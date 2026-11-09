Myszka Miki szybuje nad Nowym Jorkiem. Nowy zegarek od Citizena to gratka dla kolekcjonerów

Japońskie Citizen uwielbia symbolikę, zwłaszcza taką, która łączy się z popkulturą i nostalgią. Tym razem producent postanowił uderzyć w anerykańskich fanów, tworząc zegarek, który nawiązuje do miłości do świata Walta Disneya oraz tradycyjnej parady z okazji Dnia Dziękczynienia organizowanej przez sieć Macy’s. Oczywiście taka inspiracja nie jest dziełem przypadku, bo właśnie zbliża się setna rocznica tego widowiskowego przemarszu ulicami Nowego Jorku. By ją uczcić, marka zaprezentowała mocno limitowany model Sorcerer Mickey’s 100th Anniversary Macy’s Parade (model AW1696-03W).

Nie mamy tu jednak do czynienia z masowym gadżetem z parku rozrywki. To ograniczona seria wynosząca zaledwie 500 egzemplarzy na cały świat, dostępna wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym producenta oraz w amerykańskich salonach Macy’s. Cenę ustaloną na poziomie 395 dolarów, więc pod tym względem nikt specjalnie nie szalał, ale dobrze wiemy, że kiedy nakład się wyczerpie, ceny drastycznie pójdą w górę.

Sztuka z 1934 roku zamknięta pod szafirowym szkłem

Najważniejszym elementem całego projektu jest niebieska, metaliczna tarcza. Za jej wygląd odpowiadają znani artyści Disneya – John oraz Shelley Loter, którzy przygotowali unikalną ilustrację nawiązującą bezpośrednio do historycznego wydarzenia. Rysunek przedstawia Myszkę Miki w stroju Ucznia Czarnoksiężnika, unoszącą się nad panoramą Nowego Jorku. To bezpośredni ukłon w stronę 1934 roku, kiedy postać ta po raz pierwszy zadebiutowała podczas parady w formie gigantycznego, wypełnionego helem balonu.

Projektanci postanowili całkowicie zrezygnować z tradycyjnych cyfr oznaczających godziny. Zamiast nich na krawędzi cyferblatu rozmieszczono czerwono-złote gwiazdki, które doskonale komponują się ze złoconymi akcentami dwutonowej koperty ze stali nierdzewnej. Pasują też jako otoczenie dla czarodzieja. Całość ma 40 milimetrów średnicy, a przed zarysowaniami chroni ją odporne szkło szafirowe, co sprawia, że zegarek nie musi leżeć zamknięty w gablotce, lecz nada się do codziennego noszenia. Dopełnieniem całości jest klasyczny, niebieski pasek ze skóry ze tradycyjną sprzączką. Citizen postawił więc na klasyczną prostotę, która idealnie pasuje do takiego jubileuszowego wydania.

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Co ciekawe, wewnątrz zegarka drzemie kolejny historyczny akcent. Urządzenie napędzane jest przez autorski mechanizm kwarcowy J810 z technologią Eco-Drive. Tak się składa, że ten flagowy system zasilania światłem świętuje w tym samym czasie swoje własne 50-lecie istnienia na rynku, więc producent dodał też swój osobisty jubileusz do tego limitowanego zegarka.

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Wybór Eco-Drive do modelu kolekcjonerskiego okazał się w sumie świetnym posunięciem. Panele słoneczne ukryte pod tarczą czerpią energię z dowolnego źródła światła – zarówno naturalnego, jak i sztucznego – całkowicie eliminując potrzebę wymiany baterii. Nawet jeśli zegarek spędzi długie miesiące w przeszklonej witrynie, wystarczy odrobina słońca padającego przez okno, by mechanizm precyzyjnie odmierzał czas i wskazywał aktualną datę. Zegarek posiada także klasę wodoszczelności WR50, więc nagła ulewa czy przypadkowe zachlapanie przy myciu rąk nie wyrządzą mu żadnej krzywdy.

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Trzeba przynać, że i tym razem Citizen stworzył ( i to podwójnie) nostalgiczny rekwizyt, trafiający w punkt. Połączenie popkulturowego klimatu lat 30., magii Disneya i pancernego, nowoczesnego napędu daje zegarek, który zamiast zwykłego pokazywania godzin, po prostu opowiada piękną historię. Szkoda tylko, że jego kupno raczej będzie poza zasięgiem większości.

Źódło: Citizen