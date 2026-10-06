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Cena Apple One poszła do góry. Jak bardzo nowa stawka daje po kieszeni?

Bartosz Gabiś
06.10.2026|3 min
Apple już dawno przestało być firmą, która jest nastawiona w największej mierze na tworzenie urządzeń. Teraz to już wielka korporacja dostarczająca szereg usług, które dotyczą każdego roku coraz większej ilości kategorii jak montaż wideo, oglądanie seriali, słuchanie muzyki, edycja fotografii i tak dalej. Najwyraźniej jednak to wszystko ma swoją cenę, a tę zaś trzeba przerzucić na użytkowników.
Cena Apple One poszła do góry. Jak bardzo nowa stawka daje po kieszeni?
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Apple właśnie ogłosiło nowinę, którą można jednocześnie nazwać dobrą i złą wiadomością. Właśnie podniesiono ceny w Europie dla najbardziej opłacalnej usługi w całym katalogu firmy. Użytkownicy, których ten problem będzie dotyczył, już zostali poinformowani albo zostaną w najbliższym czasie.

Apple One właśnie dostało kolejną podwyżkę. Dotknęła 12 krajów, ale czy Polskę?

Dźwignięte ceny wchodzą w życie od razu dla każdego, nowego użytkownika. Za to dla osób, które już teraz używają pakietu usług, nowa cena zostanie naliczona w następnym okresie rozliczeniowym. Na pocieszenie można dodać, że podwyżka dotyczy dwóch z trzech planów, z czego jeden nie jest u nas dostępny.

Apple One Family oraz One Premier (pakiet dodaje do puli Fitness+ oraz News+) mają nową cenę w 12 krajach europejskich. Dobra wiadomość jest taka, że w Polsce nie tylko opcji Premier nie ma, ale też i u nas cena pozostanie na obecnym poziomie. Na jak długo? Tego nie wiemy, lecz najwyraźniej w obecnej, trzeciej już fali podwyżek, Polacy nie muszą się o nic martwić.

Opcja Apple One Family podrożała w poniższych krajach:

  • Belgia,
  • Bułgaria,
  • Czechy,
  • Dania,
  • Węgry,
  • Łotwa,
  • Malta,
  • Portugalia,
  • Słowacja,
  • Słowenia,
  • Hiszpania,
  • Szwajcaria.

Zaś Apple One Premier podrożała w tych trzech krajach:

  • Szwajcaria,
  • Portugalia,
  • Hiszpania.

Jak widać, trochę jak w grze statki, upiekło się nam, gdyż gigant z Cupertino strzelał w pobliskie państwa, ale nas zostawił w spokoju lub pudłował. Ceny podskoczyły o 2 euro i tak naprawdę, patrząc na listę nie widać żadnego powodu dla którego nas miałoby to ominąć, chociaż ominęło. Zatem nie ma co się oszukiwać, że w przyszłym roku do takiej sytuacji nie dojdzie.

W Polsce ceny zostają po staremu, czyli za podstawowy pakiet dla jednej osoby, który zawiera Music, Arcade, TV i Cloud+ (50 GB) kosztuje 42,99 złotych miesięcznie, zaś opcja dla rodziny, to koszt 59,99 złotych każdego miesiąca oraz 200 GB przestrzeni w chmurze do współdzielenia. Tę opcję można dzieli w sumie w sześć osób, więc całkiem sporo.

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Co ciekawe, gigant bardzo nie lubi przypominać, że w ogóle ta opcja istnieje, a jest ona o wiele bardziej opłacalna niż kupowanie dowolnej z zawartych usług osobno. Apple bardzo zależy na tym, abyśmy subskrybowali pojedyncze usługi, zapominając o tańszym pakiecie, wystarczy spojrzeć jak to wygląda osobno dla jednej osoby:

  • za Apple Music wychodzi 22 złote miesięcznie,
  • za Apple Arcade należy zapłacić 35 złotych miesięcznie,
  • Apple TV+ wyniesie fanów seriali i filmów 35 złotych miesięcznie,
  • zaś najtańsza przestrzeń iCloud 50 GB to 5 złotych miesięcznie,
  • chętni mogą zrównać 200 GB z rodzinnej opcji i płacić 15 złotych.

Jedna sprawa to czegoś nie chcieć, a druga nie wiedzieć, że coś tak fajnego istnieje. Zatem szkoda, że Apple to niejako ukrywa. Niemniej, zapewne i tak dotrą za rok podwyżki, więc obecnie pozostaje się nacieszyć tym, co jest.

Źródło: macrumors

Bartosz GabiśB
Napisane przez

Bartosz Gabiś

Redaktor
Od lat logistyk i project manager, który postanowił w pewnym momencie, że pora zmienić coś w życiu i warto odnowić marzenia z lat szkolnych. Tak zaczęła się moja przygoda z dziennikarstwem, którą udało się połączyć z pasją do technologii, a szczególnie z tą starą jak discmany, walkmany i telefony z klapką. Niestety takie sformułowanie zdania, uświadamia mi własny wiek, ale cóż! Takie jest właśnie życie i to w nim jest najciekawsze.
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