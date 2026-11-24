Zazwyczaj, gdy chcemy nagrać dźwięk ze wszystkich stron, musimy postawić na mikrofon ambisferyczny z kapsułami ułożonymi na czterech ścianach lub w formacie kuli. Z reguły taka kula daje 8, 16 lub 32 kapsuły, które rejestrują dźwięk w formacie A. W postprodukcji dokonuje się korekty z formatu A na format B, co pozwala na tworzenie nagrań binauralnych, Dolby Atmos albo 5.1/7.1. Jedną z popularniejszych matryc mikrofonowych do nagrań tego typu jest ZYLIA ZM-1.

Do symulowania tego, jak dźwięk dociera do ludzkich uszu, używa się z kolei… głowy. Przykładowo referencyjny mikrofon binauralny Neumann KU 100 wygląda z zewnątrz jak głowa manekina. Jego kształt ma uzasadnienie w tym, że odtwarza odbijanie się dźwięku od ludzkiej głowy, a kształt małżowin usznych oraz szerokość głowy definiują wrażenia dźwiękowe.

W przypadku rozwiązania od Blackmagic Design mamy do czynienia z pierwszą, kulistą formą. W powstawaniu mikrofonu swój udział miał także Apple.

Jedna kula od Blackmagic Design, a daje pełne wrażenia dźwiękowe

W Ambisonic Microphone od Blackmagic Design zmieszczono 108 mikrofonów w formacie MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). Miniaturowe przetworniki elektroakustyczne wykonano w technologii półprzewodnikowej (a więc na płytce krzemowej, niczym podzespoły dla smartfonów czy komputerów). Różnicą jest to, że przetwornik ma zamieniać fale dźwiękowe na sygnał elektryczny.

Ambisonic Microphone

Blackmagic Design twierdzi, że ich Ambisonic Microphone jest pierwszym urządzeniem rejestrującym przestrzenny dźwięk 360 stopni na siódmym poziomie harmoniki sferycznej. Oznacza to, że wykorzystuje 64 kanały. To zapewnia wysoką precyzję kierunkową i wyraźne pozycjonowanie obiektów, a do tego ma rejestrować naturalne pole pogłosowe. Rozdzielczość takiego dźwięku jest 32-bitowa.

To wyjątkowy mikrofon ze względu na poziom łatwości obsługi. Blackmagic Design postawiło na procesor wewnątrz urządzenia oraz stworzoną przez Apple geometrię oraz filtry enkodujące. To sprawia, że nie potrzeba dodatkowego podłączenia do komputera celem enkodowania, bo wszystko odbywa się na urządzeniu. Ponadto zarówno do przesyłania informacji, jak i pozyskiwania energii wystarczy kabel USB-C.

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Blackmagic Design zapewnia też kompatybilność z własną aplikacją Ambisonic Recorder i nie wymaga od nas instalacji dodatkowych wtyczek czy sterowników. W przypadku połączenia z kamerą Blackmagic URSA Cine Immersive, sprzęt po prostu może nagrywać dźwięk bezpośrednio do pliku kamery i synchronizować go z nagraniem tak samo, jak robi to każdy zwykły mikrofon. Nagrania z Ambisonic Microphone mogą też od razu pojawiać się w produkcjach Apple Immersive Video oraz nagraniach dla Vision Pro.

Blackmagic Design chce, by każdy z pieniędzmi nagrywał dźwięk 360°

System mikrofonów od Blackmagic Design nie jest dużo większy niż standardowy mikrofon na biurko i został osadzony w solidnej obudowie. Do zestawu otrzymujemy kopuły z filtrem. Dźwięk z mikrofonu nie musi czekać na eksport — wystarczy podłączyć się do aplikacji Fairlight Live, by miksować go na żywo.

Aplikacja od Blackmagic Design

Za pośrednictwem aplikacji Blackmagic Camera możemy też połączyć sprzęt z iPhonem i nagrywać bezpośrednio do telefonu. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by przez konwerter USB do SMPTE-2110 transmitować go na żywo.

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Dostępnbość może obniżyć cena, która obecnie wynosi 1695 dolarów (około 6920 złotych bez cła i podatków). Do pierwszych użytkowników Ambisonic Microphone od Blackmagic Design dotrze już w grudniu. Nie jest to najtańsze rozwiązanie do nagrywania dźwięku 360°, ale oferuje niespotykany poziom głębi.