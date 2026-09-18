Nowa Nubia to przede wszystkim AI. Tylko co tu robią dwa czytniki linii papilarnych?

Agentowa sztuczna inteligencja to centrum tego smartfona

Czy ktoś jest zdziwiony taką premierą? Nie mówię konkretnie o Nubii, ale ogólnie. Sztuczna inteligencja wciąż jest na topie, a producenci smartfonów wciskają ją wszędzie. Tym razem po prostu AI stała się sercem telefonu. Za zarządzenie całym cyfrowym ekosystem urządzenia odpowiada tu asystent Doubao Mobile Assistant, opracowany we współpracy z gigantem ByteDance (twórcami TikToka).

System ten działa w oparciu o agentową AI, czyli sztuczną inteligencję posiadającą zdolność głębokiego rozumowania (podziału trudnych poleceń na proste podzadania), samokorekty w przypadku błędów oraz zachowania pełnego kontekstu przy wielogodzinnych operacjach. Najważniejszy jednak jest tu fakt, że przetwarzanie komend głosowych odbywa się bezpośrednio na urządzeniu, co zapewnia błyskawiczny czas reakcji i pełną prywatność bez konieczności ciągłego łączenia się z chmurą.

Do obsługi sztucznej inteligencji stworzono specjalny, pomarańczowy fizyczny przycisk na bocznej krawędzi obudowy. Kryje się w nim również czytnik linii papilarnych. Jest to też klawisz z wieloma funkcjami. Gdy dotkniemy go raz, wywołany na ekranie okno podręcznych promptów. Długie przytrzymanie aktywuje bezdotykowy tryb komend głosowych, natomiast podwójne kliknięcie uruchamia “wideorozmowę” z asystentem, pozwalając na analizowanie w czasie rzeczywistym tego, co widzą obiektywy aparatów.

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A teraz ciekawostka. Wspomniany czytnik nie jest jedyny, bo na pokładzie Nubia umieściła jeszcze jeden. Po co? Dla wygody. Ten drugi znalazł się klasycznie pod ekranem i jest ultradźwiękowy skaner. Podczas gdy boczny przycisk służy do szybkiej weryfikacji tożsamości przy wywoływaniu zadań dla sztucznej inteligencji, skaner ekranowy odpowiada za tradycyjny, wygodny dostęp do bankowości i codziennych aplikacji. To bardzo ciekawe podejście i nowość w branży.

Specyfikacja na poziomie ultrapremium

Oprócz podwójnej biometrii i agentowego AI, Nubia NaviX Ultra to prawdziwy potwór pod względem czystej wydajności. Napędza go najnowszy flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, wspierany przez 12 GB lub 16 GB szybkiej pamięci RAM typu LPDDR5X wyprodukowanej przez chińskiego giganta Changxin Memory. Całość działa pod kontrolą systemu Android 16 z autorską nakładką Nebula AIOS 2. Trochę zawodzi fakt, że nie ma tu Androida 17, ale najpewniej Nubia jeszcze nie skończyła opracowywać nowej nakładki.

Pozostała specyfikacja obejmuje panel LTPO OLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 2800 × 1260 pikseli, odświeżaniu od 1 do 144 Hz oraz szczytowej jasności sięgającej aż 4500 nitów z technologią DC dimming. Do tego mamy zaawansowany moduł fotograficzny, składający się z obiektywu głównego 200 Mpix (f/1.6, OIS) z matrycą 1/1.4″, obiektywu ultraszerokokątnego 50 Mpix (115°) oraz peryskopowego teleobiektywu 64 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym i stabilizacją OIS.

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Na koniec bateria, oczywiście ogromna, jak to na chińskich producentów przystało. Pojemność ogniwa wynosi 7100 mAh, a kiedy energia się skończy, doładujemy ją przewodowo z mocą 90 W i bezprzewodowo 50 W.

Po stronie designu Nubia jakoś niespecjalnie szalała. Mamy tu poziomą wyspę w kształcie pigułki, rozciągniętej na całą szerokość plecków. To rozwiązanie znane przede wszystkim z Pixeli, ale ostatnio też zyskuje na popularności. Na płaskiej ramce wyróżnia się pomarańczowy przycisk AI. Mimo tak zaawansowanej specyfikacji urządzenie ma 7,6 mm grubości i waży 208 g.

Tylko na rynek Chiński?

Smartfon trafił już do sprzedaży w oficjalnym sklepie ZTE w Chinach. Ceny poszczególnych wariantów prezentują się tam następująco:

Wariant 12 GB / 512 GB – 5999 juanów (około 3400 złotych).

Wariant 16 GB / 512 GB – 6499 juanów (około 3680 złotych).

Wariant topowy 16 GB / 1 TB – 7499 juanów (około 4250 złotych).

Jeśli chcielibyście mieć go w swojej kieszeni, to raczej lepiej powściągnąć entuzjazm. Szczerze wątpię, by Nubia NaviX Ultra kiedykolwiek doczekała się globalnej premiery, a to ze względu na mocną integrację z oprogramowaniem ByteDance.

Źródło: Nubia