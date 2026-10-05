mObywatel z ważną aktualizacją. Zmiany nie tylko dla najmłodszych

Tym razem twórcy oprogramowania skupili się na dopracowaniu sekcji mObywatel Junior, czyli modułu wdrożonego w drugiej połowie 2025 roku, stworzonego z myślą o dzieciach i ich rodzicach. Przestrzeń ta, kojarzona dotychczas głównie z cyfrową legitymacją szkolną oraz możliwością personalizacji wyglądu interfejsu za pomocą barwnych motywów, stała się właśnie znacznie bardziej funkcjonalna.

Bezpieczne logowanie i sprytne przypomnienia

Głównym punktem wydanej właśnie aktualizacji oznaczonej numerem 4.91.0 jest znaczące ułatwienie dostępu do profilu młodego użytkownika. Do modułu Junior zawitała autoryzacja biometryczna, funkcja doskonale znana wszystkim dorosłym korzystającym z podstawowej wersji oprogramowania. Użytkownicy iPhone’ów mogą od teraz logować się za pomocą skanera odcisku palca (Touch ID) lub trójwymiarowego rozpoznawania twarzy (Face ID). Zastosowanie tych technologii nie tylko drastycznie skraca czas dostępu do danych, ale również gwarantuje wysoki poziom ochrony przed nieuprawnionym wglądem osób trzecich.

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Druga istotna innowacja to wdrożenie systemu powiadomień PUSH wewnątrz dziecięcej sekcji. Aplikacja zyskała możliwość bezpośredniego komunikowania się z użytkownikiem, wysyłając kluczowe alerty oraz przypomnienia systemowe. To rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, którym zdarza się zapominać o istotnych terminach czy aktualizacjach dokumentów. Całość uzupełniają mniejsze optymalizacje kodu, mające na celu poprawę płynności działania całego oprogramowania na urządzeniach Apple’a. Tak, bo tutaj ta kwestia jest bardzo kluczowa – aktualizacja dotyczy tylko wersji na iOS.

Stała rozbudowa cyfrowego ekosystemu

Trzeba przyznać, że mObywatel rozwijany jest naprawdę systematycznie, stając się uniwersalnym centrum obsługi spraw urzędowych i zawodowych. W dodatku, co chyba ważniejsze, tworzona jest tak, że aż chce się z niej korzystać. A to, w przypadku podobnych rozwiązań, nie zawsze jest takie oczywiste. Często zdarza się, że takie narzędzia są toporne i przestarzałe, tymczasem tutaj twórcy stawiają na nowoczesność, intuicyjną obsługę i ciągły rozwój.

Wśród niedawno zaimplementowanych rozwiązań na uwagę zasługuje chociażby rozszerzenie katalogu cyfrowych pism i certyfikatów – do portfela dołączyło oficjalne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Z kolei przedsiębiorcy dostali do ręki niezwykle praktyczne narzędzie pozwalające na błyskawiczne zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej (zarówno na czas określony, jak i bezterminowo) z poziomu smartfona, bez konieczności wizyty w urzędzie czy logowania się na tradycyjne strony rządowe.

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Oprócz tego czekamy teraz na natywną integrację z Alertami RCB. Powiadomienia o zagrożeniach, które do tej pory dostawaliśmy SMS-ami, też trafią do aplikacji i to naprawdę świetna wiadomość, bo dzięki temu będziemy je dostawać sprawniej. Jednak nie chodzi jedynie o szybkość przekazywania informacji, ale też o ich kompleksowość. W aplikacji będzie można też znaleźć kompletne, interaktywne przewodniki oraz instrukcje, które pomogą odnaleźć się w sytuacjach kryzysowych. Ponad to, będziemy też mogli sprawdzić historię alertów i zostać poinformowani, gdy stan zagrożenia się skończy, a to coś, czego dotychczasowe SMS-y w ogóle nam nie oferowały.

Jak widać, prace nad oprogramowaniem nie ustają, a ambitne plany zespołu deweloperskiego sięgają daleko i nie ograniczają się tylko do jednej rzeczy. Właśnie dzięki takiemu podejściu mObywatel staje się kluczowym narzędziem dla każdego mieszkańca naszego kraju.

Źródło: mObywatel