Yanosik bez reklam i z nowymi funkcjami. Jak go uzyskać?

Wielu kierowców podczas poruszania się po polskich drogach, nie korzysta z Map Google czy Waze, a mocniej wierzą w siłę społeczności Yanosika. Przez lata aplikacja rozwijała się i w efekcie stała się jednym z najlepszych miejsc do uzyskania informacji o wyrywkowych kontrolach oraz fotoradarach, których z jakiegoś powodu w bazie nie miało Google.

Oprócz możliwości opłacenia przejazdu na autostradach i parkowania, aplikacja rozwinęła też komponent grywalizacji. System motywacyjny pozwala zbierać punkty zarówno za przejechane kilometry, jak i za zgłaszanie i potwierdzanie wydarzeń. W ten sposób można stworzyć passę i uzyskać odpowiednią rangę. Dotychczas wyłączenie reklam w aplikacji czy wirtualne dodatki wymagały zdobycia odpowiedniego poziomu, ale teraz deweloper aplikacji poszedł o krok dalej.

Yanosik bez reklam. Wystarczy kupić pakiet Pro

Yanosik uruchomił abonament Pro, który można zakupić zarówno za pośrednictwem aplikacji na Androidzie i iOS, jak i poprzez dedykowaną stronę. Miesięczna opłata to 14,99 zł, ale możemy też zdecydować się na subskrypcję roczną, za którą zapłacimy 143,88 zł (a więc 11,99 zł za miesiąc). Osoby, które dotychczas płaciły za wyłączenie reklam, mogą przejść na pakiet Pro.

Yanosik Pro to nowy abonament

Co dostajemy w wersji Pro? Przede wszystkim brak reklam, które w bezpłatnej wersji pojawiają się w formie banerów i komunikatów głosowych. Zyskamy także możliwość zdecydowania, co pojawi się na ekranie po tym, jak uruchomimy aplikację – mapa, ekran zgłoszeń czy ogólny pulpit.

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Pojawią się też funkcje dostrojone do konkretnych systemów. Użytkownicy Androida zyskają możliwość decydowania o informacjach, jakie pojawią się na pływającej ikonie. Mogą umieścić tam aktualną prędkość, skrót do radia, numer drogi lub ograniczenie prędkości. W iOS z pomocą Dynamic Island zobaczymy aktualności na żywo. Potwierdzimy zdarzenia drogowe, ostrzeżemy przed nimi lub zobaczymy prędkość czy obowiązujące ograniczenie bez wchodzenia do aplikacji.

Wszyscy otrzymają za to więcej opcji z historią przejazdów i zajrzenie w szczegóły podróży, które odbyły się więcej niż 30 dni temu. Te podróże, których nie chcemy zapisywać, możemy bez problemu skasować.

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Nowości doczekały się też rankingi. Nie zniknęło wspólne zestawienie, ale pojawiły się obok niego jeszcze dwie listy. Pierwsza zawiera wyniki wyłącznie użytkowników Yanosik Pro, a druga to lista osób z tą samą rangą. Ponadto obecny system co miesiąc będzie zasilany dodatkową pulą 400 punktów. Płacący zyskają dostęp do zamrożenia sesji.