Amoeba One pokazuje, że da się odciąć od tego, co w smartfonie zgubne i zostawić najważniejsze funkcje, takie jak dzwonienie, możliwość sprawdzenia mapy, zamówienia taksówki czy dostęp do muzyki. W ten sposób faktycznie można mówić o cyfrowym detoksie, bo dzięki takim gadżetom nie odcinamy się od technologii, a po prostu korzystamy z jej praktycznych dobrodziejstw.

Za projektem stoi zespół Amoeba Tech z Troy w stanie Nowy Jork, który postanowił stworzyć urządzenie przypominające bardziej brelok z lat 90. niż tradycyjny smartfon czy w ogóle jakikolwiek telefon. Pomysł najwyraźniej trafił w czuły punkt zmęczonych ekranami odbiorców, bo zbiórka crowdfundingowa osiągnęła swój cel finansowy w zaledwie pół godziny od startu. Twórcy chcą, by ten kolorowy gadżet, zamknięty w obudowie ze stali nierdzewnej i barwnego silikonu, zawisł przy torebkach i szlufkach spodni już pod koniec przyszłego roku.

Android w stylu Y2K, klawiatura T9 i brak miejsca na przewijanie tablicy

Amoeba One naprawdę wygląda jak zabawka. Może trochę kojarzyć się z podróbkami Tamagochi albo po prostu z jakimś gadżetem dla dziecka, które ma udawać urządzenie do komunikacji. Nieregularna w kształcie obudowa i ekranik otoczony srebrną ramką, a do tego kilka dużych ikonek, które widoczne są po wybudzeniu sprzętu. Czy przypomina wam to w jakimkolwiek stopniu telefon? Mi nie. I chyba właśnie o to w tym chodzi.

Na szczęście, pomimo retro stylistyki, nie jest to zupełnie „głupi” telefon z minionej epoki, lecz urządzenie oparte na zmodyfikowanym systemie Android w stylistyce inspirowanej przełomem tysiącleci. Producent przygotował wyselekcjonowaną bibliotekę aplikacji, w której znalazło się miejsce wyłącznie na narzędzia niezbędne w ciągu dnia. Mamy tu więc komunikatory, muzykę ze streamingu, bankowość, mapy oraz aplikacje do uwierzytelniania dwuskładnikowego. Nawet gdyby komuś udało się zalogować do serwisu społecznościowego, miniaturowy ekran dotykowy mieszczący się w zagłębieniu dłoni skutecznie zniechęca do długiego przeglądania treści.

Skoro mamy komunikatory, to musi być też opcja wprowadzania tekstu. Nie ma co ukrywać, nie jest to najwygodniejszy na świecie gadżet do pisania, jednak taką funkcję też oferuje i to w kilku wariantach. Użytkownik ma do dyspozycji klasyczną klawiaturę T9, pisanie gestami po ekranie oraz pełną klawiaturę, która dynamicznie powiększa grupę przycisków w miejscu dotknięcia palcem.

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Na krawędzi obudowy umieszczono również obracaną o 360 stopni kamerę do zdjęć i wideo, moduł Bluetooth do parowania ze słuchawkami czy zestawem głośnomówiącym w aucie. Za zasilanie odpowiada natomiast akumulator o pojemności 1000 mAh, mający wystarczyć na ponad dobę pracy.

Zamiast głównego smartfona albo jako telefon dla dziecka

Twórcy przewidzieli dwa scenariusze korzystania z urządzenia. Dzięki fizycznemu gniazdu na kartę SIM Amoeba One może działać całkowicie samodzielnie i służyć po prostu jako główny telefon z dotychczasowym numerem lub nowym, w ramach oferty producenta. Ta w cenie 15 dolarów miesięcznie zapewnia nielimitowane rozmowy, wiadomości i internet 4G w wielu krajach.

Drugą opcją jest sparowanie breloka ze swoim głównym smartfonem i traktowanie go jako urządzenia towarzyszącego na weekendowe wyjścia, na które spływają wyłącznie wybrane powiadomienia. Na pokładzie znalazła się też rozbudowana kontrola rodzicielska pozwalająca decydować, jakie aplikacje mogą trafić na urządzenie, więc może być to również świetna opcja na pierwszy telefon dla dziecka.

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Cena też nie zwala z nóg, ponieważ w kampanii przedsprzedażowej podstawowy wariant Amoeba One wyceniono na 99 dolarów (około 400 złotych), natomiast bardziej ekstrawaganckie wersje obudowy z kolcami czy edycje specjalne kosztują nieco więcej. Czy taki pomysł się przyjmie? Na szeroką skalę raczej nie, ale zdecydowanie ma szansę trafić do osób, które cierpią z powodu przebodźcowania. Twórcy pokazali bowiem, że doskonale wiedzą, iż cyfrowy detoks nie uda się, gdy totalnie odetniemy się od wszystkiego. Mimo chęci, przeciętna osoba wciąż potrzebuje dostępu do banku, Ubera czy nawet po prostu do muzyki. Tu wszystko jest i jedynie powiadomienia oraz kuszące social media zostały odcięte.

Liczę tylko, że modele, które ostatecznie trafią do kupujących, będą lepiej wykonane, bo kiedy przyjrzymy się zdjęciom, widać pewne niedoróki na krawędziach, które sprawiają, że Amoeba One wygląda jak tani, bazarowy gadżet mogący rozpaść się w każdej chwili.

Źródło: Kickstarter