Bezpieczeństwo przede wszystkim. WhatsApp może całkowicie zablokować Ci dostęp do konta

WhatsApp z ważną zmianą. Nie każdemu się spodoba

Od razu uspokajam, nie dotyczy to wszystkich. Właściwie, dotyczy zaledwie małego grona użytkowników, tylko tych, którzy korzystają ze starych wersji oprogramowania. Właśnie w takim wypadku, jeśli telefon nie posiada aktualnej wersji oprogramowania układowego, komunikator po prostu odmówi współpracy.

Zamiast listy wiadomości na ekranie pojawi się komunikat blokujący z jasną informacją, że dostęp do konta zostanie przywrócony dopiero po zainstalowaniu nowszej wersji systemu operacyjnego. Aplikacja pokieruje użytkownika krok po kroku do ustawień telefonu, podpowiadając, jak sprawdzić obecną wersję oprogramowania i przeprowadzić aktualizację. Najważniejsze jest tu jednak to, że takiego ekranu blokady nie da się w żaden sposób pominąć czy zignorować. Jeśli się pojawi, dostęp jest definitywnie utracony.

Skąd taka decyzja? Tu nie musimy zgadywać. Głównym powodem wprowadzenia tak rygorystycznych obostrzeń są kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Starsze wersje Androida i iOS nie dostają już aktualizacje zabezpieczeń, a to oznacza, że luki w zabezpieczeniach, jakie mogą pojawić się z czasem, są łatwym łupem dla hakerów, którzy mogą zainfekować takie urządzenia złośliwym oprogramowaniem.

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Mimo że sam WhatsApp oferuje pełne szyfrowanie wiadomości to jest to jedynie ochrona prywatności. Ta funkcja w żaden sposób nie zabezpiecza nas przed sytuacją, w której zainfekowany telefon wysyła do znajomych niebezpieczne linki czy wirusy, bo tak również działają cyberprzestępcy. Niestety, ciężko to obejść, bo skoro oprogramowanie nie jest już wspierane, to luk nie ma kro łatać. Dlatego WhatsApp zdecydował się na blokadę, odcinając właścicieli starych urządzeń od możliwości logowania, by wyeliminować to ryzyko.

Kogo dotkną zmiany?

Serwis WABetaInfo, który doniósł o tych zmianach, nie dotarł jeszcze do listy konkretnych wersji Androida i iOS, które trafią na „czarną listę”. Niedawno jednak WhatsApp zakończył wsparcie dla Androida 5.0 Lollipop oraz dla iOS 15.1. Można się więc spodziewać, że dotyczy to zapewne nieco nowszych wersji. Z takowych na szczęście nie korzysta obecnie jakoś dużo osób, bo są to ułamki procenta wszystkich mobilnych odsłon w sieci. Jest też opcja, że w ten sposób Meta będzie chciała wymusić aktualizacje także na właścicielach nowszych sprzętów, co w gruncie rzeczy nie jest taką złą opcją. Wiele osób bowiem omija opcjonalne poprawki zabezpieczeń.

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Zmiana udostępniana jest stopniowo po stronie serwera, co oznacza, że blokada może pojawić się na telefonach użytkowników bez konieczności ręcznego aktualizowania samej aplikacji WhatsApp. Jeśli więc na ekranie waszego telefonu pojawi się komunikat o konieczności aktualizacji systemu, jedynym rozwiązaniem będzie udanie się do Ustawień i – o ile macie szczęście – zainstalowanie najnowszych poprawek. Jeśli natomiast wasz sprzęt już nie otrzymuje wsparcia, pora na jego wymianę, bo zagrożone są wszystkie dane, które przechowywane są na urządzeniu.

Źródło: WABetaInfo