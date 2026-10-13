Samsung nie zwalnia tempa. Stabilna wersja One UI 9 trafia na kolejne smartfony

Zaledwie chwilę po startowym wdrożeniu na rodzimym rynku, Samsung oficjalnie rozpoczął szerokie udostępnianie stabilnej aktualizacji One UI 9 dla tej serii w Europie.

Pierwszeństwo dla testerów Beta, ale reszta już zaciera ręce

Aktualizacja trafiła już do użytkowników wariantu podstawowego Galaxy S24, wyższego S24+, topowego S24 Ultra oraz budżetowego flagowca S24 FE. Paczka oprogramowania oznaczona jest numerem kompilacji S92xBXXU6EZIF (lub S721BXXUEEZIF w przypadku modelu Galaxy S24 FE). W pierwszej kolejności nowości trafiły na urządzenia osób, które brały udział w oficjalnym programie testowym One UI 9.0 Beta Program. To jednak standardowa procedura u koreańskiego producenta.

Udostępnienie wersji stabilnej dla testerów oznacza zazwyczaj ostatni prosty krok przed wysłaniem powiadomienia do pozostałych użytkowników. Jeśli więc posiadacie któryś z modeli S24, z dużą dozą prawdopodobieństwa One UI 9 pojawi się u was w ciągu najbliższych kilkunastu godzin.

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Warto też sprawdzać dostępność aktualizacji, bo samo powiadomienie może pojawić się z lekkim opóźnieniem. By to zrobić, wystarczy wejść w Ustawienia smartfona, przejść na sam dół do zakładki Aktualizacja oprogramowania i wybrać opcję Pobierz i zainstaluj. Pamiętajcie tylko o naładowaniu baterii do poziomu co najmniej 30% przed rozpoczęciem instalacji.

Nowości w One UI 9.0. Przegląd najciekawszych zmian

Oprócz świeżego numerka w ustawieniach i podciągnięcia wydajności pod maską, nowa wersja nakładki przynosi całą masę wyczekiwanych funkcji usprawniających codzienne korzystanie z telefonu.

Jeszcze bardziej elastyczny Szybki Panel – kontrolki na rozwijanym panelu zyskują więcej opcji personalizacji. Dostać możemy rozszerzone możliwości zmiany rozmiaru suwaków głośności, jasności ekranu oraz samego odtwarzacza multimediów. Dodatkowo przycisk zmiany trybu dźwięku został całkowicie odseparowany od suwaka głośności.

– kontrolki na rozwijanym panelu zyskują więcej opcji personalizacji. Dostać możemy rozszerzone możliwości zmiany rozmiaru suwaków głośności, jasności ekranu oraz samego odtwarzacza multimediów. Dodatkowo przycisk zmiany trybu dźwięku został całkowicie odseparowany od suwaka głośności. Usprawnienia w Samsung DeX – praca w trybie stacjonarnym staje się o wiele bardziej intuicyjna. Przenoszenie okna otwartej aplikacji z jednego pulpitu na drugi jest teraz nieporównywalnie łatwiejsze dzięki nowemu menu u góry okna. Co więcej, w widoku ostatnich aplikacji pojawiły się podglądy pulpitów, co pozwala przełączać się między nimi jednym kliknięciem.

– praca w trybie stacjonarnym staje się o wiele bardziej intuicyjna. Przenoszenie okna otwartej aplikacji z jednego pulpitu na drugi jest teraz nieporównywalnie łatwiejsze dzięki nowemu menu u góry okna. Co więcej, w widoku ostatnich aplikacji pojawiły się podglądy pulpitów, co pozwala przełączać się między nimi jednym kliknięciem. Cyfrowa taśma i nowe pędzle w Samsung Notes – ciekawa nowość dla fanów notatek. Funkcja Tape pozwala przykryć fragment notatki wirtualną taśmą maskującą i odkrywać ją w dowolnym momencie – genialne rozwiązanie chociażby do nauki czy robienia fiszek! Do tego dołączył pakiet nowych stylów piór do rysowania.

– ciekawa nowość dla fanów notatek. Funkcja Tape pozwala przykryć fragment notatki wirtualną taśmą maskującą i odkrywać ją w dowolnym momencie – genialne rozwiązanie chociażby do nauki czy robienia fiszek! Do tego dołączył pakiet nowych stylów piór do rysowania. Pełna kontrola nad prywatnością i lokalizacją – na górze ekranu pojawił się niebieski wskaźnik informujący o tym, że dana aplikacja właśnie korzysta z Twojego modułu GPS. Po kliknięciu wskaźnika w szybkim panelu błyskawicznie sprawdzisz, który program podgląda Twoje położenie.

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Zdecydowanie na uwagę zasługują też rozbudowane w tym wydaniu funkcje związane z Dostępnością, z których skorzysta naprawdę szerokie grono odbiorców: