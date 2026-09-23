Nowa linia vivo X500 ma pokazać wszystkim, jak się robi najlepsze, fotograficzne flagowce

Zaprezentowana linia ma według producenta wyznaczyć nowy kierunek dla wszystkich smartfonów, których twórcy aspirują do stworzenia najlepszego pod kątem fotografii mobilnej urządzenia. Kluczowym filarem w budowie drogi do tego sukcesu jest strategiczna współpraca z marką ZEISS, w ramach której stworzono zintegrowany system łączący zaawansowaną optykę z innowacyjnym przetwarzaniem obrazu.

Nowa linia vivo X500 ponownie chce pokazać, że to właśnie oni robią najlepsze smartfony fotograficzne

Na samym szczycie nowej serii plasuje się, tu bez zaskoczeń, flagowy model vivo X500 Pro Max, zaprojektowany z myślą o użytkownikach poszukujących najwyższej jakości rozwiązań fotograficznych w smartfonie.

Vivo

Urządzenie zostało wyposażone w główny aparat ZEISS TrueDynamic oraz imponujący teleobiektyw ZEISS APO o rozdzielczości aż 200 MP, oparty na dużej matrycy o rozmiarze 1/1,4 cala z ogniskową odpowiadającą 85 milimetrom. Do dyspozycji użytkownika oddano zaawansowany system stabilizacji CIPA 7.0 oraz wielostrefowy laserowy autofokus wykorzystujący 1536 punktów pomiarowych.

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Flagowiec ten oferuje również zaawansowane funkcje kadrowania, w tym dynamiczny tryb śledzący z szybkością 60 klatek na sekundę oraz taki, który umożliwiwia fotografowanie z ogromnej odległości przy dwudziestokrotnym albo nawet i trzydziestokrotnym powiększeniu. Co więcej, możliwości aparatu można rozbudować poprzez opcjonalny telekonwerter optyczny vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra. Akcesorium to pozwala uzyskać imponujący ekwiwalent ogniskowej wynoszący aż 400 milimetrów. X500 Pro Max, to w zgodzie z nazwą i ogromny wyświetlacz o przekątnej 6,85 cala w rozdzielczości 2K.

Vivo

Z kolei vivo X500 Pro przenosi techniczne osiągnięcia większego z rodzeństwa do bardziej kompaktowej i poręcznej obudowy. Urządzenie wyposażono w ekran o przekątnej 6,36 cala, zachowując przy tym flagowy charakter serii.

W modelu tym zastosowano teleobiektyw ZEISS APO bazujący na matrycy Sony LYTIA 610 o rozdzielczości 64 megapikseli, opracowanej we współpracy z firmą Sony. Podobnie jak w wersji Max, nie zabrakło tu zaawansowanej stabilizacji CIPA 7.0 oraz dedykowanych funkcji do rejestrowania odległych obiektów w ruchu.

Vivo

Oba modele z serii Pro korzystają z głównego aparatu ZEISS TrueDynamic wyposażonego w powłokę antrefleksyjną ZEISS T* oraz matrycę Sony LYTIA L910 o rozmiarze 1/1,28 cala. Sensor ten charakteryzuje się wysokim zakresem dynamicznym dochodzącym do 17 EV oraz niezwykle niskim poziomem szumów.

W trybie wideo smartfony oferują kinowe portrety w jakości 4K ze specjalnym uwzględnieniem tak zwanej złotej godziny, co pozwala uzyskać naturalne odcienie skóry i unikalne barwy gotowego obrazu. Dodatkowo oba smartfony współpracują z mniejszym telekonwerterem vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2, który oferuje ogniskową 200 milimetrów.

Vivo

Vivo X500 Pro kontynuuje trend poprzednika i nie bazuje na ofercie Qualcomm, sercem serii jest najnowszy procesor MediaTek Dimensity 9600 Pro. Układ ten w przeciwieństwie do X300 Pro, został stworzony w procesie technologicznym 2 nanometrów, będąc w ten sposób symbolem ściślejszej współpracy marek vivo i MediaTek.

Według obietnic producenta, daje on potężny zapas mocy obliczeniowej, niezbędny do realizowania skomplikowanych algorytmów fotografii obliczeniowej oraz płynnego przetwarzania wideo w czasie rzeczywistym.

Dostępność i cena

Premiera będzie miała miejsce już pod koniec przyszłego miesiąca, a dokładnie 27. października. Niestety vivo zastrzegło, że póki co ceny pozostaną pod znakiem zapytania, aż do premiery, kiedy zostaną ukazane dokładne kwoty. Na tę chwilę można bazować na chińskich cenach, które po przeliczeniu z juanów wynoszą około 3140 złotych za vivo X500, zaś 3700 i 4000 złotych za kolejno vivo X500 Pro i X500 Pro Max. Smartfony będą dostępne w czterech wariantach kolorystycznych: białym, szarym, czarnym oraz pomarańczowym.

Vivo Vivo

Poszerzeniu ulegnie także europejska oferta urządzeń z kategorii inteligentnych akcesoriów audio. Producent zapowiedział rychłe wprowadzenie na rynek Europejski nowych słuchawek dousznych vivo Buds Ultra oraz wokółusznych vivo Headphone Studio, które stworzą spójne środowisko z najnowszymi smartfonami.

Co więcej, 1. października na rozgrzewkę przed flagowcami X500, na rynek trafi X Fold6 rozwijający fotograficzne możliwości składanych smartfonów vivo we współpracy z ZEISS, będzie to między innymi pierwszy smartfon tego typu obsługujący telekonwerter vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2.

Źródło: informacja prasowa, petapixel