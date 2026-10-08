mObywatel wprowadza nowości, które się przydadzą nawet, gdy nie masz internetu

Aplikacja mObywatel stale poszerza wachlarz swoich możliwości, dążąc do ułatwienia obywatelom załatwiania codziennych spraw urzędowych i medycznych. Istotnym elementem rozwoju platformy jest dostęp do ważnych danych, kiedy nie ma sieci komórkowej lub wi-fi albo jest trudno połączenia uzyskać. Dlatego właśnie, najnowsze aktualizacje wprowadzają udogodnienia pozwalające na sprawne korzystanie z wybranych funkcji bez konieczności ciągłego połączenia z internetem.

mObywatel wprowadza nowości, które będą przydatne nawet bez internet. Właściwie to szczególnie wtedy się ucieszycie

Kluczową zmianą skierowaną do osób korzystających z usług medycznych jest rozbudowa modułu Recepty. Użytkownicy zyskali możliwość wcześniejszego zapisania dokumentów na urządzeniu w popularnym formacie PDF. Pobrany plik przechowywany jest w pamięci telefonu, co oznacza, że w trakcie wizyty w aptece nie trzeba obawiać się braku zasięgu.

Wystarczy otworzyć wcześniej zapisany dokument i okazać farmaceucie kod QR lub podać czterocyfrowy kod dostępu. Funkcja ta ułatwia realizację recept nie tylko własnych, ale również przypisanych do dzieci czy osób, od których posiada się stosowne pełnomocnictwo.

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Równie praktyczną nowość dostosowano do potrzeb osób podróżujących poza granice kraju. Moduł Odyseusz, który służy do rejestracji wyjazdów zagranicznych w celu ułatwienia kontaktu z polskimi służbami konsularnymi w sytuacjach wyjątkowych, również otrzymał obsługę plików PDF. Co chociaż trochę pozwoli ukoić nerwy w trakcie problemów spotkanych za granicą, a wcześnie pozwoli się podzielić tym plikiem i z osobami, które z nami podróżują, żeby mieć pewność, że zawsze będzie z nami.

Potwierdzenie zgłoszenia podróży można pobrać na smartfona i przeglądać w dowolnym momencie, nawet bez dostępu do danych komórkowych lub lokalnych sieci bezprzewodowych. Rozwiązanie to znacząco podnosi poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w miejscach o słabej infrastrukturze telekomunikacyjnej.

Równolegle w aplikacji rozwijane są narzędzia ukierunkowane na optymalizację samej infrastruktury cyfrowej. Nowa usługa zgłaszania obszarów pozbawionych stabilnego połączenia z siecią pozwala obywatelom na wskazanie tak zwanych białych plam zasięgowych bezpośrednio z poziomu telefonu. Zgromadzone w ten sposób zgłoszenia zasilają państwowy rejestr, co ułatwia planowanie rozbudowy nowoczesnych łączy telekomunikacyjnych tam, gdzie zapotrzebowanie jest największe.

Są to dwie z wielu nadchodzących nowości, które coraz bardziej zamieniają mObywatela w aplikację do wszystkich spraw związanych z jakimikolwiek wymogami rządowymi. Już niedługo to właśnie do niej mają też trafić Alerty RCB, które przecież dają nam popalić i szczerze mówiąc, bardzo źle, że jesteśmy nimi tak zmęczeni, ale to o wiele dłuższa rozmowa na inną okazję.

Więcej aktualności można znaleźć na oficjalnej stronie mObywatela, którą warto sprawdzać od czasu do czasu, żeby wiedzieć, czy przypadkiem w ostatnim czasie nie umknęły jakieś przydatne nowości.

Źródło: antyweb