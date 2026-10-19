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iPhone Duo zaskakuje baterią. Spodziewałam się czegoś innego

Joanna Marteklas
19.10.2026|3 min
Po ubiegłotygodniowym starcie przedsprzedaży pierwszego składanego smartfona od Apple’a oraz w oczekiwaniu na oficjalne dostawy do pierwszych klientów, w sieci pojawiły się w końcu konkretne, oficjalne cyfry na temat jego zasilania. Do sieci trafiła bowiem etykieta energetyczna, która jest w Unii Europejskiej wymagana dla elektroniki. Dzięki niej wiemy, jaką pojemność baterii ma iPhone Duo i, co tu dużo mówić, naprawdę mile się zaskoczyłam.
iPhone Duo zaskakuje baterią. Spodziewałam się czegoś innego
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Zamiast marketingowych i dość wymijających haseł o „całym dniu pracy”, mamy wprost ujawnioną pojemność ogniw, przewidywany czas pracy oraz deklarowaną żywotność akumulatora.

Jaką baterię Apple upchnął w swoim pierwszym składaku?

Według danych zawartych na oficjalnej etykiecie energetycznej, iPhone Duo został wyposażony w litowo-jonowy akumulator o łącznej pojemności 4883 mAh. Podobnie jak ma to miejsce u konkurencji tworzącej elastyczne konstrukcje, bateria nie stanowi jednego monolitu, lecz została rozdzielona na dwa osobne ogniwa umieszczone w obu połówkach obudowy.

Wynik ten plasuje składaka dokładnie pomiędzy klasycznymi flagowcami z nowej linii – przewyższa on pojemnością bazowego iPhone’a 18 Pro (4288 mAh), ulegając jedynie potężnemu iPhone’owi 18 Pro Max (5567 mAh). Z racji tego, że iPhone Duo jest smartfonem opierającym się wyłącznie na łączności eSIM na całym świecie, Apple nie musiał wygospodarowywać miejsca na fizyczną tackę karty SIM. W ten sposób miał więcej miejsca na baterie.

Z unijnego dokumentu możemy wyczytać również konkretne liczby dotyczące czasu pracy oraz degradacji ogniwa:

  • Czas pracy na jednym ładowaniu – oficjalny wskaźnik wytrzymałości określono na 51 godzin i 30 minut w standardowym cyklu mieszanym.
  • Żywotność akumulatora – Apple deklaruje, że bateria zachowa przynajmniej 80% swojej fabrycznej wydajności po 1000 pełnych cyklach ładowania przy domyślnych ustawieniach systemowych. To akurat standard u giganta z Cupertino, więc raczej nikt nie powinien być zaskoczony.

Nawet przy intensywnym, codziennym użytkowaniu i ładowaniu smartfona raz na dobę, odczuwalny spadek kondycji baterii powinien nastąpić dopiero po niemal trzech latach eksploatacji. Jak te laboratoryjne wyliczenia przełożą się na realny czas pracy z dwoma ekranami – w tym z jednym potężnym, elastycznym wyświetlaczem wewnętrznym – przekonamy się już za kilka dni, gdy w sieci pojawią się pierwsze niezależne testy użytkowników.

iPhone Duo zrobił to, czego Galaxy Z nie potrafił przez lata

Teraz sprawdźmy, jak te liczby prezentują się na tle konkurencji, zwłaszcza Samsunga. Jeśli porównamy go z tegorocznym Galaxy Z Fold 8 Ultra (bo ten jest bezpośrednim następcą Z Fold 7), to Duo wypada tylko delikatnie gorzej, ponieważ różnica wynosi zaledwie 17 mAh. Z drugiej strony, składak Samsunga jest o wiele szczuplejszy (8,9 mm kontra 11,3 mm w Duo), mimo to południowokoreański gigant nie zaszalał z pojemnością.

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Nie robił tego zresztą również wcześniej. Z Fold 7 oferował 4400 mAh, czyli dokładnie tyle samo, co poprzednicy, od samego początku, nawet wówczas, gdy smartfon był znacznie grubszy. Apple był więc w stanie zaoferować znacznie więcej już od pierwszej generacji, choć wiadomo, miał też o wiele więcej czasu na dopracowanie wszystkich szczegółów.

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A jak iPhone Duo wypada na tle chińskich konkurentów? Tutaj już szału nie ma. Wydany niedawno Xiaomi 18 Fold dostał baterię 6000 mAh, a Honor Magic V6 zmieścił w obudowie o grubości 8,8 mm (po złożeniu) aż 6660 mAh w wersji globalnej i 7150 mAh w wariancie Chińskim. Gigant z Cupertino jest więc w tyle za tymi producentami, ale i tak trzeba przyznać, że to całkiem dobry start. Miejmy tylko nadzieję, że liczby będą miały pokrycie w rzeczywistości i w połączeniu z oprogramowaniem iPhone Duo nie zawiedzie czasem pracy.

Źródło: Apple

Joanna MarteklasJ
Napisane przez

Joanna Marteklas

Redaktor
Zajmuję się tematyką nowych technologii i ich wpływu na codzienne życie. Piszę o cyfrowej kulturze, innowacjach oraz trendach zmieniających sposób, w jaki pracujemy i komunikujemy się ze sobą. Szczególnie interesuje mnie relacja między rozwojem technologii a współczesną popkulturą. W wolnych chwilach zakopuję się w książkach i komiksach — najczęściej w fantastyce i wuxia.
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