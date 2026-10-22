Tę funkcję każdy powinien mieć. mObywatel dostał istotną aktualizację

Tym razem nowość skupia się bezpieczeństwie narodowym i obronie cywilnej. Wiem, że nie są to kwestie, nad którymi lubimy się zastanawiać, ale mimo to, każdy powinien mieć takie informacje pod ręką, w swoim smartfonie. Dlatego właśnie posiadacze aplikacji powinni jak najszybciej udać się do sklepów Google Play lub App Store i pobrać najnowszą aktualizację.

Na początku tego roku mObywatel zyskał już nową sekcję o nazwie Poradnik bezpieczeństwa, zawierającą zestaw praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania się na potencjalne sytuacje kryzysowe. Nowa aktualizacja to jego rozszerzenie, które wprowadza wyczekiwaną funkcję. Co prawda nie jest to taka całkowita nowość, ponieważ instrukcja reagowania na zagrożenia z powietrza była do tej pory dostępna jako dokument tekstowy na portalu gov.pl. Teraz będzie też w aplikacji, co zdecydowanie jest wygodniejszą opcją.

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Oficjalna instrukcja postępowania i reagowania w przypadku pojawienia się zagrożenia z powietrza jest tym, co każdy z nas powinien przeczytać przynajmniej raz. I choć każdy ma nadzieję, że nigdy nie przyjdzie nam z niej skorzystać, lepiej być zabezpieczonym na wszelki wypadek. Treść została przygotowana w bardzo zwięzłej formie – zapoznanie się z najważniejszymi wytycznymi zajmuje zaledwie kilka minut, a w sytuacji stresowej moduł pozwala na natychmiastowy powrót do konkretnych procedur.

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Instrukcję podzielono na siedem spójnych tematów ułatwiających szybką nawigację:

Przygotowanie przed wystąpieniem zagrożenia, czyli zasady prewencji i pakowanie plecaka ewakuacyjnego.

Miejsca schronienia – jak lokalizować bezpieczne punkty osłony w najbliższym otoczeniu.

Decyzje podczas alarmu, na co składa się instrukcja dotycząca natychmiastowych działań po usłyszeniu syren.

Wybór właściwego pomieszczenia, czyli jak zabezpieczyć się w mieszkaniu, jeśli brakuje czasu na ewakuację.

Piwnica lub garaż podziemny – ocena przydatności i ryzyka ukrycia się pod ziemią.

Zasady przebywania w ukryciu – jak zachowywać się w piwnicy lub garażu podziemnym podczas trwania ostrzału.

Ograniczenie zagrożenia pożarowego – jak odciąć media i zminimalizować ryzyko wybuchu pożaru.

Oczywiście nie trzeba tego wykuwać na pamięć, wystarczy tylko pamiętać, że po aktualizacji instrukcja jest na wyciągnięcie ręki w smartfonie.

Kolejne nowości i prace nad rozwojem

Przy okazji wspomnę jeszcze, że Centralny Ośrodek Informatyki (COI) dał znać o kolejnej przerwie technicznej. Nie jest to nic poważnego, po prostu cykliczne działania serwisowe, które spowodują, że wybrane, losowe funkcje aplikacji mObywatel oraz serwis www.mobywatel.gov.pl mogą działać niestabilnie lub być czasowo niedostępne.

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Przerwa została zaplanowana na sobotę, 24 października 2026 roku i potrwa w godzinach od 21:00 do 24:00. Jeśli więc w tym czasie będziecie musieli z czegoś korzystać, lepiej być przygotowanym i może, dla pewności, mieć przy sobie fizyczne dokumenty. Nie ma się co jednak martwić, to nie sygnał o problemach, a raczej prewencyjne działanie, by do nich nie dopuścić. A w międzyczasie lepiej zaktualizujcie mObywatela, by zyskać dostęp do poradnika bezpieczeństwa.

Nie da się nie zauważyć, że rządowa aplikacja rozwijana jest nieustannie. Pojawiają się w niej kolejne nowości i przydatne funkcje, prowadzone są regularne prace serwisowe, nastawione na stałe utrzymywanie jak najwyższego poziomu świadczenia usług, a do tego przygotowywane są kolejne funkcjonalności. Dzięki temu mObywatel staje się po prostu niezbędnym narzędziem dla każdego z nas i, co najważniejsze, dobrze korzysta z tej pozycji, dając nam jedynie rzeczy, które realnie mogą nam się przydać.

Źródło: mObywatel