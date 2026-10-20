Przedsiębiorco, masz za dużo na głowie? Orange wykorzystało AI i zautomatyzuje Twoją pracę

Cyfrowa Firma łączy narzędzia sztucznej inteligencji przeznaczone do różnych zadań biznesowych, a operator kieruje ją do małych i średnich przedsiębiorstw, również tych spoza swojej sieci.

Za nazwą kryje się platforma z czterema wyspecjalizowanymi agentami: Asystentem AI, Marketerem AI, Handlowcem AI i Finansistą AI. Orange nazywa ich pracownikami, choć oczywiście mówimy o oprogramowaniu. Każdy odpowiada za inny obszar działalności. Założeniem jest ograniczenie czasu poświęcanego na powtarzalne czynności, które są normalnymi, codziennymi operacjami w pracy przedsiębiorcy.

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Cztery role i wspólna wiedza o firmie

Agenci mają korzystać z jednej bazy informacji o przedsiębiorstwie i wymieniać się wiedzą. Zadania można im przekazywać tekstowo lub głosowo. Właściciel firmy nie musi traktować każdego z nich jak osobnego narzędzia, któremu za każdym razem od początku tłumaczy, czym się zajmuje.

Orange podkreśla, że projekt jest w fazie startowej, a feedback właścicieli biznesów, którzy skorzystają z usługi będzie dla nich bardzo istotny. Wraz z korzystaniem z platformy proponowane rozwiązania mają być coraz lepiej dopasowane do specyfiki działalności.

Podział obowiązków jest dość czytelny. Asystent AI wspiera organizację pracy, Marketer AI zajmuje się zadaniami marketingowymi, Handlowiec AI ma pomagać w sprzedaży, a Finansista AI w zarządzaniu firmowymi pieniędzmi. Punktem wyjścia jest obszar działalności, w którym przedsiębiorca potrzebuje wsparcia.

Wśród przedstawionych zastosowań znalazło się pilnowanie terminów związanych z polisami, umowami i przeglądami. To dość przyziemne zadania, codzienne – i o to w tym chodzi. Każdy przedsiębiorca doskonale wie, że przeoczenie terminu albo odkładanie kolejnej sprawy administracyjnej może być dla niego bardziej odczuwalne niż wiele trudnych sytuacji.

Orange celuje w przedsiębiorców, którym brakuje czasu

Jakby nie było, praca administracyjna w firmie musi być uporządkowana i skoordynowana, a obowiązki wynikające z tej sfery prowadzenia firmy zwykle są rozrzucone pomiędzy korespondencją, notatkami i dokumentami. No i głową szefa. W przypadku jednoosobowej działalności nawet niewielkie usprawnienie może mieć znaczenie, jeśli dotyczy czynności wykonywanej codziennie.

Platforma będzie dostępna również dla przedsiębiorstw, które nie korzystają z usług telekomunikacyjnych Orange. Operator nie ogranicza więc grona odbiorców do własnych abonentów.

Cena zależy od wybranych funkcji

Usługa jest rozliczana w modelu subskrypcyjnym, a poszczególne narzędzia i umiejętności mają własne opłaty. Na przykład podstawowa funkcja Marketera AI dotycząca opinii Google kosztuje 29 zł netto miesięcznie. Kwota ta nie oznacza dostępu do wszystkich czterech agentów ze wszystkimi możliwościami.

Orange zapowiedział też, że do końca 2026 roku Asystent AI będzie udostępniany użytkownikom Cyfrowej Firmy bezpłatnie. Przy wyborze płatnych funkcji przedsiębiorca powinien więc patrzeć na zakres potrzebnych mu zadań i łączny miesięczny koszt. Dopiero takie zestawienie pokaże, ile faktycznie zapłaci za wsparcie swojej działalności.

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Decyzje pozostają po stronie człowieka

Przy agentach korzystających z informacji o przedsiębiorstwie zwróciłam uwagę również na kwestię kontroli. Orange deklaruje, że działania nie są podejmowane bez zgody człowieka. Właściciel ma zatem zachować nadzór nad narzędziami. To istotna informacja dla osób, które chciałyby korzystać z automatyzacji, ale obawiają się oddawania programowi samodzielności w sprawach firmy.

Ile czasu zajmuje przygotowanie zadania? czy i jakich poprawek wymaga rezultat? i czy opłata ma uzasadnienie w uzyskanej pomocy? Orange pokazał zakres usługi i sposób jej rozliczania. Teraz najważniejsze będzie to, jak te założenia sprawdzą się w firmach, do których platforma jest kierowana.

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