Wygląda jednak na to, że Google wreszcie wysłuchało kierowców. Wraz z wdrażaniem aktualizacji Android Auto 18.2.664604-release – będącej elementem stopniowego przechodzenia na język projektowania Material 3 – interfejs na szerokich, poziomych ekranach doczekał się praktycznej przebudowy. Zamiast niewygodnego, górnego paska nawigacyjnego, najważniejsze opcje przeniesiono do pionowej kolumny umieszczonej przy bocznej krawędzi ekranu, znacznie bliżej ręki i naturalnej linii wzroku kierowcy.

Koniec z martwymi strefami i sięganiem przez całą deskę rozdzielczą

Zmiana od razu rzuca się w oczy w popularnych aplikacjach multimedialnych, takich jak Spotify, YouTube Music, Amazon Music, a także w wbudowanym dialerze do połączeń telefonicznych. Do tej pory przyciski przyciski pokroju „Biblioteki” czy „Przeglądaj” uciekały bliżej prawej krawędzi, przez co kierowca musiał oderwać wzrok od jezdni i wyciągnąć rękę, by do nich dotrzeć. Ani to wygodne, ani tym bardziej bezpieczne. Na szczęście po aktualizacji układają się one w przejrzystą, pionową listę z lewej strony ekranu.

Aktualizacja likwiduje też bezużyteczne, puste strefy między okładką albumu a ramką wyświetlacza, więc w zamian dostajemy duży, czytelny panel aktualnie odtwarzanego utworu z wyraźną okładką i przyciskami sterowania dokładnie tam, gdzie odruchowo wędruje dłoń.

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Najmocniej docenią to właściciele samochodów o nietypowych proporcjach ekranów na deskach rozdzielczych, gdzie stary układ Android Auto rozciągał się w poziomie w groteskowy sposób, przypominając powiększony na siłę ekran smartfona. Pionowa kolumna nawigacji pozwala głównej treści swobodnie dopasowywać się w prawo do niemal dowolnego kształtu ramki. Zresztą, zgodnie z zapowiedziami z tegorocznej konferencji Google I/O, gdzie obiecano interfejs elastycznie dostosowujący się zarówno do pionowych ekranów znanych z Mustanga Mach-E, jak i kinowych paneli w elektrykach.

Trzeba tylko pamiętać o pewnej kwestii, bo na rynkach z ruchem lewostronnym, takich jak Wielka Brytania czy Australia, menu przyklejone na stałe do lewej krawędzi oznaczałoby konieczność sięgania jeszcze dalej. Wszystko zależy więc od tego, czy przełącznik strony kierownicy w ustawieniach Android Auto prawidłowo odbije nowy układ.

Bezpieczeństwo wygrywa

W gruncie rzeczy nie chodzi tu jednak o estetykę, lecz o czyste bezpieczeństwo na drodze. Każdy ułamek sekundy spędzony na szukaniu na ekranie małego przycisku to chwila, w której nie zwracamy uwagi na jezdnię przed maską. Większe, gęściej ułożone pola dotykowe przy krawędzi ekranu można obsłużyć niemal kątem oka, bo wystarczy tu krótkie spojrzenie i wyciągnięcie dłoni. W ten sposób zmiana, która wygląda tylko na wizualną, w rzeczywistości jest niczym innym, jak podniesieniem bezpieczeństwa.

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Wdrażanie Android Auto 18.2 odbywa się etapami po stronie serwerów, a to jak zwykle może trochę zająć. Jeśli więc nowy układ nie pojawił się jeszcze w waszych autach, to trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo powinien zawitać tam w ciągu najbliższych tygodni. Jeśli zaś jesteście bardzo niecierpliwi, możecie znaleźć w sieci plik instalacyjny APK.

Źródło: Android Police