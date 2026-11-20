Jeszcze w sierpniu Lenovo opublikowało pierwsze zestawienie smartfonów kwalifikujących się do Androida 17, ale szybko wyszło na jaw, że pominięto w nim część urządzeń, więc wykaz po cichu usunięto z sieci. Teraz producent wraca z nową, uzupełnioną listą, przy okazji rzucając więcej światła na to, co dokładnie zmienia sam system.

Warto jednak na wstępie zaznaczyć istotny szczegół, bo opublikowany właśnie wykaz pochodzi z brazylijskiego oddziału Motoroli i bezpośrednio dotyczy tamtejszego rynku. Widać to dobrze choćby po tym, że modele takie jak Edge 60 Fusion czy Edge 70 Pro w innych regionach świata zdążyły już otrzymać najnowszą wersję systemu, podczas gdy w Brazylii dopiero czekają na swoją kolej. Mimo tych regionalnych przesunięć nowa lista pokazuje pełną pulę modeli objętych wsparciem, a tempo prac wyraźnie przyspiesza – aktualizacja trafiła już nawet na składany model Motorola Razr Fold.

Które modele już pobierają system, a które czekają w kolejce?

Interesujący jest tutaj fakt, że producent nie trzyma się tu sztywno hierarchii roczników, ponieważ zdarzało mu się udostępniać nowy system starszym modelom przed niektórymi tegorocznymi nowościami. Z opublikowanego zestawienia wynika, że proces wdrażania Androida 17 już wystartował na następujących smartfonach:

Motorola Signature

Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion+

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Razr 70 Ultra (Razr Ultra 2026)

Motorola Razr 50 Ultra (Razr+ 2024)

Motorola Razr Fold

Motorola Moto G86

W drugiej grupie znalazła się znacznie szersza reprezentacja średniej i wyższej półki, dla której aktualizacja jest dopiero planowana. Na Androida 17 wciąż czekają następujące modele:

Motorola Edge 70 Pro

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 Neo

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Razr 70 (Razr 2026)

Motorola Razr 60 (Razr 2025)

Motorola Razr 60 Ultra (Razr Ultra)

Motorola Razr 50 (Razr 2024)

Motorola Moto G77

Motorola Moto G75

Motorola Moto G67

Motorola Moto G57

Motorola Moto G56

Motorola Moto G47

Motorola Moto G37

Motorola Moto G Max

Producent nie podał jeszcze konkretnych dat dla poszczególnych modeli z tej drugiej grupy, więc trudno przewidzieć, który z nich dostanie uaktualnienie następny. Tak czy inaczej, oficjalnie Android 17 nadchodzi, więc trzeba uzbroić się w odrobinę cierpliwości.

Stosy widżetów, porządek w powiadomieniach i koniec z oślepianiem w HDR, czyli co nowego w Androidzie 17 dla Motoroli

Kiedy nowy system trafi już na urządzenie, przyniesie zestaw bardzo praktycznych zmian w codziennej obsłudze. Na ekranie głównym pojawiają się stosy widżetów – zamiast zajmować połowę pulpitu osobnymi kafelkami pogody, kalendarza, stanu baterii i odtwarzacza muzyki, można połączyć je w jeden wspólny blok i przełączać się między nimi prostym przesunięciem palca. Użytkownicy zyskują również ikony dopasowujące kolorystykę do motywu systemu oraz możliwość ukrycia podpisów pod kafelkami szybkich ustawień w klasycznym widoku panelu, co pozwala odzyskać sporo miejsca na ekranie.

Czytaj też: Samsung rusza z testami One UI 9.5. Nowości sprawdzimy też w Polsce

Spore porządki zaszły w centrum powiadomień. Funkcja Live updates pozwala aplikacjom wyświetlać na żywo postęp trwających zdarzeń na jednym dynamicznym pasku zamiast zalewać ekran dziesiątkami osobnych komunikatów. Z kolei podsumowania powiadomień streszczają długie dyskusje na czatach grupowych (np. w WhatsAppie czy Wiadomościach) do jednego zwięzłego zdania, a mechanizm uczenia maszynowego automatycznie oddziela prywatne wiadomości od szumu informacyjnego, grupowanego w wyciszonej sekcji.

Czytaj też: Oppo prezentuje serię Reno17. Jest solidnie, choć bardzo znajomo

Kolejnym dodatkiem jest rozszerzona kontrola jasności HDR. Nowe ustawienie pozwala ograniczyć intensywność podbicia jasności w treściach HDR lub całkowicie je wyłączyć, by oglądać multimedia bez świecenia po oczach. Całość dopełniają nowe opcje udostępniania w menu połączonych urządzeń – zbliżeniowe Tap to Share (wystarczy zetknąć dwa telefony, by przesłać plik) oraz grupowe Quick Drop do jednoczesnego wysyłania zdjęć całemu zespołowi lub grupie znajomych – a także standardowy pakiet poprawek wydajności, stabilności i bezpieczeństwa systemu.

Źródło: Motorola