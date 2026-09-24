Veronica zalicza obsuwę? W nowego Resident Evil mamy zagrać później

Resident Evil Veronica oficjalnie ma zadebiutować w 2027 roku, a Capcom jak dotąd nie podał nawet przybliżonego terminu premiery. Według wcześniejszych informacji znanego leakera Dusk Golema gra miała celować w pierwszy lub drugi kwartał przyszłego roku. Teraz ten sam informator twierdzi, że plany uległy zmianie i remake może pojawić się dopiero jesienią 2027 roku.

Resident Evil Veronica podobno potrzebuje więcej czasu

Dusk Golem powołuje się tym razem na trzy niezależne źródła i przekonuje, że powodem przesunięcia mają być istotne zmiany w samej produkcji. Najwyraźniej ich wdrożenie wymaga od zespołu więcej czasu, niż początkowo zakładano. Jedną z poszlak ma być również nieobecność Resident Evil Veronica na tegorocznym Tokyo Games Show, choć akurat tego argumentu nie traktowałbym jako szczególnie mocnego dowodu.

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(1/2) Oh boy, well I've heard it three times from three different people now, so I guess I have potentially bad news to report on Resident Evil Veronica.



There is a high chance it might've slipped into a Fall 2027 release. I trust the people I've heard this from, I haven't heard — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 21, 2026

Na razie trzeba więc podchodzić do całej sprawy jak do zwykłego przecieku. Capcom nadal oficjalnie mówi jedynie o premierze w 2027 roku i nie ogłosił żadnego opóźnienia. Sam remake zapowiada się jednak na znacznie większą przebudowę niż prosty lifting produkcji z 2000 roku. Capcom zapowiedział unowocześnioną rozgrywkę, przebudowaną historię oraz całkowicie nową oprawę, a gra ma korzystać z perspektywy trzeciej osoby. Powrócą oczywiście Claire i Chris Redfieldowie, a całość trafi na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

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Jeśli informacje Dusk Golema okażą się prawdziwe, kilkumiesięczne przesunięcie trudno zresztą uznać za szczególnie złą wiadomość. Code: Veronica jest jedną z tych odsłon Resident Evil, które najbardziej proszą się o gruntowną modernizację, więc kilka dodatkowych miesięcy produkcji będzie lepsze od remake’u wypuszczonego zbyt wcześnie.

Źródła: X.com