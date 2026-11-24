Jednak inteligentne okulary nie muszą się na tym kończyć. Widzieliśmy już zresztą ciekawe modele, w których rezygnowano chociażby z aparatów i wyświetlaczy na rzecz tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Fiński startup IXI poszedł w jeszcze innym kierunku. Jego okulary nie mają bowiem tych wszystkich bajerów, które z tymi gadżetami kojarzymy. Ich jedynym zadaniem jest coś zupełnie innego i muszę przyznać, że może to być jedno z najrozsądniejszych zastosowań elektroniki w oprawkach, jakie widzieliśmy w ostatnich latach.

Fiński startup IXI stawia na rozwiązywanie problemów ze wzrokiem, a nie na kolejnego asystenta AI

Po czterdziestce wzrok zaczyna płatać coraz większe figle. Wiele osób nagle zaczyna potrzebować nie jednych okularów, a dwóch – do patrzenia w dal i do czytania z bliska. Oczywiście są tutaj szkła progresywne, ale nie każdy jest w stanie się do nich przyzwyczaić i często kończy się to po prostu żonglowaniem różnymi oprawkami, w zależności od potrzeby. Właśnie tutaj wkraczają inteligentne okulary IXI, bo ich zadaniem jest automatyczne dopasowywanie ostrości widzenia do tego, na co akurat patrzymy.

Okulary wykorzystują warstwę ciekłych kryształów oraz śledzenie ruchu gałek ocznych w podczerwieni, aby płynnie przełączać moc korekcji między tym, co daleko a tym, co blisko, bez dzielenia soczewki na sztywne strefy. Brzmi naprawdę imponująco, ale jak to właściwie działa?

Sekret działania soczewek IXI tkwi w cienkich warstwach ciekłych kryształów zamkniętych pomiędzy przezroczystymi powłokami przewodzącymi. Pod wpływem słabego impulsu elektrycznego kryształy zmieniają swoje właściwości optyczne, modyfikując ogniskową całej soczewki. Gdy patrzymy na horyzont lub tablicę w oddali, okulary utrzymują korekcję do dali; kiedy jednak opuścimy wzrok na ekran smartfona lub książkę, soczewki błyskawicznie przestawiają się w tryb czytania.

Czytaj też: Kosmetyczne zmiany w specyfikacji, ale cena i tak wyższa. Samsung szykuje Galaxy Fit 4

Mamy tu jednak wciąż do czynienia z elektroniką, a ta musi być jakoś zasilana. Dlatego inżynierowie pomyśleli też o sytuacji awaryjnej. Jeśli w oprawkach rozładuje się bateria albo elektronika odmówi posłuszeństwa, soczewki automatycznie wracają do stanu bazowego (czyli korekcji do dali), więc użytkownik nie zostaje nagle uwięziony w „plusach” do czytania podczas prowadzenia auta. To akurat bardzo rozsądne podejście i dobrze, że o tym pomyślano.

Równie ciekawie rozwiązano samo wykrywanie kierunku patrzenia. Mimo że w nagłówkach czasem przewija się hasło „laserowego autofokusa”, IXI nie używa żadnych laserów ani tym bardziej kamer skierowanych na oczy. Wokół krawędzi soczewek rozmieszczono miniaturowe diody LED emitujące niewidzialne światło podczerwone oraz fotodiody mierzące jego odbicie od gałki ocznej. System potrafi dzięki temu rozpoznać zbieżność oczu, kierunek spojrzenia oraz mrugnięcia – wie więc, czy patrzymy blisko, czy daleko, ale jednocześnie nie widzi, na jaki konkretnie obiekt spoglądamy. Ogromną zaletą tego podejścia jest znikomy pobór mocy na poziomie zaledwie 4 miliwatów, co pozwoliło zmieścić całą elektronikę w klasycznych, lekkich oprawkach ważących zaledwie 22 gramy.

Kiedy będziemy mogli je założyć?

Choć pomysł brzmi niszowo w porównaniu z medialnym szumem wokół okularów AI, inwestorzy wyraźnie dostrzegli w nim potencjał, czemu zresztą ciężko się dziwić. Startup wyszedł z cienia w kwietniu 2025 roku, ogłaszając pozyskanie 36,5 miliona dolarów finansowania w rundzie prowadzonej przez fundusz Plural (część raportów szacuje łączne wsparcie nawet powyżej 40 milionów dolarów, wymieniając w gronie inwestorów także Amazona). Z kolei we wrześniu 2025 roku firma podpisała umowy produkcyjne z fińskim przedsiębiorstwem Finnsusp oraz szwajcarskim producentem soczewek Optiswiss, a w listopadzie zaprezentowała 22-gramowy prototyp przetestowany pod kątem ergonomii na grupie około 360 osób w wieku od 20 do 70 lat.

Podczas targów CES w styczniu 2026 roku prezes IXI zasugerował, że rynkowy debiut mógłby nastąpić w ciągu dwunastu miesięcy, co wskazywałoby na styczeń 2027 roku. To już niedługo, tymczasem nadal nie znamy wszystkich konkretów, zwłaszcza ceny. Można więc jedynie spekulować, ale raczej warto od razu szykować się na spory wydatek, bo to raczej będzie już półka premium. Nie znamy również szczegółów dotyczących zakresu korekcji astygmatyzmu czy krótkowzroczności. W dokumentacji europejskiej nie widać też jeszcze certyfikatu CE, więc na razie mówimy o produkcie w końcowej fazie dopracowywania, a nie o gotowym towarze czekającym na wysyłkę.

Czytaj też: Nie daje niewidzialności, ale podpowie, kiedy organizm ma dość. RingConn ma własny Jedyny Pierścień

Pytań wciąż jest sporo, a odpowiedzi niewiele. Oczywiście, IXI może skutecznie trzymać wszystko w tajemnicy aż do premiery, ale ciężko powiedzieć, czy faktycznie tak jest. Pozostaje nam na razie czekanie. Do stycznia zostało mało czasu i jeśli wcześniejsze zapewnienia się potwierdzą, wkrótce powinniśmy poznać przynajmniej datę premiery tego gadżetu.

Źródło: IXI