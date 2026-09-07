Czas na aktualizację lub zmianę sprzętu. Te wersje Androida i iOS stracą dostęp do WhatsAppa

Dla użytkowników konkretnych wersji oznacza to trudny wybór – rezygnację z aplikacji albo kupno smartfona przynajmniej o kilka lat młodszego. Na szczęście osób, które korzystają z 12-letniej wersji Androida jest już niewiele, a przy iOS nie jest aż tak źle.

Android 5.0 Lollipop idzie na zasłużoną emeryturę

Kluczowe zmiany wchodzą w życie natychmiastowo, bo od 8 września 2026 roku aplikacja WhatsApp przestaje działać na urządzeniach z systemem Android 5.0 oraz 5.1 Lollipop. Aby uruchomić komunikator, wysyłać wiadomości i prowadzić rozmowy wideo, smartfon lub tablet będzie musiał działać pod kontrolą co najmniej systemu Android 6.0 Marshmallow.

Androida 5.0 miał miejsce w listopadzie 2014 roku, a Google od ponad dwóch lat nie wydaje dla tej wersji żadnych poprawek bezpieczeństwa, więc używanie tak starego oprogramowania – zwłaszcza do prywatnej komunikacji – od dawna niosło ze sobą spore ryzyko wycieku danych.

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Według rynkowych statystyk StatCounter, wersje Lollipop odpowiadają obecnie za zaledwie 0,42% wszystkich mobilnych odsłon w sieci, dlatego zmiana dotknie skromny promil użytkowników. Jednak ci, którzy nadal trzymają w kieszeniach tak leciwy sprzęt, będą musieli pogodzić się z tym, że chyba w końcu nadszedł jego czas.

Koniec wsparcia dla iOS 15.1, ale tu są też dobre wieści

Zmiany nie ominą również miłośników sprzętu ze znakiem nagryzionego jabłka. Twórcy WhatsAppa oficjalnie potwierdzili, że w listopadzie 2026 roku skończy się również wsparcie dla systemu iOS 15.1. Na liście urządzeń, które nie otrzymały aktualizacji do nowszych generacji systemu iOS (takich jak iOS 16 czy 17), znajdują się kultowe modele – iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE pierwszej generacji, iPhone 7 oraz iPhone 7 Plus.

Posiadacze tych telefonów nie muszą jednak od razu panikować i biec do sklepu po nowy model. W maju Apple wydał bowiem specjalną, ratunkową aktualizację – oprogramowanie iOS 15.8.8. Zegarki i smartfony z tą konkretną wersją systemu zachowają pełny dostęp do WhatsAppa jeszcze przez jakiś czas. Jeśli więc do tej pory ją ominęliście, to wystarczy zatem wejść w ustawienia telefonu i pobrać najnowszą dostępną łatkę systemową.

Choć właściciele leciwych urządzeń będą narzekać, to niestety zakończenie wsparcia dla bardzo starych wersji systemów operacyjnych to naturalny etap w rozwoju oprogramowania. Twórcy aplikacji wolą przekierować swoje zasoby na rozwijanie bezpiecznych, nowoczesnych funkcji dla zdecydowanej większości użytkowników, zamiast utrzymywać skomplikowaną infrastrukturę dla kilkunastoletnich kodów.

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Poza tym, o czym zawsze powtarzam, gdy wchodzimy na temat aktualizacji – korzystanie z urządzenia, które od lat nie dostaje już aktualizacji zabezpieczeń to dość ryzykowna gra. Na telefonach przechowujemy ogrom prywatnych danych, a bez łatek sprzęt staje się coraz bardziej podatny na ataki. Poza tym, z roku na rok ubywa też działających aplikacji, więc choć to duży wydatek, inwestycja w nowszy model staje się koniecznością, której lepiej nie omijać.

Źródło: WhatsApp