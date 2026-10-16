mObywatel z kolejną nowością. Aktualizacja na iOS jest już dostępna, właściciele Androida muszą chwilę poczekać

Potwierdzenie OC w mObywatelu

Samo sprawdzanie ważności polisy ubezpieczeniowej w aplikacji nie jest co prawda żadną nowością, bo dane z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podejrzymy w mObywatelu już od ponad pięciu lat. Chociaż przepisy w Polsce od dawna nie wymagają wożenia ze sobą papierowego dowodu rejestracyjnego czy fizycznej polisy OC podczas codziennej jazdy, sytuacja mocno się komplikuje, kiedy dojdzie do nieprzyjemnej stłuczki w miejscu, gdzie zasięg sieci komórkowej po prostu nie istnieje.

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Właśnie ten problem rozwiązuje najnowsza aktualizacja oznaczona numerem 4.92.0. Po weryfikacji polisy na podstawie numeru rejestracyjnego, VIN lub numeru samej polisy, w oknie statusu pojawił się nowy przycisk, który pozwala pobrać dokument w formacie PDF bezpośrednio do pamięci urządzenia. Zapisany plik zawiera komplet oficjalnych informacji: dane auta, numer polisy, nazwę ubezpieczyciela oraz jednoznaczny wpis potwierdzający ważność OC na dany dzień. Możemy otworzyć go w dowolnym momencie bez połączenia z siecią, przesłać mailem drugiemu kierowcy po kolizji albo zachować jako dowód przy transakcji kupna i sprzedaży samochodu.

iOS na przedzie, Android chwilowo w tyle

Jeśli od razu chwyciliście za swoje telefony z Androidem, żeby przetestować nową opcję, możecie się nieco rozczarować. Uaktualnienie 4.92.0 w pierwszej kolejności zawitało do sklepu Apple App Store dla użytkowników iPhone’ów. W Google Play widnieje jeszcze wydanie 4.91.0, co wywołało chwilową dezinformację.

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Brak oficjalnych komunikatów ze strony Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki wskazuje jednak jednoznacznie, że wdrażanie przebiega etapami. Zbiorcza informacja prasowa pojawi się zapewne w momencie, gdy proces aktualizacyjny zrówna się na obu platformach, co wedle zapewnień powinno nastąpić na dniach. Na szczęście więc nie trzeba będzie długo czekać.

Przy okazji instalowania nowości warto mieć też na uwadze planowaną przerwę techniczną, która dotknie użytkowników aplikacji w najbliższym czasie. Ze względu na prace serwisowe w infrastrukturze teleinformatycznej Ministerstwa Sprawiedliwości, od dziś, czyli od piątku 16 października, od godziny 16:00 do poniedziałku 19 października do godziny 6:00 rano czasowo przestaną działać dwa moduły: Dane w KRS oraz Księgi wieczyste.

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Jeśli planowaliście weekendowe sprawdzanie statusu prawnego nieruchomości albo weryfikację kontrahenta biznesowego, lepiej załatwić te sprawy wcześniej lub poczekać do poniedziałkowego poranka. Na szczęście wyłączenie nie ma wpływu na pozostałe cyfrowe dokumenty – mDowód, prawo jazdy czy ubezpieczenia będą działać bez najmniejszych zakłóceń.

Źródło: App Store