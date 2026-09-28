TOP5 przezroczystych urządzeń, którym się nie można oprzeć

Po latach dominacji myśli designu Steve’a Jobsa, która przez popularność iPhone’ów narzucała coraz bardziej minimalistyczny i oszczędny styl, w końcu przychodzi odpowiedź ludzi i rynku, chcą przezroczystych urządzeń. Wreszcie zaczęto chcieć czegoś więcej niż tylko surowe szarości, czernie i biele. Swoista walka ostatniej dekady z powrotem stylu lat 90. się zaczęła i znów pojawia się wybór.

Beats Studio Buds+, już nie tylko Nothing ma przezroczyste słuchawki

Rynek słuchawek bezprzewodowych w stylu pchełek jest prawdopodobnie jednym z tych, który najbardziej potrzebuje powiewu świeżości, nawet jeżeli jest to po prostu wskrzeszona idea sprzed lat. Co ciekawe, ratunek przychodzi z najmniej oczekiwanej strony, bo od samego Apple, a dokładnie od należącej do giganta marki Beats by Dre,

Beats by Dre

Beats Studio Buds + nie są w pełni transparentne, lecz odymione, lecz wystarczająco, żeby natychmiast odróżnić się od pozostałych wariantów kolorystycznych i ukazać co się w środku chowa. Widać teraz baterię oraz inne komponenty odpowiedzialne za dostarczanie czystych dźwięków. Mnie się aż przypomina mój walkman, któremu na koniec lat 90. nie dawałem spokoju.

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Przezroczysta klawiatura? Poproszę!

Słuchawki są super, ale wpływają też doraźnie na nasz styl. Jeszcze większym symbol walki o przywrócenie stylu w przestrzeni także bardziej formalnej jak biura, jest klawiatura z kryształowymi klawiszami, a przynajmniej na takie wyglądając. Lofree tworzy klawiatury, które wyglądają jakby zostały wykute z bryły lodu 1% Transparent Mechanical Keyboard.

Lofree

Co prawda jest to bardzo stylowe, ale też trochę wymagające. Z taką klawiaturą każde biurko natychmiast się odmieni, ale też wymusi niejako schemat jak urządzać pozostałe elementy przestrzeni. Na szczęście przezroczysty sprzęt jest dość wdzięcznym do łączenia w pary z kolorami i nawet szarościami, jeżeli już ich potrzeba.

Ostatnio wyświetliła mi się na TikToku i nie potrafię przestać o niej myśleć. Co za piękna lampa!

Seletti BIC Pen Lamp, to jak sama nazwa wskazuje, lampa która wygląda jak obiekt znany każdemu z nas już od czasów szkolnych. Długopis ma świecący wkład, który w przeciwieństwie do pierwowzoru nie jest ciemny jak granatowy tusz, ale wygląda obłędnie, gdy rozświetla przestrzeń pokoju zza przezroczystych ścianek gigantycznego długopisu. Ten model 1:12 wygląda tak absurdalnie, że trudno się oprzeć jego urokowi.

Seletti

Obok tego trudno jest przejść graczom

Analogue to firma, która wydaje przepiękne konsole retro dostosowane do współczesnych czasów. Specjalnie nie użyłem słowa emulator, gdyż one nie emulują. Za sukcesem tych maszyn stoi szalenie zdolny inżynier, który przy pomocy inżynierii odwrotnej stworzył ponownie konsole takie jak Game Boy czy Nintendo Entertainment Studio.

Analogue

W jednym ze swoich ostatnich urządzeń, Analogue3D Prototype Limited Edition, posłuchali głosu fanów i odtworzyli kolory z przeszłości, które jak na konsolę wydaną w 1996 roku przystało, była oczywiście w kolorze i transparentna. Teraz powróciły w odświeżonym, dzisiejszym stylu, ale wciąż są szalenie nieregularne i widać co się kryje w środku.

Muzeum sztuki współczesnej zna się na wyśmienitym desginie

Jeszcze w tym miesiącu w ofercie sklepów powiązanych z Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku pojawi się wyjątkowy aparacik kieszonkowy. Stworzyła go firma Manual i wykorzystuje do tworzenia swojego uroku wszystkie niedoskonałości wczesnej fotografii cyfrowej, oferując swoim użytkownikom styl lo-fi. Chociaż jakością nie grzeszy, to nadrabia wszystko charakterem.

Manual

W środku jest wszystko to czego, się można spodziewać po takim maleństwie. Obiektyw średniej jakości, wbudowany akumulator i przede wszystkim zdjęcia pełne niedoskonałości, których oglądania nie przerwie żadne powiadomienie na Messengerze i WhatsAppie. Warto jednak pamiętać, że nie będzie to król aparatów, ani pewnie tych przezroczystych, ani tradycyjnych.

Źródło: designmilk