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Vivo X500 Pro oraz Vivo X500 Pro Max chcą zredefiniować fotografię smartfonem bez kompromisów

Bartosz Gabiś
21.10.2026|3 min
Czy będziemy świadkami rewolucji fotografii cyfrowej na smartfonach? Najnowsze flagowce Vivo przychodzą na Pro-doładowaniu i nie zamierzają nikomu ustępować, a jedynie wyznaczyć nowy standard. Coś już na ten temat wiemy, bo telefony są już w redakcji i dały się trochę poznać.
Vivo X500 Pro oraz Vivo X500 Pro Max chcą zredefiniować fotografię smartfonem bez kompromisów
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Naturalnie ma być dobrze nie tylko pod kątem zdjęć, lecz również i wydajności. Nowa linia to także nowe procesory i system operacyjny. X500 ma też trudne zadanie przed sobą, musi w końcu się zmierzyć z doskonałą historią ciepłą przyjętego poprzedniego modelu Vivo X300. Już raz się udało zachwycić fotografią i systemem, czy producent ma się czego obawiać?

Vivo X500 Pro oraz Vivo X500 Pro Max, to wybór skrojony pod oczekiwania użytkowników

Wariant Pro dotarł w dwóch rozmiarach, lecz nie nie dajcie się zwieźć pozorom, gdyż rozmiar w pewnym sensie ma i nie ma znaczenia. Nie ma, ponieważ jeden i drugi to telefony petardy działające błyskawicznie i dopakowane solidnym systemem, który Vivo starannie dopieszcza z każdą nową wersją coraz bardziej. Z drugiej strony, rozmiar jak najbardziej ma znaczenie, gdyż tym razem wymaga on trochę więcej od swoich użytkowników, a dokładnie mówiąc, żeby sami określili czego pragną od swojego smartfona bardziej.

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Sęk w tym, że Vivo X500 Pro, to doskonały telefon w małej formie. Świetnie się sprawdza do gier, do robienia zdjęć i używania sztucznej inteligencji – ideał na co dzień. Kluczowe jest właśnie to, że na rynku wypełnionym ogromnymi telefonami, zazwyczaj mniejsza wersja oznacza okrojenie w mocy. Tutaj wręcz przeciwnie, to wciąż flagowe możliwości w kompaktowych 6,36 cala. Jako że nigdy nie byłem fanem wariantów Plus, to w przypadku tego telefonu działa jak ulał “mały, ale wariat” i jest to doskonała wiadomość dla osób mnie podobnych.

Co najlepsze, to fakt, że Vivo X500 Pro niczemu nie ustępuje wariantowi większemu, Vivo X500 Pro Max. System jest równie sprawny i zaawansowany, a co najważniejsze (i wcale nie takie oczywiste) pod kątem fotograficznym nie zauważyłem, żeby czemuś standardowy Pro nie dorównywał. Jednak, jak mówiłem, w rozmiarze jest różnica.

Wszystko dlatego, że Pro Max jest kompatybilny z systemem konwerterów, które wynoszą doświadczenia z fotografii smartfonowej na zupełnie inny poziom, którego nie zaznałem na żadnym innym systemie na poziomie fabrycznym. Bowiem przystawki z uchwytem, czy specjalne konwertery są oczywiście dostępne już od lat oraz używane nawet przy produkcji filmów. Jednakże tutaj otrzymaliśmy gotowy zestaw, który przemyślano od deski do deski i jeszcze we współpracy z Zeissem.

Premiera obydwu wariantów już w przyszłym tygodniu, bo 27. października. To oznacza, że można jeszcze skorzystać z okazji przedpremierowej w ramach której Vivo X500 Pro i Pro Max można zakupić za 600 złotych mniej. Wystarczy, że się zapisze do przypomnienia w jednej z sieci. Linia Vivo X500 Pro będzie dostępna w Media Expert, RTV EURO AGD, X-Kom, a póki co my się zabieramy do dalszego testowania i widzimy na chip.pl już w przyszłym tygodniu!

Bartosz GabiśB
Napisane przez

Bartosz Gabiś

Redaktor
Od lat logistyk i project manager, który postanowił w pewnym momencie, że pora zmienić coś w życiu i warto odnowić marzenia z lat szkolnych. Tak zaczęła się moja przygoda z dziennikarstwem, którą udało się połączyć z pasją do technologii, a szczególnie z tą starą jak discmany, walkmany i telefony z klapką. Niestety takie sformułowanie zdania, uświadamia mi własny wiek, ale cóż! Takie jest właśnie życie i to w nim jest najciekawsze.
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