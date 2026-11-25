Wygląda jednak na to, że przyszłoroczny iPhone 18e – którego debiutu Mark Gurman z Bloomberga spodziewa się na przełomie lutego i marca – zerwie z tą prostotą. Z plików CAD, do których dotarła redakcja Engadget (pochodzących od informatora bezbłędnie przewidującego wcześniej kolory iPhone’a 17 oraz 18 Pro), wynika, że tani iPhone znów przejdzie metamorfozę.

Przecieki zdradzają nową wyspę aparatów w iPhonie 18e

Zamiast pojedynczego pierścienia wyrastającego bezpośrednio z obudowy, iPhone 18e ma otrzymać niemal kwadratową wyspę aparatów o wymiarach około 28 na 35 milimetrów. Na tej nowej platformie zgromadzono zarówno główny aparat, jak i diodę doświetlającą LED oraz mikrofon. Całość ma wizualnie przypominać moduł fotograficzny znany z tabletów iPad Pro 11 oraz iPad Pro 13 z 2025 roku, co nada przystępnemu cenowo smartfonowi znacznie bardziej nowoczesny, spójny z resztą oferty wygląd.

Zgodnie z nowym cyklem wydawniczym, iPhone 183 ma zadebiutować u boku podstawowej „osiemnastki”, której zabrakło podczas jesiennego pokazu. To oczywiście nie jest oficjalnie potwierdzone, ale raczej wątpliwe, by Apple całkiem pozbył się tego modelu. Jeśli jednak liczycie, że iPhone 18 też dostanie zmiany w projekcie, to musze was rozczarować – nie dostanie.

Bazowy iPhone 18 ma zachować sylwetkę znaną z poprzednika, choć w jego przypadku delikatnie urośnie sam moduł aparatów – jego grubość zwiększy się z 3,45 do 3,8 milimetra. Biorąc pod uwagę, że Apple od czasów iPhone’a 15 stosuje w podstawowych modelach tę samą matrycę główną o rozdzielczości 48 megapikseli, te dodatkowe ułamki milimetra mogą zwiastować wreszcie zauważalną modernizację optyki lub sensora.

Czytaj też: Motorola potwierdza harmonogram aktualizacji Androida 17. Czy Twój smartfon jest na liście?

Swoje trzy grosze dorzucają też pliki CAD dotyczące ultracienkiego iPhone’a Air 2. To o tyle ciekawe, że do tej pory raczej nie słyszeliśmy za wiele o tym modelu. Zdradzają one, że smartfon utrzyma imponującą smukłość obudowy na poziomie 5,6 milimetra, ale na jego wyspie pojawią się dwa obiektywy ułożone obok siebie, a grubość samego modułu wzrośnie podobnie jak w podstawowej osiemnastce – z 3,45 do 3,8 milimetra.

Zarówno iPhone 18, jak i Air 2 mają przy tym zachować dotychczasowy rozmiar wycięcia Dynamic Island, wbrew wcześniejszym plotkom sugerującym, że smukły Air przejmie mniejszą wyspę znaną z wariantu 18 Pro. To było jednak do przewidzenia, to ta sama generacja, mimo różnych dat premiery, więc Apple chce wyraźnie rozgraniczyć zmiany, jakie serwuje najdroższym modelom. Możliwe, że takie przeprojektowanie zawita do tych iPhone’ów dopiero w kolejnej odsłonie lub później, zależnie od tego, czy w międzyczasie gigant wymyśli coś nowego dla Pro.

Czytaj też: Kondycja baterii w Twoim Galaxy leci na łeb na szyję? Samsung obiecuje poprawki, ale…

Premiera iPhone’a 18e, 18 i Air 2 ma nastąpić już wiosną, zapewne w okolicy marca lub kwietnia. Spodziewam się więc, że do tego czasu dowiemy się jeszcze więcej na temat nadchodzących modeli.

Źródło: Engadget