W ten sposób naprawdę tablet może zmienić się w wygodny laptop na uczelnię czy do pracy, a co ważniejsze – klawiaturę w każdej chwili można odłączyć, gdy jednak będziemy chcieli skorzystać z klasycznego tabletu. Akcja obejmuje cztery modele z oferty producenta: flagowe Galaxy Tab S12 Ultra oraz Galaxy Tab S12+, podstawowego Galaxy Tab S11, a także przystępniejszy cenowo wariant Galaxy Tab S10 FE.

Świąteczna promocja Samsunga już ruszyła

Jak to zwykle przy takich promocja bywa, wartość prezentu oraz jego wariant zależą bezpośrednio od wybranego urządzenia, a organizator przewidział konkretną liczbę nagród przypisaną do każdego modelu. Warto więc mieć na uwadze, że zapasy w promocji są limitowane, dlatego lepiej się spieszyć z zakupem.

Nabywcy największego Galaxy Tab S12 Ultra mogą liczyć na najlepszy prezent, bo tu Samsung przewidział na etui Book Cover Keyboard Slim wyceniane na 999 złotych (przygotowano 268 sztuk). Z kolei do Galaxy Tab S12+ dodawany jest dopasowany wariant tego samego akcesorium o wartości 779 złotych (pula wynosi 283 sztuki). Natomiast kupujący Galaxy Tab S11 otrzymają etui Book Cover Keyboard Slim warte 649 złotych (dostępnych jest 515 sztuk).

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Tymczasem, wybierając Galaxy Tab S10 FE to my sami możemy zdecydować, który z dwóch wariantów akcesorium wolimy otrzymać. Do wyboru jest lżejsze etui Book Cover Keyboard Slim o wartości 649 złotych (pula liczy aż 1790 sztuk) albo bardziej rozbudowane etui Book Cover Keyboard wycenione na 999 złotych. W tym drugim przypadku trzeba się jednak wyjątkowo pospieszyć, ponieważ przewidziano jedynie 82 egzemplarze. Jedna osoba może w ramach całej akcji odebrać maksymalnie trzy nagrody. W sumie to ciekawe, że producent zarezerwował najdroższy prezent nie tylko dla najlepszego tabletu, ale raczej osoby, które załapią się na ten gratis do modelu FE nie będą miały na co narzekać.

Jak odebrać prezent? Nie ma tu niczego skomplikowanego

Południowokoreański gigant lubi organizować podobne akcje i zawsze każe nam zrobić w ich ramach jeszcze kilka rzeczy poza samym zakupem. Mimo to, procedury nigdy nie są zbyt skomplikowane i tak jest też w tym przypadku. Aby skorzystać z okazji, należy kupić objęty promocją tablet między 23 listopada a 27 grudnia 2026 roku u jednego z oficjalnych partnerów akcji. Na liście znajdują się m.in. sklep internetowy, stacjonarne Samsung Brandstores, RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, NEONET, Komputronik oraz al.to. Marketplace’y i wybrane sklepu outletowe nie biorą udziału w promocji, dlatego warto wcześniej to sprawdzić w regulaminie.

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Po odebraniu urządzenia niezbędne jest jego pierwsze uruchomienie na terenie Polski najpóźniej do 3 stycznia 2027 roku oraz zalogowanie się na swoje konto Samsung w aplikacji Samsung Members. W ciągu maksymalnie 24 godzin od aktywacji tabletu w aplikacji pojawi się baner prowadzący do formularza zgłoszeniowego, który trzeba wypełnić do 10 stycznia 2027 roku, załączając dowód zamówienia oraz dowód zakupu. Weryfikacja zgłoszenia trwa do 14 dni roboczych, a po jej pozytywnym zakończeniu kurier dostarczy klawiaturę pod wskazany adres w ciągu kolejnych 30 dni. Chociaż czasu jest w teorii dużo, to lepiej nie zwlekać, bo gratisy zapewne szybko się rozejdą.

Źródło: Samsung