa jest nowa odsłona kolekcji Éclat, w skład której po raz pierwszy trafiają modele o eleganckiej, prostokątnej kopercie. Ich główna cecha? Biżuteryjny sznyt.

Naturalny kamień kontra złoty szlif słoneczny

Sercem nowej linii są dwa zróżnicowane warianty zbudowane wokół tej samej, kompaktowej koperty z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wybór sprowadza się do wykończenia materiałowego oraz charakteru samej tarczy. Model podstawowy (TW6A15200) został wyceniony na 400 dolarów i charakteryzuje się w pełni pozłacanym wykończeniem koperty oraz bransolety. Złocista tarcza z eleganckim szlifem słonecznym pięknie załamuje światło, tworząc niezwykle spójną, biżuteryjną jedność z całą obudową.

Jednak to dopiero model z kwarcem (TW6A15000) robi największe wrażenie. Ten wyceniony na 500 dolarów zegarek, stawia na dwutonowe wykończenie ze stali. W miejsce metalowej tarczy projektantka zastosowała tarczę wyciętą z płatka naturalnego różowego kwarcu. Zastosowanie prawdziwego minerału sprawia, że każdy egzemplarz posiada niepowtarzalny układ żyłek, teksturę oraz unikatową głębię koloru. Nawet jeśli od razu kupicie dwa modele, to będą się od siebie różnić.

Oba warianty dzielą ze sobą charakterystyczne dla projektów Jacquie Aiche motywy wizualne. W samym centrum tarczy umieszczono jej kultowy motyw oka, który wygrawerowano również na stalowym dekielku urządzenia. Indeksy godzinowe zostały zastąpione przez błyszczące kryształy, a prostokątny bezel otacza ramka złożona z aż 28 ręcznie oprawianych kryształków.

Biżuteryjne proporcje, ale pod spodem pracuje sprawdzony mechanizm

Modele z serii Timex x Jacquie Aiche Éclat to zegarki o drobnej, bardzo kobiecej sylwetce. Szerokość koperty wynosi zaledwie 24 mm, odległość lug-to-lug to z kolei 34 mm, a grubość zamyka się w granicach 9 mm. Całość waży około 86 gramów, co zapewnia przyjemne czucie zegarka na ręku bez zbędnego obciążania nadgarstka. Dopasowana bransoleta ze stali nierdzewnej o szerokości 18 mm zamykana jest na płaskie zapięcie motylkowe, a jej zakres regulacji pozwala na idealne dopasowanie do nadgarstków o obwodzie od 135 mm do 190 mm.

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Wewnątrz obudowy pracuje natomiast niezawodny, tradycyjny analogowy mechanizm kwarcowy zasilany standardową baterią SR626SW. Mimo wyrazistego charakteru biżuteryjnego, projektanci zadbali o funkcjonalność w gorszym oświetleniu – smukłe wskazówki otrzymały wypełnienie z masy luminescencyjnej. W celu ochrony tarczy zastosowano odporne na codzienne użytkowanie szkło mineralne.

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Włoska i amerykańska elegancja idzie w parze z podstawową wodoszczelnością na poziomie 30 metrów (3 ATM). Oznacza to, że zegarek bez problemu przetrwa przypadkowe zachlapania podczas mycia rąk czy spaceru w lekkim deszczu, jednak przed kąpielą w basenie czy prysznicem należy go bezpiecznie zdjąć z nadgarstka.

Źródło: Timex