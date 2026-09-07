Trzyletnie Galaxy Watch zyskają sporo nowości. Samsung udostępnia One UI 9 Watch Beta dla kolejnych modeli

Po intensywnym maratonie testowym ukierunkowanym na najnowsze generacje smartwatchy, producent oficjalnie ogłosił udostępnienie tej wersji dla modeli z serii Galaxy Watch 6 oraz Galaxy Watch 6 Classic z 2023 roku. Pierwsza paczka nowego oprogramowania, bazującego na najnowszej odsłonie systemu Wear OS, trafiła już w ręce pierwszych testerów w rodzimej Korei Południowej.

Korea Południowa na pierwszym miejscu, Stany Zjednoczone w kolejce, a kiedy Polska?

Tempo prac koreańskich programistów robi niemałe wrażenie. Jeszcze pod koniec ubiegłego miesiąca udostępniono pierwsze wczesne kompilacje One UI 9 Watch dla najnowszego Galaxy Watch 8, po czym zaledwie tydzień później do programu testowego dołączyły modele Galaxy Watch 7 oraz wytrzymały Galaxy Watch Ultra. W udostępnionych w sieci informacjach z koreańskiego forum społecznościowego Samsunga potwierdzono oficjalnie rozpoczęcie rejestracji dla posiadaczy generacji z 2023 roku.

Z doniesień serwisu SamMobile wynikają dokładne oznaczenia wersji oprogramowania układowego przygotowane dla poszczególnych wariantów obudowy. Model Galaxy Watch 6 w rozmiarze 40 mm otrzymał oprogramowanie R93xXXU2ZZI1, zaś większy wariant 44 mm oznaczono jako R94xXXU2ZZI1. Z kolei w przypadku klasycznej wersji z obrotowym pierścieniem – Galaxy Watch 6 Classic – wariant 43 mm zyskał oprogramowanie R95xXXU2ZZI1, a flagowy model 47 mm paczkę R96xXXU2ZZI1. Spodziewamy się, że po testach na rynku koreańskim możliwość dołączenia do bety zyskają użytkownicy w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie. Na razie nie wiemy, kiedy testami zostaną objęci polscy użytkownicy, ale zwykle nie musimy na to czekać.

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Choć producent nie opublikował jeszcze pełnego, oficjalnego wykaz zmian dla dołączonych urządzeń, wcześniejsze odsłony bety dają bardzo jasny obraz tego, czego możemy się spodziewać. Aktualizacja przenosi zegarki na nową wersję systemu Wear OS, co wiąże się ze znaczną przebudową wizualną całego interfejsu użytkownika. Przeprojektowano wygląd widżetów, poprawiono płynność animacji przechodzenia między ekranami oraz wprowadzono całkowicie nowe tarcze zegarka.

Aktualizacja przynosi również bardziej precyzyjne algorytmy odpowiedzialne za śledzenie tętna, faz snu oraz aktywności fizycznej, a także ulepszone zarządzenia energią. Dzięki tym ulepszeniom starsze zegarki mają szansę pracować nieco dłużej na jednym ładowaniu baterii, a to zawsze zmiana na plus, choć ciężko powiedzieć, jak odczuwalna to będzie różnica.

Kiedy stabilne wydanie?

Choć tempo udostępniania wersji beta robi wrażenie, nie ma co jeszcze się zapędzać z optymizmem. One UI 9 jest w testach od maja, więc może minąć jeszcze trochę czasu, zanim na zegarkach pojawi się stabilny One UI 9 Watch. Na ten moment brak jednak oficjalnych informacji, kiedy na rynku zadebiutuje w pełni stabilna wersja aktualizacji One UI 9 Watch.

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Pewne jest jedynie to, że w pierwszej kolejności stabilne wydanie trafi na najnowsze modele, a dopiero potem przyjdzie czas na starsze. Mimo wszystko warto czekać, bo wasz Galaxy Watch 6 zyska dzięki temu sporo nowości, które przedłużą jego życie i dadzą wam więcej możliwości.

Źródło: SamMobile, Forum Społeczności Samsunga