Cena Apple One poszła do góry. Jak bardzo nowa stawka daje po kieszeni?

Apple właśnie ogłosiło nowinę, którą można jednocześnie nazwać dobrą i złą wiadomością. Właśnie podniesiono ceny w Europie dla najbardziej opłacalnej usługi w całym katalogu firmy. Użytkownicy, których ten problem będzie dotyczył, już zostali poinformowani albo zostaną w najbliższym czasie.

Apple One właśnie dostało kolejną podwyżkę. Dotknęła 12 krajów, ale czy Polskę?

Dźwignięte ceny wchodzą w życie od razu dla każdego, nowego użytkownika. Za to dla osób, które już teraz używają pakietu usług, nowa cena zostanie naliczona w następnym okresie rozliczeniowym. Na pocieszenie można dodać, że podwyżka dotyczy dwóch z trzech planów, z czego jeden nie jest u nas dostępny.

Apple One Family oraz One Premier (pakiet dodaje do puli Fitness+ oraz News+) mają nową cenę w 12 krajach europejskich. Dobra wiadomość jest taka, że w Polsce nie tylko opcji Premier nie ma, ale też i u nas cena pozostanie na obecnym poziomie. Na jak długo? Tego nie wiemy, lecz najwyraźniej w obecnej, trzeciej już fali podwyżek, Polacy nie muszą się o nic martwić.

Opcja Apple One Family podrożała w poniższych krajach:

Belgia,

Bułgaria,

Czechy,

Dania,

Węgry,

Łotwa,

Malta,

Portugalia,

Słowacja,

Słowenia,

Hiszpania,

Szwajcaria.

Zaś Apple One Premier podrożała w tych trzech krajach:

Szwajcaria,

Portugalia,

Hiszpania.

Jak widać, trochę jak w grze statki, upiekło się nam, gdyż gigant z Cupertino strzelał w pobliskie państwa, ale nas zostawił w spokoju lub pudłował. Ceny podskoczyły o 2 euro i tak naprawdę, patrząc na listę nie widać żadnego powodu dla którego nas miałoby to ominąć, chociaż ominęło. Zatem nie ma co się oszukiwać, że w przyszłym roku do takiej sytuacji nie dojdzie.

W Polsce ceny zostają po staremu, czyli za podstawowy pakiet dla jednej osoby, który zawiera Music, Arcade, TV i Cloud+ (50 GB) kosztuje 42,99 złotych miesięcznie, zaś opcja dla rodziny, to koszt 59,99 złotych każdego miesiąca oraz 200 GB przestrzeni w chmurze do współdzielenia. Tę opcję można dzieli w sumie w sześć osób, więc całkiem sporo.

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Co ciekawe, gigant bardzo nie lubi przypominać, że w ogóle ta opcja istnieje, a jest ona o wiele bardziej opłacalna niż kupowanie dowolnej z zawartych usług osobno. Apple bardzo zależy na tym, abyśmy subskrybowali pojedyncze usługi, zapominając o tańszym pakiecie, wystarczy spojrzeć jak to wygląda osobno dla jednej osoby:

za Apple Music wychodzi 22 złote miesięcznie,

za Apple Arcade należy zapłacić 35 złotych miesięcznie,

Apple TV+ wyniesie fanów seriali i filmów 35 złotych miesięcznie,

zaś najtańsza przestrzeń iCloud 50 GB to 5 złotych miesięcznie,

chętni mogą zrównać 200 GB z rodzinnej opcji i płacić 15 złotych.

Jedna sprawa to czegoś nie chcieć, a druga nie wiedzieć, że coś tak fajnego istnieje. Zatem szkoda, że Apple to niejako ukrywa. Niemniej, zapewne i tak dotrą za rok podwyżki, więc obecnie pozostaje się nacieszyć tym, co jest.

Źródło: macrumors