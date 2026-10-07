Samsung Galaxy S27 Ultra z prawdziwą bombą. Nie idą za Apple, tylko przeciwko nim

Coraz bliżej premiery linii Samsung Galaxy S27, a to oznacza, że tradycyjnie zbliżamy się do momentu, kiedy wszystkie szczegóły dotyczące nowych smartfonów będą po prostu wyciekać z firmy w tempie, które będzie trudno opanować. Taki już mamy cykl. Jednak to właśnie dzięki niemu, mamy okazję zobaczyć, że Samsung jednak potrafi zrobić coś inaczej niż Apple.

Samsung Galaxy S27 Ultra jednak nie taki jak najnowszy iPhone? Firma idzie własną drogą

Informacje o nadchodzących flagowcach koreańskiej firmy nadchodziły do nas już w połowie tego roku i zdradzały, że w dość tradycyjnym stylu, gigant pójdzie linią najmniejszego oporu i będzie na swoją modłę przenosił styl zaprezentowany w Cupertino. A zatem model Samsung Galaxy S27 Ultra miał otrzymać kolor burgundowy, a do tego całkowicie przerobioną wysepkę aparatów.

Android Headlines

Pierwszy raz od wielu generacji nie ma być ona pionowa tylko w stylu prezentowanym już przez Xiaomi oraz Apple. Ma to swoją zaletę, gdyż zrobi miejsce na inny sztandarowy punkt iPhone’ów, czyli pole dla magnesu. W każdym razie, zapowiadało się na drogę bez niespodzianek, aż tu nagle historia może jednak zakończyć tren rozdział i rozpocząć nowy.

Czytaj też: Wielka zmiana w Galaxy S27 Ultra. Samsung idzie śladem konkurencji, ale czegoś tu brakuje

Informatorzy wskazują, że Samsung Galaxy S27 Ultra będzie miał inne kolory:

czarny,

biały,

niebieski,

jasnoróżowy,

oraz fioletowy, który w stylu firmy, będzie prawdopodobnie zarezerwowany dla sprzedaży internetowej.

Jak widać, najnowsze rendery pokazują przewidywaną paletę całkowicie pozbawioną burgundowego wariantu. Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz kiedy znów na wstępie krążą informacje o potencjalnych barwach w stylu Apple, żeby po drodze jednak ów kolor zniknął. Ta sama historia miała miejsce rok temu, kiedy fani ujrzeli S26 Ultra w słynnym dzisiaj pomarańczowym i natychmiast wyrazili swoje niezadowolenie.

Tym razem najwyraźniej albo nikt nie czekał na reakcję lub zaczęło się coś dziać i Samsung ugasił pożar w zarodku. Trzeba przyznać, że zapewne była to mądra decyzja, żeby zdjąć łatkę tych, którzy kopiują iPhone’y, ale jednocześnie trochę szkoda. Trzeba Apple przyznać, że tegoroczny kolor specjalny jest obłędnie elegancki i rendery Samsung Galaxy S27 Ultra wyglądały świetnie. W mojej ocenie spokojnie mogłyby zastąpić niebieską opcję, ale cóż!

W najbliższych tygodniach będziemy na pewno wiedzieli coraz więcej i więcej wraz z kolejnymi przeciekami. Jedne z ważniejszych to fakt, że chyba Samsung podtrzyma ładowanie przewodowe o mocy 60 W, co może być niezadowalające dla fanów obserwujących poczynania chińskiej konkurencji i prędkości, które osiągają. Tym bardziej, że i bateria najpewniej pozostanie litowo-jonowa i ewentualnie zwiększy się jej pojemność, lecz nadal nie tak poważnie jak w przypadku nowszej technologii krzemowo-węglowej.

Niemniej, warto się uzbroić w cierpliwość i nadstawić uszu, gdyż im bliżej CES 2027, tym bliżej premiery nowej linii Samsung Galaxy S27 oraz jeszcze więcej przecieków.

Źródło: tabletowo