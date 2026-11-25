Sześć procent mniej zdrowia ogniwa po zaledwie miesiącu

W ostatnich tygodniach część posiadaczy modeli z serii Galaxy S24 oraz S25 zauważyła bardzo niepokojące zmiany w kondycji baterii swoich urządzeń. Zaledwie po miesiącu użytkowania wskaźnik maksymalnej pojemności akumulatora zaczął wskazywać im 94 procent, co raczej nie powinno być nigdy możliwe w tak krótkim czasie.

Jak się bowiem okazuje, od momentu udostępnienia aktualizacji One UI 9.0 w sieci przybywa zgłoszeń dotyczących nie tylko szybszego rozładowywania się telefonów w ciągu dnia, ale przede wszystkim nienaturalnie gwałtownego spadku raportowanej kondycji samej baterii. Wygląda jednak na to, że producent dostrzegł problem – wsparcie techniczne Samsunga zapowiedziało oficjalną poprawkę w nadchodzącej wersji One UI 9.5.

Sprawa wyszła na jaw za sprawą wpisu na tureckim forum społecznościowym marki, gdzie jeden z użytkowników opublikował tam odpowiedź otrzymaną po wysłaniu raportu o błędach przez aplikację Samsung Members. Po około dwóch tygodniach od zgłoszenia konsultant wsparcia przekazał jednoznaczną informację – kłopot ze spadającą kondycją akumulatora zostanie rozwiązany wraz z nadchodzącą aktualizacją do One UI 9.5. To jasno wskazuje, że jakiś błąd tu jest. Tylko jaki?

Błąd w obliczeniach czy realne zużycie ogniwa?

Chociaż od razu nasuwa nam się na myśl usterka, która szybko degraduje ogniwo, to niekoniecznie tak właśnie musi być. Rozbudowane statystyki kondycji baterii pojawiły się w smartfonach Samsunga wraz z premierą linii Galaxy S25, dając użytkownikom znacznie lepszy wgląd w to, jak starzeje się ogniwo i ile cykli ładowania ma już za sobą. Problem w tym, że taki licznik ma sens wyłącznie wtedy, gdy podaje wiarygodne wartości. W przeciwnym razie staje się jedynie źródłem niepotrzebnego stresu dla właściciela telefonu.

Z lakonicznego komunikatu pomocy technicznej nie wynika niestety jednoznacznie, co dokładnie dzieje się pod maską. Możliwe są więc dwa scenariusze – albo błąd w oprogramowaniu One UI 9.0 błędnie szacuje pozostałą pojemność akumulatora i zaniża wyświetlane procenty, albo wadliwe zarządzanie energią faktycznie przyspiesza zużycie ogniwa.

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Jeśli mamy do czynienia z błędem odczytu, aktualizacja bez problemu przywróci prawidłowe wartości. Gdyby jednak doszło do fizycznej degradacji ogniwa, żadna łatka systemowa nie cofnie czasu, a jedynie powstrzyma dalszy proces. Oczywiście, najlepiej byłoby, gdyby to pierwsza opcja okazała się prawdziwą, ale na potwierdzenie raczej sobie poczekamy i to całkiem sporo, bo do premiery One UI 9.5.

Nowa wersja nakładki jest w intensywnej fazie prac i trafiła już do testów na urządzeniach Galaxy S26, by zadebiutować w serii Galaxy S27 na początku przyszłego roku. Problem w tym, że premiera na dotkniętych usterką modelach S26 i S24 może mieć miejsce dopiero w okolicach kwietnia lub nawet później. Jeśli to tylko błąd w obliczeniach, takie czekanie nic tu nie zmieni i po prostu użytkownicy muszą przywyknąć i przestać wierzyć w liczby na ekranie. Jeśli jednak chodzi o drugą ewentualność, przez kolejne miesiące ogniwo może degradować się jeszcze bardziej, a dobrze wiemy, że kiedy dojdzie do granicy 80%, będzie wymagało wymiany.

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Miejmy nadzieję, że Samsung przynajmniej wcześniej zdecyduje się dać znać, co tak naprawdę dzieje się ze smartfonami. Niby taka zwłoka raczej wskazuje na niegroźny błąd obliczeń, ale nie możemy być tego pewni bez oficjalnych wieści.

Źródło: Tureckie forum społeczności Samsunga