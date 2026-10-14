Dekada czekania w końcu dobiega końca. Z Bixby nareszcie porozmawiamy po polsku

Południowokoreański gigant jednak nie zapomniał i zaskoczył wszystkich, ogłaszając, że od dzisiaj – 14 października – Bixby zacznie mówić do nas w języku polskim.

To już nie jest stary, sztywny Bixby, więc jest się z czego cieszyć

Jak wcześniej wspomniałam, Samsung w pewnym momencie dość mocno zaniedbał swojego asystenta. Narzędzie od Google’a było na tyle popularne, że firma nie chciała chyba z nim walczyć. Wydawało się, że kiedy asystenci z AI zaczęli zadomawiać się na rynku, Boxby naturalnie pójdzie w odstawkę. Tymczasem razem z One UI 8.5, gigant zaskoczył potężną modernizacją.

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Stary, dość kulawy asystent stał się zaawansowanym, autonomicznym agentem AI. W serii Galaxy S26 zintegrowano go z silnikiem Perplexity, dając mu ogromne możliwości przeszukiwania sieci i generowania odpowiedzi na żywo. Nie trzeba już silić się na sztywne, wyuczone formułki czy konkretne słowa kluczowe.

Najważniejsze – teraz zrobimy to też po polsku, w naturalnym języku i własnymi słowami:

Zamiast przekopywać się przez zakamarki menu, wystarczy napisać lub powiedzieć, by zmienił konkretne ustawienie w telefonie.

Możemy poprosić go o stworzenie notatki, ustawienie przypomnienia czy przeczytanie skomplikowanego dokumentu.

Zadziała również jako uniwersalne źródło wiedzy – przeszuka dla nas internet i serwuje zwięzłe odpowiedzi na dowolny temat, zupełnie jak ChatGPT.

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Samsung rozszerzył obsługę nowych języków także na tajski i wietnamski, co łącznie daje 12 wspieranych języków. Cieszy więc, że w tak wąskim gronie znalazło się dla nas miejsce i to po tak długim czasie oczekiwania. Zwłaszcza że Siri od Apple’a wciąż nie umie mówić po „naszemu” i raczej nikt już się nie spodziewa, że kiedykolwiek zacznie. Choć z drugiej strony, skoro Bixby się nauczył, to może dla Siri też jest szansa?

Nowy Bixby już do nas zmierza

Aktualizacja serwerowa jest już wdrażana, więc jeśli korzystacie ze smartfona z serii Galaxy, warto zajrzeć do ustawień aplikacji Bixby i sprawdzić sekcję językową. Pamiętajcie tylko, że czasem trzeba poczekać nieco dłużej, bo przy takich uaktualnieniach, nie wszyscy dostają nowości w tym samym czasie. To jednak zapewne kwestia godzin albo co najwyżej dnia, więc nie ma się co martwić.

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Przy okazji Samsung postanowił dodać obsługę kolejnych języków do swoich sztandarowych funkcji w pakiecie Galaxy AI. Narzędzia takie jak Call Assist, Note Assist, Interpreter oraz Transcript Assist otrzymały właśnie obsługę języka węgierskiego i malajskiego. Tym samym baza funkcji tłumaczeniowych w usłudze Live Translate urosła już do imponujących 24 języków. Z kolei przydatna funkcja sugestii i powiadomień Now Nudge zyskała wsparcie dla 8 nowych języków. Dla nas to jedynie ciekawostka, bo od początku Galaxy AI wspierało język polski, więc niczym nie musieliśmy się martwić.

Źródło: Samsung