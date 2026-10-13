Urodzinowy prezent od Samsunga i nowości od Huawei w Plusie. Jest w czym wybierać

Huawei Pura 90s Pro oraz Pro Max, czyli fotograficzny powrót na szczyt

Seria Pura od Huawei zdążyła już przyzwyczaić nas do tego, że nie bierze jeńców, jeśli chodzi o zdjęcia. Najnowsze modele HUAWEI Pura 90s Pro oraz HUAWEI Pura 90s Pro Max to absolutna czołówka mobilnej fotografii, stworzona z myślą o osobach, które od telefonu oczekują perfekcyjnych kadrów w każdych warunkach.

Model Pro Max to gigant już na pierwszy rzut oka, bo na pokładzie znalazł się potężny, 6,9-calowy ekran LTPO OLED z niesamowitą czytelnością w ostrym słońcu oraz unikalne wykończenie, w którym kolor metalowej ramki idealnie przechodzi w tonację tylnego panelu. Jednak prawdziwa magia jak zwykle kryje się w modułach fotograficznych. Mamy tu potężny teleobiektyw 200 Mpix, czujnik spektralny dający wzorowe odwzorowanie barw oraz genialny, fizyczny efekt rozmycia tła. Do tego dochodzi stabilne 5G, sprawnie działający system i baterie o dużej pojemności z błyskawicznym ładowaniem. To po prostu urządzenie dla kogoś, kto chce mieć w kieszeni mały aparat profesjonalny.

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Huawei Watch 6 – elegancja, szafir i potężna bateria

Do oferty Plusa dołącza również smartwatch HUAWEI Watch 6, który udanie łączy styl z imponującymi możliwościami. Urządzenie wyposażono w jasny ekran LTPO AMOLED schowany pod trwałym, sferycznym szkłem szafirowym oraz wysoce odporną kopertę, która spełnia nawet normy dla sprzętu do nurkowania.

Na pokładzie znalazł się ulepszony system czujników X-TAP oraz TruSense, które precyzyjnie monitorują stan naszego organizmu, tętno i jakość wypoczynku. Wielką zaletą zegarków marki pozostaje czas pracy – w zależności od wybranego rozmiaru i trybu, Watch 6 potrafi działać na jednym ładowaniu od kilku dni aż do nawet 11 dni w trybie oszczędnym.

Promocja na urodziny – Samsung Galaxy Watch Ultra2 LTE w super cenie

Jeśli szukacie pancernego smartwatcha na treningi w terenie czy górskie wyprawy, Plus przygotował świetną okazję. W salonach operatora wystartowała urodzinowa promocja na Samsung Galaxy Watch Ultra2 LTE.

Zegarek, którego najniższa sugerowana cena producenta wynosi 3249 zł, od 6 października 2026 roku dostępny jest w promocyjnej cenie 1999 zł przy wyborze wygodnej oferty na 12 rat. Wytrzymała, pancerna konstrukcja, wbudowany moduł LTE pozwalający na prowadzenie rozmów bez telefonu w kieszeni oraz zaawansowane funkcje sportowe czynią z niego potężnego kompana dla każdego fana aktywności.

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Wszystkie szczegółowe informacje na temat warunków umów i dostępności poszczególnych wariantów kolorystycznych możecie sprawdzić na oficjalnej stronie operatora lub w stacjonarnych punktach sprzedaży Plusa.

Źródło: Plus