Galaxy Fit 4 będzie droższy, ale czy lepszy?

Nie da się ukryć, że opaski sportowe od lat pełnią na rynku elektroniki rolę najprostszego biletu wstępu do świata monitorowania aktywności – są lekkie, nie rozpraszają nadmiarem aplikacji i nie drenują portfela tak mocno jak pełnoprawne smartwatche. Dlatego posiadanie ich w ofercie jest całkiem niezłą opcją na pozyskanie kolejnych klientów, z czego zdaje sobie nawet sprawę Samsung. Debiutujący w styczniu 2024 roku (po kilkuletniej przerwie) Galaxy Fit 3 został doceniony właśnie za te cechy – świetny czas pracy na baterii i bardzo przystępną wycenę. Nawet jeśli sam pomiar snu czy tętna nie powalał precyzją, a na pokładzie brakowało wbudowanego modułu GPS, w tej półce i tak spisywał się dobrze.

Po prawie trzech latach spodziewalibyśmy się jednak znacznych ulepszeń, ale wydaje się, że tym, co wzrośnie, nie będzie precyzja czy liczba funkcji, a cena. Z najnowszych informacji ujawnionych przez francuski serwis Dealabs wynika, że nadchodzący Samsung Galaxy Fit 4 zaliczy w Europie podwyżkę.

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Według przecieku opaska ma zadebiutować we Francji w cenie 79,90 euro (co w bezpośrednim przeliczeniu daje niespełna 345 złotych). Oznacza to wzrost o 10 euro względem poprzednika.. Taka korekta w górę nie powinna zresztą nikogo przesadnie dziwić – podwyżki cen przetaczają się w tym roku niemal przez wszystkie segmenty branży technologicznej. W dodatku, zawsze łatwiej to przełknąć, gdy idą za tym konkretne ulepszenia.

Trzy kolory na start i delikatnie powiększony ekran

Z raportu wynika, że w dniu premiery Galaxy Fit 4 trafi na półki sklepowe w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, srebrnym oraz zielonym. Co ciekawe, ten ostatni odcień to dokładnie ta sama wersja, którą jeszcze w zeszłym miesiącu wcześniejsze przecieki określały jako jasnoniebieską – wygląda jednak na to, że w oficjalnej nomenklaturze Samsunga wariant ten będzie funkcjonował jako zielony.

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Jak to zwykle u koreańskiego producenta bywa, utrzymanie nowego urządzenia w tajemnicy do samej premiery okazuje się zadaniem niemal niewykonalnym. Pierwsze rendery opaski wypłynęły do sieci już w sierpniu, a kolejne przecieki zdradziły część funkcji oprogramowania oraz zasugerowały, że ekran będzie tu minimalnie większy niż w modelu Galaxy Fit 3. Na pokładzie znajdzie się oczywiście klasyczny zestaw czujników do całodobowego monitorowania tętna, analizy snu oraz śledzenia codziennej aktywności fizycznej, choć dotychczasowe doniesienia sugerują, że poza kosmetycznymi poprawkami nowa generacja nie przyniesie rewolucyjnych zmian względem poprzednika.

Kiedy możemy spodziewać się premiery?

Dokładna data oficjalnej prezentacji Samsunga Galaxy Fit 4 pozostaje na razie tajemnicą, ale rosnąca w ostatnich tygodniach lawina przecieków wskazuje, że debiut jest już naprawdę blisko. Jeśli spojrzymy na harmonogram poprzedniej generacji, Samsung pokazał Galaxy Fit 3 globalnie na początku 2024 roku. Wszystko wskazuje więc na to, że następcę zobaczymy już w najbliższych miesiącach – pozostaje tylko mieć nadzieję, że przy okazji wyższej ceny producent dopracował algorytmy pomiaru snu i tętna, które w poprzedniku zostawiały spory niedosyt.

Źródło: Dealabs