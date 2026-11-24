Szafirowe szkło, 3500 nitów jasności i przebudowane wnętrze

Skoro sama konstrukcja jest tu tak ważna, zacznijmy od niej. Huawei postawił na klasyczny projekt z prostokątną kopertą o zaokrąglonych rogach, z obrotową koronką umieszczoną z boku, pod którą znalazł się też fizyczny przycisk. Pod tym względem nie ma mowy o żadnej ekstrawagancji i przesadnej elegancji.

Jednak liczby, które tutaj przedstawia producent i tak robią wrażenie. Koperta ma zaledwie 6,9 milimetra grubości i waży piórkowe 27 gramów (bez paska). Aby zejść do takich wymiarów bez rezygnowania z wytrzymałości, producent zastosował zupełnie nową dla swojej serii konstrukcję unibody wykonaną z wysokopołyskowego stopu tytanu wzmocnionego tytanem TC4. Całość utrzymano w lekko zakrzywionej, kwadratowej formie dostępnej w trzech wariantach kolorystycznych – czarnym, srebrnym oraz złotym – z kilkoma rodzajami pasków do wyboru.

Front zegarka niemal w całości wypełnia 1,92-calowy wyświetlacz LTPO 2.0 AMOLED o rozdzielczości 480 × 408 pikseli i odświeżaniu 60 Hz. Dzięki symetrycznym, ultracienkim ramkom o szerokości zaledwie 1,4 milimetra ekran zajmuje aż 86 procent przedniego panelu, a chroni go odporne na zarysowania szkło szafirowe. Jego jasność szczytowa sięga 3500 nitów, więc nawet w ostrym, południowym słońcu odczyt powiadomień czy parametrów treningowych nie sprawi najmniejszego kłopotu.

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Aby upchnąć zaawansowaną elektronikę w niespełna siedmiomilimetrowej obudowie, inżynierowie Huawei musieli całkowicie przeprojektować wnętrze zegarka. Zastosowano tu wielowarstwową płytę główną, zminiaturyzowany silniczek wibracyjny i głośniki oraz wykonany w technologii krzemowo-węglowej akumulator o pojemności 350 mAh i nieregularnym kształcie dopasowanym do profilu koperty. W ten sposób nawet tak smukły zegarek potrafi pracować do 5 dni przy typowym użytkowaniu, a zaledwie 10 minut na ładowarce wystarcza na cały dzień działania. To naprawdę świetny wynik, zwłaszcza że sporo innych modeli dostępnych na rynku nie jest w stanie tego zaoferowań nawet przy znacznie grubszej obudowie.

Bogaty pakiet zdrowotny to wciąż podstawa

Mimo odchudzonej sylwetki Huawei Watch Air nie jest okrojoną opaską, lecz pełnoprawnym flagowcem przejmującym funkcje zdrowotne z serii Watch 6. Na pokładzie znalazło się ponad 110 trybów sportowych (w tym narciarstwo i kolarstwo), dwuzakresowy moduł nawigacji GNSS, płatności zbliżeniowe NFC oraz łączność Bluetooth 6.0, a całość działa pod kontrolą systemu HarmonyOS 7.0.

Od strony medycznej zegarek monitoruje tętno, natlenienie krwi (SpO2), temperaturę skóry, sen i stres, a także pozwala wykonać badanie EKG oraz szybki mikroprzegląd zdrowia jednym kliknięciem, obejmujący ocenę ryzyka podwyższonego poziomu kwasu moczowego i cukrzycy z analizą trendów wspieraną przez AI. Obudowa oferuje wodoszczelność do 5 ATM oraz pyłoszczelność IP6X – bez obaw można więc pływać w nim w płytkiej wodzie, choć producent zaleca unikanie gorących pryszniców, sauny i głębokiego nurkowania.

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Sprzedaż Huawei Watch Air w Chinach rusza 4 grudnia. Podstawowy wariant z paskiem silikonowym wyceniono na 2499 juanów (czyli około 1520 złotych), natomiast wersja ze stalową bransoletą mediolańską kosztuje 2999 juanów. Producent nie zdradził jeszcze, kiedy ten ultracienki model trafi na rynki międzynarodowe.

Źródło: Huawei