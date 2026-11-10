Casio odświeża ikonę lat 80., ale tego zegarka nie założysz na nadgarstek

Nowy Casio CRW-002 Ring Watch to bowiem nic innego jak odwzorowana, pierścionkowa odsłona słynnego modelu Casio A168. Zamiast spłaszczonego kawałka plastiku czy kolejnego ekranu, dostajemy prawdziwy cyfrowy czasomierz w formacie mikro-sygnetu.

Nowy Casio Ring Watch to sztuka miniaturyzacji stali

Mogłoby się wydawać, że zrobienie mniejszej wersji zegarka wymaga jedynie zmniejszenia skali. Nic bardziej mylnego. Żeby uzyskać tak misterny kształt, inżynierowie Casio musieli się mocno natrudzić i ostatecznie sięgnęli po odlewanie ciśnieniowe metali. Pozwoliło to odtworzyć ze stali nierdzewnej wyjątkowo skomplikowaną kopertę oraz imitację charakterystycznej bransolety. W ten sposób zachowano wszystko, co najważniejsze, by bez trudu zidentyfikować inspirację. Oczywiście nie obyło się to bez konkretnych zmian, widocznych zwłaszcza w przypadku bransolety, z wierzchu przypomina tę na nadgarstek, ale w rzeczywistości to zwykła, metalowa obrączka.

A co udało się zmieścić w tej miniaturowej obudowie? Zaskakująco dużo. Dzięki zastosowaniu montażu o wysokiej gęstości oraz miniaturowej baterii, cały moduł elektroniki skurczył się do zaledwie jednej dziesiątej rozmiaru standardowego zegarka. W ten sposób udało się zachować trzy w pełni funkcjonalne fizyczne przyciski oraz sześciocyfrowy wyświetlacz wskazujący godziny, minuty i sekundy. Wewnątrz zmieszczono jeszcze funkcję Dual Time, automatyczny kalendarz i stoper z dokładnością do 1/100 sekundy.

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Cała koperta mierzy 25,2 × 18.2 × 6,2 mm i waży skromne 15 gramów. Do tego dochodzi podświetlenie LED oraz funkcja Time Flash, która delikatnym mrugnięciem sygnalizuje pełne godziny.

Aż tak idealnie niestety nie jest

Żeby nie było jednak zbyt kolorowo, noszenie zegarka na palcu niesie za sobą pewne ograniczenia, o których warto pamiętać przed zakupem. Po pierwsze – unikanie wody. Choć producent deklaruje podstawową odporność na codzienne zachlapania, instrukcja wyraźnie zabrania pływania, a nawet… zwykłego mycia rąk z użyciem mydła czy detergentów. Sprzęt trzeba ściągać przed zbliżeniem się do zlewu, co może być frustrujące, zwłaszcza dla zapominalskich.

Po drugie – kwestia rozmiaru. Zegarek pojawił się w standardowym rozmiarze US 10.5 (średnica wewnętrzna 20 mm). W zestawie dostajemy dwie wkładki redukcyjne zmniejszające ten wymiar do 19 mm lub 18 mm. To nie jest pasek od zegarka z dziurkami, więc dopasowanie do palca wymaga przymierzenia na żywo lub dokładnej znajomości rozmiaru palca.

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Na koniec – zasilanie. Wbudowana bateria ma wystarczyć na około dwa lata ciągłej pracy, więc odpada nam irytujące, codzienne szukanie ładowarki. Jednak gdy po dwóch latach prąd wreszcie się wyczerpie, wymiana ogniwa wymaga specjalistycznych narzędzi i wizyty w autoryzowanym serwisie Casio.

Ile za taką małą przyjemność?

Wersja w kolorze klasycznego srebra wyceniona została na 135 dolarów (około 540 złotych), natomiast wariant pokryty złotym odcieniem kosztuje 155 dolarów (niespełna 620 złotych). Obie opcje trafiają na rynek jeszcze w tym miesiącu, więc jeśli się wam spodobały, już niedługo będziecie mogli na nie zapolować.

Casio Ring Watch to zabawny powiew świeżości w segmencie, który jak na razie zdominowany jest przez rozbudowaną technologię. Oczywiście, japońska martka nie chce konkurować z prawdziwymi smart ringami. Chodzi raczej o nowe podejście do formatu i alternatywę dla tych, którzy już teraz wolą klasyczne zegarki zamiast smartwatcha.