Spełnij się jako raper w konkursie OPPO. Do wygrania wejściówki na hip-hopowe wydarzenie

Producent smartfonów OPPO ma dla osób, które żyją hip-hopem bardzo niecodzienne wyzwanie. Do wygrania są wejściówki na super wydarzenie, które będzie miało miejsce w Polsce pierwszy raz w historii imprezy. To oczywiście Red Bull 64 Bars Live, na którym wielkie gwiazdy zostaną ukazane w nowym świetle. Żeby być częścią tej zabawy, wystarczy zrobić niewiele.

OPPO ma wejściówki dla osób, które kochają rapować. Wystarczy wykonać jedno zadanie

Do wygrania jest aż 10 zaproszeń dla osoby, która zostałą wybrana w konkursie wraz z tą, która będzie jej towarzyszyła. Okazja jest doskonała, bowiem OPPO w partnerstwie z marką Red Bull zaprasza na pierwszą w Polsce odsłonę rapowego koncertu Red Bull 64 Bars Live, który się odbędzie już 24. października na TAURON Arenie w Krakowie. Zasady dołączenia do zabawy są bardzo proste: trzeba wykonać zadanie.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy odpowiedzieć na post konkursowy OPPO na Instagramie lub Facebooku, publikując w komentarzu cztery wersy, które przekonają markę, że to właśnie dana osoba powinna znaleźć się pod sceną. Jako że mówimy o konkursie z rapem w tle, to najbardziej liczy się, żeby ukazać kreatywność i własny, niepowtarzalny styl. Na zgłoszenia OPPO czeka do 14 października do godz. 23:59, a 10 najbardziej kreatywnych odpowiedzi zostanie nagrodzonych podwójnymi zaproszeniami na Red Bull 64 Bars Live.

Chcesz być pod sceną? Napisz w komentarzu 4 wersy, które przekonają OPPO, że to właśnie Ty powinieneś tam być. Pokaż swój styl i zgarnij wejściówki dla siebie i osoby, którą zabierzesz ze sobą 🙌 Będzie nam miło, jeśli oznaczysz znajomych, żeby też mogli powalczyć o nagrodę 🔥

Na wyniki nie będzie trzeba czekać długo, bowiem OPPO prędko wybierze 10. zwycięzców i ogłosi listę następnego dnia po zamknięciu okienka na zgłoszenia. Wygląda na to, że im dłużej się poczeka, tym będzie mniej stresu (hihi). Na wydarzeniu będzie można zobaczyć wiele gwiazd współczesnego, polskiego hip-hopu, którzy się pokażą światu w formacie jaki wcześniej nie miał miejsca w naszym kraju i bardzo możliwe, że też i raperów w tej wersji nie widzieliśmy.

Wszystko dlatego, że Red Bull 64 Bars to globalny format muzyczny oparty na zasadzie równie prostej jak zasady konkursu OPPO i Red Bulla: jeden raper, jeden mikrofon, jedno studio.

W ramach serii znani raperzy tworzą własne numery składające się z dokładnie 64 wersów. Teraz format po raz pierwszy w Polsce wychodzi ze studia na wielką scenę. 24 października podczas Red Bull 64 Bars Live w TAURON Arenie Kraków na żywo wystąpią między innymi: Szpaku, Białas, Avi, Kukon, Young Igi, Paluch, Kaz Bałagane, Tomb i Vkie.

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Nawet jeżeli do kogoś nie przemawia ta forma, to warto wiedzieć, że artyści nie będą się ograniczali tylko do tych koniecznych 64 wersów. Każde z nich wykona to zadanie, a także wiele innych utworów, co na pewno docenią wszyscy fani.

Źródło: informacja prasowa