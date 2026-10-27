Wielka draka o składaka. iPhone Duo “pęka”, a Apple odpowiada

W internecie pojawiło się już nieco recenzji iPhone’a Duo. Recenzenci w znacznej mierze chwalą smartfon za rozkładany ekran z matową powłoką, świetną wydajność i dobry czas pracy na baterii, a krytykują najczęściej za sporą masę, część niezoptymalizowanych aplikacji czy brak Face ID. Rzadko kiedy podnoszony jest argument dotyczący trwałości, w końcu recenzenci co do zasady nie starają się psuć otrzymywanych urządzeń, a ci, którzy je kupili, nie zawsze mają możliwość wielokrotnego zginania konstrukcji.

Są jednak tacy, którym trafiły się gorsze egzemplarze iPhone’ów Duo. Według raportów Ars Technica oraz innych redakcji, pewna część użytkowników doświadczyła problemów ze składanym ekranem już w kilka godzin po rozpoczęciu składania smartfonu. Na Reddicie znajdziemy historie użytkowników, którzy już pierwszego dnia mieli problem z wyświetlaczem. W skrajnym przypadku wystarczyło zaledwie 6 godzin i mniej niż 20 złożeń.

Problemy z iPhonem Duo. Apple odpowiada

iPhone Duo to teraz najdroższy smartfon w ofercie producenta. W Polsce podstawowy wariant wyceniono na 9999 złotych, a najdroższy – 15999 zł. To ważne urządzenie dla Apple, bo po 8 latach rozwoju składanych urządzeń producent dołączył do rynku, gdzie znajduje się już wielu producentów i przynajmniej część z nich trwale rozwiązała problem z wytrzymałością. W teorii pierwsza generacja iPhone Duo miała być niezwykle wytrzymała, w końcu od razu postawiono na certyfikację IP68.

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Apple odpowiedziało redakcji Engadget w sprawie narzekań użytkowników na stan urządzenia (tłum. własne):

Odbiór iPhone’a Duo wśród pierwszych użytkowników był niesamowicie pozytywny, a do tego widzimy ekscytujące rozwiązania od deweloperów, którzy szybko aktualizują swoje aplikacje, by wykorzystać jak najlepiej unikatową formę urządzenia. Jesteśmy świadomi problemu dotykającego wewnętrzny wyświetlacz w małej liczbie iPhone’ów Duo. Jeżeli użytkownicy doświadczą problemów z ekranami iPhone’ów Duo, powinni skontaktować się z AppleCare celem uzyskania naprawy.

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Uszkodzony wyświetlacz iPhone Duo (via: Reddit/scary_duck23)

Dlaczego może dochodzić do naruszenia ekranów iPhone’ów Duo? Jak wskazuje iFixit, kłopot dotyczy najpewniej wewnętrznej części zawiasu, która ma łatwo ulegać uszkodzeniu, a przez to wchodzić w kontakt z innymi warstwami, uszkadzając przy tym ekran. Problem najczęściej ma miejsce w dolnej części ekranu, przez co wzdłuż zagięcia pojawiają się martwe piksele.

Trwałość iPhone’a Duo może być niższa niż innych składanych telefonów

Konstrukcja iPhone’a Duo może cierpieć na problemy typowe dla pierwszej generacji, ale na razie wychodzi na to, że CNET zbudował narzędzie do testowania wytrzymałości smartfonu na złożenia i ich rozwiązanie przeszło już 55 tysięcy złożeń. Firma nie podzieliła się oficjalnymi danymi dotyczącymi wytrzymałości, więc sprawy w swoje ręce biorą różne redakcje oraz twórcy. Joanna Stern w ciągu czterech dni zgięła ekran 32 000 razy i po tym czasie nie odczuła różnicy w korzystaniu z urządzenia. Ma więc ono pewną trwałość.

W Polsce test iPhone’a Duo przeprowadzono na kanale Kuby Klawitera. Nie jest to test laboratoryjny, a jego warunki ulegały zmianie, np. przy 50 tysiącach zgięć dokonano symulacji włożenia telefonu do kieszeni pełnej piasku i kamyczków, a do tego trudno ustalić, czy ostateczne uszkodzenie ekranu nie pojawiło się w wyniku odłożenia telefonu na biurko. Tak czy inaczej, w teście, w którym, Z Flip 3 wytrzymał ponad 418 tysięcy złożeń, zaledwie 75 tysięcy złożeń nie brzmi jak coś, co daje pewność na długi czas.