Nowe odkrycie jasno pokazuje, że obszar offshore Angoli nadal dysponuje znacznym potencjałem surowcowym. Jak poinformowała angolska Narodowa Agencja ds. Ropy Naftowej, Gazu i Biopaliw (ANPG), odwiert Tchihumba West-01ST1 ujawnił obecność warstwy piaskowca zawierającej węglowodory o miąższości rzędu 65,4 metra.

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Prace wiertnicze miały miejsce na wodach o głębokości około 1400 metrów, z wykorzystaniem jednostki wiertniczej Valaris DS-9. Lokalizacja znajduje się około 145 kilometrów od północnego wybrzeża Angoli. Choć operator nie przedstawił jeszcze szacunków dotyczących ilości możliwych do wydobycia zasobów, ANPG podkreśla znaczenie odkrycia dla dalszego rozwoju sektora naftowego w kraju.

W międzyczasie ExxonMobil i partnerzy projektu sfinalizowali decyzję inwestycyjną dotyczącą dalszego rozwoju infrastruktury wydobywczej na Bloku 15. Plan obejmuje rewitalizację złóż Kizomba A i Kizomba B oraz zagospodarowanie złoża Likembe. Inwestycje mają pozwolić na wykorzystanie istniejącej infrastruktury offshore, a także udostępnienie dodatkowych zasobów ropy oraz gazu. Takie podejście powinno ograniczyć konieczność budowy całkowicie nowych instalacji, a jednocześnie zwiększyć efektywność wykorzystania już funkcjonujących obiektów wydobywczych.

Istotnym czynnikiem sprzyjającym realizacji projektów jest przedłużenie umowy o podziale produkcji na Bloku 15 do 2037 roku. Daje to ExxonMobil i pozostałym partnerom dłuższą perspektywę prowadzenia działalności oraz zwiększa przewidywalność planowania kolejnych przedsięwzięć. Według Briana Unietisa, dyrektora generalnego ExxonMobil w Angoli, połączenie nowych inwestycji, rozwoju technologicznego i dalszych prac poszukiwawczych stwarza warunki do wykorzystania kolejnych możliwości na tym obszarze. Planowane nakłady obejmują zarówno rozwój złoża Likembe, jak i działania związane z przedłużeniem eksploatacji Bloku 15.

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Dla Angoli projekty mają spore znaczenie choćby ze względu na utrzymanie aktywności sektora naftowego i wpływów związanych z wydobyciem. Nie oznacza to jednak, że niedawno odkryte zasoby automatycznie przełożą się na wzrost produkcji. Konieczne będą dalsze analizy geologiczne, ocena opłacalności oraz ewentualne decyzje dotyczące zagospodarowania złoża Tchihumba West. Już teraz wydarzenia na Bloku 15 stanowią jednak istotny sygnał dla przyszłości angolskiego sektora naftowego.

Źródło: Interesting Engineering