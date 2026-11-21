Fotografia powstała 28 października, a jej autorem jest członek załogi 75. ekspedycji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W momencie jej powstania ISS przelatywała nad Morzem Południowochińskim, w pobliżu wyspy Borneo. Astronauta wykorzystał aparat Nikon Z9 wyposażony w obiektyw o ogniskowej 14 mm, aby uchwycić rozległy nocny krajobraz.

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Uwagę zwraca przede wszystkim niezwykły kontrast. Wśród ciemnych obszarów morza wyróżniają się rozświetlone wyładowaniami chmury burzowe. Ich górne części przypominają kopuły wyrastające ponad rozległe, spłaszczone wierzchołki formacji atmosferycznych. Warto też zwrócić uwagę na wierzchołki przebijające tzw. kowadło chmury burzowej. Powstają one w wyniku bardzo silnych prądów wstępujących, które wynoszą wilgotne powietrze na wysokość większą, niż zwykle osiąga główna część burzy.

Aby zrozumieć to zjawisko, trzeba przyjrzeć się budowie atmosfery. Większość zjawisk pogodowych zachodzi w troposferze, której górną granicę stanowi tropopauza. Kiedy rozwijająca się burza dociera do tej warstwy, unoszące się powietrze napotyka barierę stabilizującą atmosferę. W rezultacie chmura zaczyna rozprzestrzeniać się na boki, tworząc charakterystyczne, spłaszczone kowadło.

W przypadku wyjątkowo intensywnych burz siła prądów wstępujących jest jednak tak duża, że fragmenty chmury mogą na krótko przekroczyć tę granicę. Powstają wówczas charakterystyczne kopulaste wypukłości, które niekiedy sięgają stratosfery. Ich obecność jest ważną wskazówką świadczącą o intensywności procesów zachodzących wewnątrz burzy. Na fotografii NASA można dostrzec kilka takich struktur, z których dwie zostały dodatkowo rozświetlone przez błyskawice.

Pojawia się jednak pytanie: dlaczego błyskawice wyglądają inaczej z kosmosu? Wyładowania atmosferyczne powstają w wyniku skomplikowanych procesów elektrycznych zachodzących wewnątrz chmur burzowych. Kryształki lodu, przechłodzone krople wody i drobne cząstki lodu zderzają się ze sobą, wymieniając ładunki elektryczne. Silne prądy powietrza rozdzielają następnie naładowane cząstki, prowadząc do powstania obszarów o różnym potencjale elektrycznym. Gdy różnica napięć staje się wystarczająco duża, dochodzi do wyładowania.

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Co ciekawe, błyskawice nie zawsze docierają do powierzchni Ziemi. Mogą występować wewnątrz pojedynczej chmury lub pomiędzy różnymi formacjami burzowymi. Obserwowane z orbity wyglądają szczególnie efektownie, ponieważ światło rozprasza się na kroplach wody i kryształkach lodu, rozświetlając znacznie większe obszary chmur. Według szacunków naukowców na całej Ziemi w dowolnym momencie występuje około 2000 burz, które generują łącznie blisko 60 błyskawic na sekundę. Oznacza to około pięciu milionów wyładowań każdego dnia.

Źródło: Daily Galaxy