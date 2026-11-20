Jeszcze w sierpniu Lenovo opublikowało pierwsze zestawienie smartfonów kwalifikujących się do Androida 17, ale szybko wyszło na jaw, że pominięto w nim część urządzeń, więc wykaz po cichu usunięto z sieci. Teraz producent wraca z nową, uzupełnioną listą, przy okazji rzucając więcej światła na to, co dokładnie zmienia sam system.
Warto jednak na wstępie zaznaczyć istotny szczegół, bo opublikowany właśnie wykaz pochodzi z brazylijskiego oddziału Motoroli i bezpośrednio dotyczy tamtejszego rynku. Widać to dobrze choćby po tym, że modele takie jak Edge 60 Fusion czy Edge 70 Pro w innych regionach świata zdążyły już otrzymać najnowszą wersję systemu, podczas gdy w Brazylii dopiero czekają na swoją kolej. Mimo tych regionalnych przesunięć nowa lista pokazuje pełną pulę modeli objętych wsparciem, a tempo prac wyraźnie przyspiesza – aktualizacja trafiła już nawet na składany model Motorola Razr Fold.
Które modele już pobierają system, a które czekają w kolejce?
Interesujący jest tutaj fakt, że producent nie trzyma się tu sztywno hierarchii roczników, ponieważ zdarzało mu się udostępniać nowy system starszym modelom przed niektórymi tegorocznymi nowościami. Z opublikowanego zestawienia wynika, że proces wdrażania Androida 17 już wystartował na następujących smartfonach:
- Motorola Signature
- Motorola Edge 70
- Motorola Edge 70 Fusion
- Motorola Edge 70 Fusion+
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Razr 70 Ultra (Razr Ultra 2026)
- Motorola Razr 50 Ultra (Razr+ 2024)
- Motorola Razr Fold
- Motorola Moto G86
W drugiej grupie znalazła się znacznie szersza reprezentacja średniej i wyższej półki, dla której aktualizacja jest dopiero planowana. Na Androida 17 wciąż czekają następujące modele:
- Motorola Edge 70 Pro
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 60 Neo
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 50 Neo
- Motorola Edge 50 Fusion
- Motorola Edge 50 Pro
- Motorola Edge 50 Ultra
- Motorola Razr 70 (Razr 2026)
- Motorola Razr 60 (Razr 2025)
- Motorola Razr 60 Ultra (Razr Ultra)
- Motorola Razr 50 (Razr 2024)
- Motorola Moto G77
- Motorola Moto G75
- Motorola Moto G67
- Motorola Moto G57
- Motorola Moto G56
- Motorola Moto G47
- Motorola Moto G37
- Motorola Moto G Max
Producent nie podał jeszcze konkretnych dat dla poszczególnych modeli z tej drugiej grupy, więc trudno przewidzieć, który z nich dostanie uaktualnienie następny. Tak czy inaczej, oficjalnie Android 17 nadchodzi, więc trzeba uzbroić się w odrobinę cierpliwości.
Stosy widżetów, porządek w powiadomieniach i koniec z oślepianiem w HDR, czyli co nowego w Androidzie 17 dla Motoroli
Kiedy nowy system trafi już na urządzenie, przyniesie zestaw bardzo praktycznych zmian w codziennej obsłudze. Na ekranie głównym pojawiają się stosy widżetów – zamiast zajmować połowę pulpitu osobnymi kafelkami pogody, kalendarza, stanu baterii i odtwarzacza muzyki, można połączyć je w jeden wspólny blok i przełączać się między nimi prostym przesunięciem palca. Użytkownicy zyskują również ikony dopasowujące kolorystykę do motywu systemu oraz możliwość ukrycia podpisów pod kafelkami szybkich ustawień w klasycznym widoku panelu, co pozwala odzyskać sporo miejsca na ekranie.
Czytaj też: Samsung rusza z testami One UI 9.5. Nowości sprawdzimy też w Polsce
Spore porządki zaszły w centrum powiadomień. Funkcja Live updates pozwala aplikacjom wyświetlać na żywo postęp trwających zdarzeń na jednym dynamicznym pasku zamiast zalewać ekran dziesiątkami osobnych komunikatów. Z kolei podsumowania powiadomień streszczają długie dyskusje na czatach grupowych (np. w WhatsAppie czy Wiadomościach) do jednego zwięzłego zdania, a mechanizm uczenia maszynowego automatycznie oddziela prywatne wiadomości od szumu informacyjnego, grupowanego w wyciszonej sekcji.
Czytaj też: Oppo prezentuje serię Reno17. Jest solidnie, choć bardzo znajomo
Kolejnym dodatkiem jest rozszerzona kontrola jasności HDR. Nowe ustawienie pozwala ograniczyć intensywność podbicia jasności w treściach HDR lub całkowicie je wyłączyć, by oglądać multimedia bez świecenia po oczach. Całość dopełniają nowe opcje udostępniania w menu połączonych urządzeń – zbliżeniowe Tap to Share (wystarczy zetknąć dwa telefony, by przesłać plik) oraz grupowe Quick Drop do jednoczesnego wysyłania zdjęć całemu zespołowi lub grupie znajomych – a także standardowy pakiet poprawek wydajności, stabilności i bezpieczeństwa systemu.
Źródło: Motorola