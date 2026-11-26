Wraz z udostępnieniem aktualizacji One UI 9 Watch, właściciele ubiegłorocznych modeli Galaxy Watch 8 oraz Galaxy Watch 8 Classic otrzymują właśnie potężny pakiet funkcji zdrowotnych i użytkowych, które wcześniej zarezerwowane były dla tegorocznych generacji.

Jakie nowości wprowadza One UI 9 Watch?

Od razu trzeba zaznaczyć, że wdrażanie aktualizacji ruszyło w połowie listopada i odbywa się etapami, więc nie każdy dostanie je w tym samym czasie. Do tego część nowości wymaga również zaktualizowania aplikacji Samsung Health oraz Samsung Health Monitor na sparowanym smartfonie. Największą zmianą z perspektywy codziennego dbania o formę jest sposób, w jaki zegarek zaczyna interpretować zbierane w nocy i w ciągu dnia dane – zamiast zasypywać użytkownika surowymi wykresami, podaje mu konkretne wnioski i ostrzeżenia.

Centralnym punktem nowego pakietu zdrowotnego jest funkcja Vitals, która podczas snu monitoruje jednocześnie pięć parametrów fizjologicznych: tętno, zmienność rytmu zatokowego (HRV), częstość oddechów, temperaturę skóry oraz poziom natlenienia krwi. Przez pierwsze noce algorytm uczy się twojego indywidualnego poziomu bazowego, aby później błyskawicznie wychwycić i zasygnalizować nietypowe odchylenia. Te mogą pojawiać się np. wtedy, gdy organizm zaczyna walczyć z infekcją albo jest skrajnie przemęczony.

Uzupełnia ją wskaźnik Heart Health Score, który łączy dane o śnie, codziennym ruchu i regeneracji w jeden wynik, ułatwiający ocenę tego, jak codzienne nawyki przekładają się na kondycję układu krążenia w dłuższej perspektywie (choć producent uczciwie zaznacza, że żadna z tych funkcji nie służy do diagnozowania ani leczenia chorób).

Sporo zyskają także osoby próbujące pogodzić aktywność fizyczną z pracą i obowiązkami bez wpadania w przetrenowanie. Narzędzie Daily Cardio Load mierzy obciążenie serca wywołane zarówno zaplanowanymi treningami, jak i zwykłym bieganiem po mieście, podpowiadając optymalny zakres wysiłku oraz potrzebny czas na odpoczynek. Fitness Index natomiast zbiera wskaźniki wydolnościowe w całościowy przegląd formy i podsuwa propozycje treningów dopasowanych do aktualnych celów.

Aktualizacja to także bardziej rozbudowana sekcja związaną z nocnym odpoczynkiem

Choć trening i ogólne dbanie o stan zdrowia w ciągu dnia są ważne, to nasz organizm musi mieć też zapewniony jak najlepszy odpoczynek nocny. Tu też Samsung ma dla nas kilka nowości. Ulepszony Sleep Coaching potrafi wystartować już po zebraniu danych z zaledwie trzech nocy w ciągu ostatnich dwóch tygodni, generując cotygodniowe wskazówki, które na bieżąco dopasowują się do zmieniającego się rytmu dnia.

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Jeszcze większe znaczenie praktyczne ma udoskonalona funkcja wykrywania bezdechu sennego, zatwierdzona w lipcu 2026 roku przez amerykańską agencję FDA, a w październiku przez koreański urząd ds. bezpieczeństwa żywności i leków. Algorytm AI analizuje częstotliwość przerw w oddychaniu na każdą godzinę snu i po dwóch pełnych nocach w ciągu dziesięciodniowego okna prezentuje w aplikacji Samsung Health Monitor czytelny wynik dzielący zaburzenia na minimalne, sporadyczne lub częste.

Wykrywanie bezdechu sennego jest o tyle istotne, że normalnie bardzo ciężko zauważyć, że coś jest nie tak, zwłaszcza gdy mieszkamy sami. Nieleczony bezdech może prowadzić do chorób krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze, choroby serca, udar mózgu czy cukrzyca typu 2. Oczywiście, Galaxy Watch tego schorzenia nie leczy, ale pokazuje, że problem istnieje, a skoro tak, mamy sygnał, że powinniśmy udać się do specjalisty.

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Na koniec Samsung dorzucił dwa przyjemne dodatki na co dzień. Nowa tarcza portretowa automatycznie rozpoznaje postacie na wybranych zdjęciach z galerii i układa cyfry zegara wokół nich tak, by nie zasłaniać twarzy bliskich, natomiast odświeżona aplikacja Kompas zyskała funkcję punktów orientacyjnych oraz opcję Track Back prowadzącą po śladach z powrotem do punktu wyjścia. Przyda się zarówno na górskim szlaku, jak i podczas szukania auta na wielopoziomowym parkingu.

Na razie gigant nie wydał jeszcze szczegółowej rozpiski nowości dla naszego kraju, więc finalnie polscy posiadacze Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic mogą nie dostać wszystkich tych ulepszeń, bo ich dostępność od rynku.

Źródło: Giozmochina