Są bowiem elementy zegarków, które służą czystej praktyczności – jak datownik czy druga strefa czasowa – oraz takie, które nosi się na nadgarstku wyłącznie dla samej przyjemności patrzenia. Do tych drugich z pewnością można zaliczyć wskaźnik faz Księżyca, który jak nic innego potrafi przykuć spojrzenie. I właśnie na to postawiło Orient Star.

Nocne niebo zamknięte w kopercie ze stali

Projektanci rozbudowujący kolekcję M45 (nawiązującą swoją nazwą do gromady otwartej Plejad) zaczerpnęli inspirację z obrazu „Księżyca dryfującego wśród chmur”. Na głębokiej, dominująco czarnej bazie stworzono wielowarstwową strukturę przy użyciu techniki nakładania metalicznych nanocząsteczek, dzięki czemu po całej powierzchni cyferblatu rozlewają się subtelne obłoki i rozgwieżdżone niebo.

Choć sama faktura tarczy jest niezwykle bogata i dekoracyjna, wszystkie pozostałe elementy celowo zostały mocno uproszczone, aby nic nie odciągało uwagi od nocnego krajobrazu. Znajdziemy tu smukłe rzymskie indeksy, wskazówki w kształcie liści, dyskretny wskaźnik rezerwy chodu na godzinie dwunastej oraz głównego bohatera na godzinie szóstej.

Sam mechanizm prezentacji faz Księżyca została tu skonstruowany w wyjątkowo przemyślany sposób. Składa się z trzech nakładających się warstw – metalowej płytki bazowej, warstwy z masy perłowej oraz koła napędowego faz Księżyca. Całość zaprojektowano tak, by nasz satelita i towarzyszące mu gwiazdy płynnie wtapiały się w resztę gwieździstego cyferblatu. Dzieje się tak dlatego, że nie ma tu ostrej ramki ani wyraźnej granicy oddzielającej okienko komplikacji od reszty tarczy, co daje wrażenie trójwymiarowej głębi.

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Całą tę kompozycję zamknięto w bardzo proporcjonalnej kopercie ze stali szlachetnej o średnicy 39,5 milimetra i grubości 11,9 milimetra. Nie jest to maleństwo, ale też nie typowa „cegłówka”, więc zegarek zachowuje elegancki, garniturowy charakter i świetnie układa się na nadgarstku.

Choć bez wątpienia to design gra w tym projekcie pierwsze skrzypce, Orient Star nie zapomniało o tym, co w zegarku najważniejsze. Za napęd odpowiada autorski, manufakturowy mechanizm kaliber F8A62, zapewniający bardzo solidne 70 godzin rezerwy chodu (którą można na bieżąco kontrolować na subtarczy pod dwunastką). Werk kryje w sobie niebieskie krzemowe koło wychwytowe oraz mostki zdobione pasami genewskimi stylizowanymi na ślady gwiazd na nocnym niebie. Z kolei przeszklony dekiel otrzymał okienko w kształcie półksiężyca, a wokół niego wygrawerowano napis „Orient Star 75th Anniversary” wraz z indywidualnym numerem seryjnym.

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Jeśli już was ten model urzekł, to mam niestety złą wiadomość. Nowy Orient Star M45 F8 Mechanical Moon Phase powstał w ściśle limitowanej edycji liczącej zaledwie 140 egzemplarzy na cały świat. Trzeba więc albo się spieszyć, albo przygotować się na jeszcze większy wydatek później, gdy będzie się szukało go na portalach sprzedażowych, o ile w ogóle się tam znajdzie.

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Na razie ciężko też stwierdzić, ile ten model będzie ostatecznie kosztował. Orient Star nie podzieliło się jeszcze cenami, jednak patrząc na wycenę pozostałych edycji z tej linii oscylującą w okolicach 13–14 tysięcy złotych, należy spodziewać się kwoty z bardzo podobnego pułapu. Może i nie są to najwyższe kwoty, jakie widzieliśmy w świecie zegarków, ale i tak trudno powiedzieć, by był to tani gadżet.

Źródło: Orient Star