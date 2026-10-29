mObywatel na miarę 2026 roku. Nowe funkcje uwspółcześniają aplikację

Aplikacja mObywatel przez lata stała się kombajnem dla spraw administracyjnych i nie tylko. Kompletna lista funkcji potrafi niejedną osobę zaskoczyć, a poszukiwania interesujących nas zagadnień lub dokumentów mogą zająć dłuższą chwilę. Ponadto, jeżeli chcemy dowiedzieć się więcej o konkretnej funkcji, to wcześniej musieliśmy na nią kliknąć i wówczas poznać więcej szczegółów. Najnowsza aktualizacja ma za zadanie zwiększyć przystępność mObywatela.

Odmieniony ekran logowania i sekcja “Co nowego” w aplikacji mObywatel

Ostatnie aktualizacje skupiały się albo na dodawaniu nowych funkcji, albo na ułatwianiu dostępu do rządowej bazy wiedzy, jak chociażby w przypadku instrukcji postępowania i reagowania w przypadku pojawienia się zagrożenia z powietrza. Tym razem postawiono na odświeżenie wizualne. Zmiany zobaczymy już na ekranie głównym — to tam umieszczono nową planszę logowania. Ta stała się przyjemniejsza dla oka poprzez umieszczenie w tle zdjęcia z polską flagą.

Odświeżenia doczekał się ekran logowania oraz sekcja “Co nowego” w aplikacji

Jeszcze większej i zaskakującej zmiany doczekała się sekcja “Co nowego”. Dotychczas była to ściana tekstu w formie listy. Teraz wszystkie nowości zostaną przedstawione jako “Stories”. Każdy kafelek krótko opisze nową funkcję, a do tego zrobi to w stylu wizualnym, który mocno kojarzy się już nie tylko z mediami społecznościowymi, ale i nowoczesnymi aplikacjami, które zapożyczają ten typ interfejsu.

Przy okazji tej zmiany Centralny Ośrodek Informatyczny twierdzi, że najnowsza wersja aplikacji “ułatwi Ci śledzenie zmian i odkrywanie funkcji dostępnych w mObywatelu”. Aby skorzystać z tej wersji, należy zaktualizować aplikację do wersji 4.93.0, dostępnej w sklepach Google Play i App Store.

Chwilowa przerwa na stronie info.mobywatel.gov.pl

Przy okazji poinformowano, że z powodu prac technicznych strona info.mobywatel.gov.pl będzie “chwilowo niedostępna”. W dniu 29 października nie skorzystamy z niej do godziny 16:30. To nie wpłynie na działanie aplikacji mObywatel, jak i na stronę mobywatel.gov.pl, które w dalszym ciągu będą dostępne dla wszystkich.

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Zmiany w aplikacji, które uprzyjemnią korzystanie i uczynią interfejs przystępniejszym, także są potrzebne. Dzięki nim zwiększa się szansa, że użytkownicy dotychczas niezainteresowani funkcjami, także tymi dostępnymi dla nich, chętniej po nie sięgną. To pomoże odciążyć urzędy oraz zwiększy dostępność.