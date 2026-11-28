Akcja nie jest zarezerwowana wyłącznie dla klientów indywidualnych, bo skorzystają z niej również przedsiębiorcy, a jedna osoba lub firma może zgłosić maksymalnie dwa urządzenia. Do tego, co akurat jest dość niecodziennym ruchem, cashback da się bez problemu połączyć z innymi trwającymi promocjami Canona czy rabatami w sklepach, więc przedświąteczne obniżki nie wykluczają dodatkowego zwrotu prosto od producenta.

Od prostych modeli na biurko po fotograficzne kombajny

Lista urządzeń objętych akcją została podzielona tak, by każdy znalazł coś dopasowanego do swojego biurka i proporcjonalny do ceny sprzętu zwrot. W przypadku najprostszych, domowych modeli z serii PIXMA TS odzyskamy od 40 złotych (za model TS4150i) przez 50 złotych (TS6550i) aż po 100 złotych w przypadku TS7550i. Jeśli drukujesz znacznie więcej i zależy ci na taniej eksploatacji, warto spojrzeć na serię PIXMA MegaTank z uzupełnianymi zbiornikami na atrament – tutaj zwrot wynosi 80 złotych za modele G3410 oraz czarny G3430 lub 100 złotych za kolorowe warianty G3430 (różowy i fioletowy) oraz serię G3470 i G3480.

Wyższe stawki zaczynają się przy sprzęcie dla miłośników fotografii i małych biur. Fotograficzna PIXMA G640 przynosi 150 złotych zwrotu, podobnie jak biurowe urządzenia MAXIFY GX1041, GX2041 oraz GX4040, natomiast za bardziej rozbudowane modele MAXIFY GX6140 i GX7140 (oraz fotograficzną drukarkę PIXMA PRO-200S) Canon oddaje już 200 złotych. Najwięcej zostanie w kieszeni profesjonalnych twórców – zakup modelu imagePROGRAF PRO-310 oznacza 400 złotych zwrotu, a flagowego imagePROGRAF PRO-1100 aż 500 złotych.

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Jasne, może i zwroty na poziomie kilkudziesięciu złotych nie są imponujące, ale skoro można łączyć ten cashback z innymi promocjami, to nawet przy najtańszych modelach jest szansa na sporą oszczędność. Zresztą, na tym Canon nie kończy.

Dodatkowe 50 złotych za opinię i to nawet jeśli nie jest cukierkowa

Do podstawowego cashbacku dodano bowiem coś jeszcze – premię za podzielenie się swoimi wrażeniami z użytkowania sprzętu, wynoszącą 20, 30 lub 50 złotych w zależności od wybranej półki cenowej drukarki (co podnosi łączny zwrot przy najdroższych modelach do 550 złotych).

Aby ją zdobyć, wystarczy opublikować recenzję do 29 grudnia 2026 roku na stronie sklepu partnerskiego, w którym kupiliśmy urządzenie, oznaczyć ją hashtagiem #CanonAutoryzowanyZakup, a następnie podesłać link oraz zrzut ekranu z widoczną datą publikacji w formularzu zgłoszeniowym. I nie, Canon nie wymusza pisania laurek, opinia może być pozytywna, neutralna, a nawet negatywna, o ile tylko spełnia wymogi regulaminu.

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Sama procedura odbioru pieniędzy wymaga jednak zachowania pudełka. Drukarkę trzeba kupić u autoryzowanego partnera Canon w Polsce najpóźniej do 29 grudnia 2026 roku, a następnie wyciąć z kartonu kod kreskowy wraz z numerem seryjnym i zrobić im kolorowe zdjęcie (lub skan) na tle opakowania tak, by było widać miejsce po wycięciu. Na rejestrację zakupu na stronie canon.pl/offers/promocja-drukarki/ mamy 30 dni od daty na paragonie lub fakturze (ostateczny termin dla zakupów z samego końca roku upływa 28 stycznia 2027 roku). Weryfikacja zajmuje maksymalnie 10 dni roboczych, a pieniądze trafiają na konto w ciągu 28 dni roboczych od zatwierdzenia zgłoszenia.

Źródło: Canon