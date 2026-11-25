Samsung postanowił znacząco wydłużyć ten dystans w zapowiedzianym pod koniec września i debiutującym na pierwszych rynkach Galaxy SmartTag3, a teraz ujawnił szczegóły technologiczne stojące za nową generacją swojego lokalizatora oraz dorzucił do niego jedną nieoczywistą funkcję domową.

Jak działa nowy lokalizator Samsunga?

Kluczowym elementem nowej konstrukcji jest ulepszony tryb Compass View (widok kompasu), który potrafi wskazać kierunek i odległość do zgubionego przedmiotu już z 60 metrów – to około trzy razy dalej niż w poprzednim modelu SmartTag2. Zamiast szacować dystans wyłącznie na podstawie siły sygnału zwykłego Bluetooth Low Energy, lokalizator wykorzystuje Bluetooth 6.0 Channel Sounding.

Technologia ta mierzy zmiany fazy fal radiowych oraz czas ich przelotu na wielu kanałach jednocześnie, dzięki czemu znacznie precyzyjniej oblicza położenie na większym obszarze. Kiedy zbliżymy się ze smartfonem na odległość poniżej 20 metrów, pałeczkę przejmuje łączność ultraszerokopasmowa UWB, doprowadzając nas niemal co do centymetra do kanapy, pod którą wpadły klucze. Jest tu jednak pewien haczyk – pełnię możliwości Channel Sounding obsługują na razie wyłącznie najnowsze flagowce, czyli Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8, S26 Ultra oraz S26+.

Oczywiście, tracker nie może tylko dobrze działać na bliską odległość. Kiedy więc zguba znajdzie się całkowicie poza zasięgiem bezpośredniej łączności Bluetooth smartfona, do akcji wkracza sieć Galaxy Find Network. Tworzy ją ponad 900 milionów urządzeń Galaxy na całym świecie, które anonimowo i w tle przekazują zaszyfrowany sygnał lokalizatora na serwery SmartThings. W aplikacji możesz następnie prześledzić historię lokalizacji z ostatnich siedmiu dni ułożoną chronologicznie na mapie – starsze zapisy są po tygodniu automatycznie kasowane. Dzięki temu wszystkie urządzenia producenta pomagają nam znaleźć naszą zgubę.

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Południowokoreański gigant mocno podkreśla przy tym kwestię prywatności. Wszystkie dane o położeniu są szyfrowane unikalnym kluczem prywatnym przypisanym wyłącznie do konkretnego urządzenia. W ten sposób trasę bagażu czy roweru widzimy wyłącznie my, a dostępu do tych informacji nie mają ani urządzenia pośredniczące w przekazywaniu sygnału, ani nawet serwery kont Samsunga.

Telewizor w roli domowego strażnika

Najciekawszą nowością ujawnioną przy okazji aktualizacji aplikacji SmartThings jest jednak rozszerzenie funkcji powiadomień o przyjściu lub opuszczeniu domu. Wcześniej opcja ta wymagała posiadania stacji SmartThings Station, natomiast teraz działa również we współpracy z koncentratorami Smart Home Hub oraz telewizorami Samsung Smart TV z wbudowaną funkcją huba.

Dzięki temu możemy otrzymać alert na telefon, gdy pupil z przypiętym do obroży lokalizatorem albo dziecko z plecakiem wejdzie do mieszkania lub je opuści. Ponieważ telewizor sprawdza bezpośrednio obecność sygnału lokalizatora, rozwiązanie to działa w pomieszczeniach znacznie pewniej niż GPS, który pod dachem lubi gubić zasięg.

Na koniec warto wspomnieć o wygodnym dzieleniu się podglądem z innymi. Jest to funkcja, którą docenia się zwłaszcza podczas poszukiwań przedmiotów, choć nie tylko. Lokalizator dziecka można udostępnić drugiemu rodzicowi lub dziadkom, z którymi pociecha spędza właśnie wakacje.

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Ogólnie położenie SmartTaga można na stałe udostępnić nawet 19 członkom domowej grupy SmartThings, w tym też posiadaczom iPhone’ów. Można to zrobić również generując tymczasowy link ważny przez 12 godzin, 24 godziny lub 7 dni dla maksymalnie pięciu posiadaczy konta Samsung, bez konieczności instalowania aplikacji SmartThings (choć użytkownicy iOS muszą liczyć się z brakiem widoku kompasu, zdalnego dzwonienia telefonem oraz alertów o pozostawieniu przedmiotu).

Źródło: Samsung