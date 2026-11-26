Jeśli akurat kończy ci się ważność konta w Plusie lub Plushu albo po prostu lubisz mieć w zapasie paczkę danych na zimowe wyjazdy i oglądanie seriali w pociągu, warto zanotować w kalendarzu datę 27 listopada.

Mała różnica przy doładowaniu, a nawet dziesięć razy większy zapas gigabajtów

Właśnie tego dnia operator Plus uruchomi jednodniową promocję skierowaną do użytkowników oferty Plus na Kartę oraz Plush na Kartę. Zasady akcji są wyjątkowo proste i nie wymagają przeklikiwania skomplikowanych regulaminów ani podpisywania długoterminowych zobowiązań, bo tak naprawdę liczy się wyłącznie kwota zasilenia wykonanego w piątek 27 listopada.

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Mechanizm promocji został skonstruowany tak, by premiować nieco wyższe doładowania w bardzo odczuwalny sposób. Więc tak, Plus chce, żebyśmy wydali tego dnia więcej, ale w zamian też da nam znacznie więcej danych do wykorzystania, więc to całkiem atrakcyjna opcja. Osoby, które 27 listopada zasilą swoje konto kwotą do 29 złotych, otrzymają w prezencie 5 GB dodatkowego transferu danych. Jeśli jednak zdecydujecie się na doładowanie powyżej 30 złotych, bonus rośnie skokowo aż do 50 GB ekstra.

Różnica w kwocie zasilenia jest więc symboliczna (i cały czas mamy ją do wykorzystania), natomiast paczka internetu powiększa się aż dziesięciokrotnie. Dla kogoś, kto i tak planował w najbliższych dniach doładować numer, to świetna okazja, by przy okazji standardowego wydatku zabezpieczyć sobie solidny zapas gigabajtów na kolejne tygodnie. Trzeba tylko pamiętać o jednym warunku – okazja obowiązuje wyłącznie przez dwadzieścia cztery godziny, w piątek 27 listopada, zarówno w ofercie Plus na Kartę, jak i w sieci Plush na Kartę.

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Przy okazji, pamiętajcie również, w Plusie cały czas trwają świąteczne promocje na sprzęt. W ich ramach możecie zgarnąć smartfony Xiaomi nawet do 900 złotych taniej, a jeśli chcecie przy okazji upolować coś na prezent dla bliskich, to warto zerknąć na ofertę Samsunga. Kupując Galaxy S26 u zielonego operatora, możecie dostać w gratisie zegarek Galaxy Watch 8 Classic. Warto więc na bieżąco sprawdzać ofertę operatora, by nie przegapić atrakcyjnych zniżek i dodatków.

Źródło: Plus