Zamiast rewolucji wizualnej wywracającej cały system do góry nogami, południowokoreański producent postawił na zestaw konkretnych usprawnień w miejscach, z których korzystamy każdego dnia – od przeprojektowanego ekranu aparatu, przez rozbudowane narzędzia zdrowotne i ułatwienia dostępu, aż po wyczekiwaną od lat funkcję ochrony prywatności.

Wreszcie natywny App Lock bez Bezpiecznego Folderu

Najbardziej praktyczną nowością z perspektywy codziennego bezpieczeństwa będzie natywna funkcja App Lock. Dotychczas użytkownicy smartfonów Galaxy, którzy chcieli odciąć osoby postronne od dostępu do komunikatorów, galerii czy bankowości po pożyczeniu komuś odblokowanego telefonu, musieli posiłkować się tworzeniem kopii programów wewnątrz odizolowanego Bezpiecznego Folderu. Ciężko było to zrobić na szybko, dlatego sporo osób posiłkowało się zewnętrznymi aplikacjami do blokad.

W One UI 9.5 blokowanie poszczególnych aplikacji staje się bezpośrednią częścią systemu. Wybrane programy można zabezpieczyć za pomocą biometrii lub blokady ekranu, a system automatycznie ukrywa wówczas treść pochodzących z nich powiadomień oraz powiązane widżety na ekranie głównym. Dzięki temu prywatne wiadomości pozostają niewidoczne nawet wtedy, gdy telefon na chwilę trafi w cudze ręce. Trochę trzeba było czekać na tę zmianę, ale na szczęście Samsung nareszcie ją wprowadza.

Szybsza obsługa aparatu i nowe narzędzia w Samsung Health

Spore zmiany zaszły również w samej aplikacji aparatu. Gigant postanowił uporządkować interfejs, przenosząc najważniejsze ustawienia oraz wygodny pasek zbliżenia na jeden wspólny ekran, co eliminuje konieczność przeklikiwania się przez kolejne podmenu w trakcie kadrowania.

Bardziej zaawansowani twórcy docenią z kolei odświeżone tryby Pro oraz Pro Video, w których pojawiła się możliwość tworzenia własnych zestawów ustawień i personalizacji elementów sterujących pod konkretne warunki oświetleniowe (warto tylko wiedzieć, że opcja ta nie obejmuje uproszczonych wariantów Pro Lite oraz Pro Video Lite).

Ostatnimi czasy Samsung mocno skupia się też na platformie Samsung Health, więc w nowej wersji nakładki nie mogło zabraknąć ulepszeń i tam. Użytkownicy zyskają dostęp do funkcji Mindful Note, czyli cyfrowego dziennika pozwalającego zapisywać własne myśli i emocje – zarówno w formie swobodnych notatek, jak i przy wsparciu gotowych pytań naprowadzających (na ten moment narzędzie działa wyłącznie na smartfonach, bez wsparcia dla zegarków Galaxy Watch). Równolegle na kolejne rynki trafia rozszerzony moduł Medications, ułatwiający dodawanie recept, witamin i suplementów diety, ustawianie przypomnień oraz śledzenie regularności przyjmowania leków.

Ułatwienia dostępu też są rozwijane w One UI 9.5

Bardzo cieszy mnie fakt, że Samsung nie pominął też sekcji ułatwień dostępu. W tym obszarze producent wprowadził pływający skrót ekranowy dający błyskawiczny dostęp do najczęściej używanych przełączników systemowych. Dopracowano także obsługę aparatów słuchowych – bezpośrednio z poziomu panelu powiadomień można teraz precyzyjnie regulować ich głośność oraz decydować, które strumienie dźwięku (na przykład dzwonki, alarmy czy powiadomienia) mają być kierowane prosto do ucha użytkownika.

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Jak widzicie, wśród zapowiedzianych dla One UI 9.5 beta zmian nie ma niczego związanego ze sztuczną inteligencją, jednak to akurat nie dziwi. Funkcje Galaxy AI zawsze są trzymane w tajemnicy praktycznie do samej premiery kolejnej generacji Galaxy S, by stanowić jeden z ważniejszych punktów programu. W tej odsłonie może to być jeszcze istotniejsze, ponieważ podobno niektóre z nich trafią za paywalla.

Płatne funkcje Galaxy AI były poniekąd sygnalizowane już w momencie wprowadzania tego pakietu do serii, więc nie jest to dla nikogo żadnym zaskoczeniem. Na razie nie wiemy o tym za wiele, ale mówi się, że prawdopodobnie płatne staną się bardziej zaawansowane narzędzia, które zostaną dopiero ogłoszone. To, co już nam Samsung dał, raczej pozostanie bezpłatne.

Kto może już przetestować nową nakładkę?

Dobra wiadomość dla posiadaczy urządzeń marki jest taka, że nasz kraj znalazł się w pierwszej grupie rynków objętych programem – obok Niemiec, Indii, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Jak wspomniałam, na start dostęp do oprogramowania testowego otrzymali właściciele tegorocznych flagowców z serii Galaxy S26 (modeli S26, S26+ oraz S26 Ultra).

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Jeśli chcecie sprawdzić betę, musicie zgłosić chęć udziału w programie bezpośrednio w aplikacji Samsung Members, a po akceptacji pobrać pakiet instalacyjny w menu Ustawienia w zakładce Aktualizacja oprogramowania. Pamiętajcie tylko, że to początek testów, więc One UI 9.5 może zawierać błędy, dlatego trzeba zrobić wcześniej kopie zapasowe, a najlepiej nie instalować bety na swoim głównym smartfonie, by uniknąć problemów.

Źródło: Samsung